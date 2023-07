Truppen der russischen paramilitärischen Gruppe Wagner, die nach der gescheiterten Meuterei im letzten Monat nach Weißrussland umziehen, werden nicht zum Kampf in die Ukraine zurückkehren und in Weißrussland bleiben, um lokale Truppen auszubilden, sagte ihr Anführer Jewgeni Prigoschin am Mittwoch.

„Wir haben viel für Russland getan. Was jetzt an der Front passiert, ist eine Schande. Wir wollen nichts damit zu tun haben“, sagte Prigoschin bei seinem ersten Auftritt, seit seine Truppen letzten Monat in einem gescheiterten Aufstand auf Moskau marschierten.

In einem verwackelten Handyvideo, das in der Abenddämmerung aufgenommen wurde, ist Prigozhin als Silhouette mit einer Baseballkappe zu sehen. Er spricht zu einer Menge Männer, die wie Wagner-Kämpfer wirken und immer wieder in Applaus und Jubel ausbrechen.

„Deshalb haben wir die Entscheidung getroffen, eine Weile in Weißrussland zu bleiben. „In dieser Zeit werden wir die belarussische Armee zur zweitstärksten der Welt machen und bei Bedarf an ihre Stelle treten“, fuhr Prigoschin fort und richtete damit einen Seitenhieb auf Russland, das derzeit über die zweitgrößte Armee der Welt verfügt.

Anschließend deutete er an, dass seine Truppen später nach Afrika ziehen könnten, wo Wagner in Mali und der Zentralafrikanischen Republik aktiv war.

Prigozhins Stellvertreter, Dmitry Utkin, dessen Nom de Guerre der dem Söldnerheer seinen Namen gab, sagt: „Das ist nicht das Ende. Das ist der Anfang. „Die größte Aufgabe der Welt wird sehr bald beginnen“, sagte er, bevor er auf Englisch wechselte: „Willkommen in der Hölle.“

Nach monatelangen Spannungen mit der russischen Militärführung stellte Prigoschin letzten Monat seine Truppen gegen die russischen Behörden auf. Er führte seine Männer tief in russisches Territorium, eroberte die südwestliche Stadt Rostow am Don und machte nur wenige Dutzend Kilometer von Moskau entfernt Halt.

Der meuternde Kriegsherr geriet dann außer Gefecht, nachdem er mit dem Kreml und dem weißrussischen Diktator Alexander Lukaschenko einen Deal abgeschlossen hatte, der Wagner-Kämpfern in Russland von der Strafverfolgung verschont bliebe, während er und seine Männer nach Weißrussland ins Exil gehen würden.

Einige Tage später tauchte er wieder auf und veröffentlichte eine Sprachnachricht in den sozialen Medien, um den Unterstützern des abgebrochenen Aufstands zu danken und gleichzeitig zu signalisieren, dass Minsk seinen Truppen Optionen angeboten habe, ihre Operationen von Weißrussland aus fortzusetzen.

Seitdem gibt es widersprüchliche Berichte über den Aufenthaltsort Prigoschins. Lukaschenko bestätigte zunächst, dass Prigoschin drei Tage nach dem Aufstand, am 27. Juni, in Weißrussland aufgetaucht sei, bevor er später sagte, dass er nicht wirklich dort sei – und möglicherweise sogar in Russland sei.

Letzte Woche teilte der Kreml mit, der Wagner-Chef sei am 29. Juni in Moskau gewesen, wo er zusammen mit anderen Wagner-Kommandeuren den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen habe.