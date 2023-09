CNN

Wahlbeamte in wichtigen Bundesstaaten haben kürzlich Aufrufe zurückgewiesen, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump einseitig von der Wahl 2024 zu streichen, und fordern, dass Gerichte entscheiden sollten, ob er aufgrund des „Aufstandsverbots“ des 14. Verfassungszusatzes disqualifiziert wird.

Die Außenminister, die die Wahlen in Michigan, Georgia, New Hampshire und Minnesota beaufsichtigen, haben kürzlich erklärt, dass sie allein nicht die Macht hätten, sich auf den 14. Verfassungszusatz zu berufen und Trump von der Präsidentschaftswahl auszuschließen.

Diese Beamten, zu denen Demokraten und Republikaner gehören, kommen aus Staaten mit 45 Wahlmännerstimmen.

Michigans Außenministerin Jocelyn Benson, eine Demokratin, sagte am Donnerstag in einem Leitartikel der Washington Post, dieser einseitige Ansatz sei „fehlgeleitet“ und „die Gerichte“ sollten entscheiden.

Der georgische Außenminister Brad Raffensperger, ein Republikaner, sagte in einem Leitartikel im Wall Street Journal, dass dies „den Unmut derer verstärken würde, die das System als manipuliert und korrupt betrachten.“

Eine Bestimmung des 14. Verfassungszusatzes, der nach dem Bürgerkrieg verabschiedet wurde, besagt, dass jeder amerikanische Beamte, der einen Eid auf die Einhaltung der US-Verfassung leistet, von der Ausübung künftiger Ämter ausgeschlossen wird, wenn er „an einem Aufstand oder einer Rebellion beteiligt war“ oder „Hilfe oder Trost geleistet hat“. ” an Aufständische.

Allerdings legt die Verfassung nicht fest, wie dieses Verbot durchgesetzt werden soll, und es wurde seit dem späten 18. Jahrhundert, als es gegen ehemalige Konföderierte angewendet wurde, nur zweimal angewendet.

Liberale Interessengruppen und einige führende konservative Rechtswissenschaftler glauben, dass diese obskure Bestimmung auf Trump zutrifft, weil er versucht hat, die Wahl 2020 zu kippen und die friedliche Machtübergabe zu blockieren, und weil er zum Angriff auf das US-Kapitol angestiftet hat.

Trump bestreitet Fehlverhalten in Bezug auf den Anschlag vom 6. Januar 2021 und sagt, dass diese Kandidaturanfechtungen „keine Rechtsgrundlage“ haben. Er hat sich in getrennten Anklagen auf Bundes- und Landesebene auf nicht schuldig bekannt, in denen ihm Verbrechen vorgeworfen wurden, die aus seinen Versuchen, die Wahl 2020 zu kippen, resultierten.

Die linksgerichteten Gruppen haben in Minnesota und Colorado umfangreiche Klagen eingereicht und Gerichte aufgefordert, Wahlbeamten zu verbieten, Trumps Namen auf dem Stimmzettel zu verwenden. Einige dieser Experten haben jedoch auch behauptet, die Bestimmung sei „selbstdurchführend“, was bedeutet, dass Wahlbeamte, die am Stimmzetteldruckprozess beteiligt sind, Trump einfach von sich aus disqualifizieren können.

Dieser aggressivere Ansatz wird nun von Wahlbeamten in wichtigen Bundesstaaten abgelehnt.

„In vielen Staaten gibt es kein Gesetz, das den Außenminister ermächtigt, die Wählbarkeit von Präsidentschaftskandidaten zu beurteilen“, sagte Derek Muller, ein Wahlrechtsexperte, der an der Notre Dame Law School lehrt. „Es ist keine Überraschung, dass viele Sekretäre eine solche Befugnis ablehnen würden.“

Der demokratische Außenminister in Minnesota und der republikanische Außenminister in New Hampshire sagten ebenfalls, sie würden Trump nicht ohne Eingreifen des Gerichts von der Abstimmung abhalten.

„Solange er seine Kandidaturerklärung einreicht und unter Strafe des Meineids unterschreibt und die Anmeldegebühr von 1.000 US-Dollar zahlt, wird sein Name auf dem Präsidentschaftswahlzettel erscheinen“, sagte David Scanlan, Außenminister von New Hampshire, am Mittwoch gegenüber Reportern.

Ron Fein, der Rechtsdirektor von Free Speech for People, einer der Organisationen, die hinter den Anti-Trump-Kandidaturklagen stehen, sagte, seine Gruppe werde „diese kritische Angelegenheit weiterhin vor Gericht drängen“, damit die Wahlbeamten „ihrer Pflicht nachkommen“. um Trump von ihren Staatswahlen auszuschließen.“

„Während einige Außenminister behaupten, dass sie nicht befugt sind, dem Verfassungsauftrag von Abschnitt 3 des Vierzehnten Verfassungszusatzes zu folgen, bleibt das Fazit bestehen, dass Donald Trump aufgrund seiner Rolle als Anstifter und Anstifter von der Teilnahme an Staatswahlen ausgeschlossen ist. Mobilisierung und Erleichterung des Aufstands vom 6. Januar“, sagte Fein in einer Erklärung.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Details aktualisiert.