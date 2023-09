[ad_1]





Die USA hätten keinen Abzug der Wagner-Streitkräfte aus Afrika „in nennenswerter oder nennenswerter Zahl“ erlebt, sagte ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter, während der Kreml nach dem Tod ihres Anführers im vergangenen Monat weiterhin darüber nachdenkt, was mit der russischen Söldnergruppe geschehen soll.

Die Zahl der Wagner-Streitkräfte in ganz Afrika, die sich hauptsächlich auf die Zentralafrikanische Republik, Mali und Libyen konzentrieren, bleibt „ziemlich stabil“, sagte der Beamte einer kleinen Gruppe von Reportern, die mit dem Verteidigungsminister nach Afrika reisten.

Es gebe auch Anzeichen dafür, dass Wagner-Truppen „versucht hätten, den Putschversuch im Juli in Niger auszunutzen“, um dort Fuß zu fassen, sagte der Beamte, ohne näher darauf einzugehen.

Letztlich aber „scheint Wagner dorthin zu gehen, wo das Geld ist“, sagte der Beamte. „Oft konzentrieren sie sich auf Orte, an denen es natürliche Ressourcen gibt, wo ihre Führung bereit ist, den Sicherheitspreis – im wahrsten Sinne des Wortes das Geld – für ihre Präsenz zu zahlen.“ Einige Länder, die solche Geschäfte mit Wagner gemacht haben, hätten den USA mitgeteilt, dass sie es bereuen, sagte der Beamte.

In den USA habe es bislang weder einen „entscheidenden Wandel“ in Wagners Beziehung zum Kreml noch Anzeichen dafür gegeben, dass Moskau die Operationen der Gruppe auf dem gesamten Kontinent übernommen habe, sagte der Beamte. Dies spiegelt wahrscheinlich die Tatsache wider, dass der Kreml immer noch darüber entscheidet, was mit den Söldnertruppen geschehen soll, nachdem der langjährige Anführer der Gruppe, Jewgeni Prigoschin, tot ist, fügte der Beamte hinzu.

„Es gab Anzeichen dafür, dass offizielle russische Militärdelegationen in viele Länder reisten, um auszuprobieren, ob das offizielle russische Militär eine Einsatzmöglichkeit haben würde“, sagte der Beamte.

„Aber es sieht nicht so aus, als hätte es einen entscheidenden Wandel gegeben, und ich denke, das spiegelt wider, dass in Moskau immer noch Unsicherheit darüber herrscht, was genau mit Wagner geschehen soll – ob man ihn weiterhin als inoffiziellen Arm der russischen Regierung nutzen soll.“ , ob es nun untergraben, irgendwie unterworfen werden soll oder ob es jetzt, da es einen Eigentümerwechsel gegeben hat, der privaten Kontrolle einer anderen Person übergeben werden soll.“

Es bleibt eine offene Frage, wie die Zukunft der Wagner-Militärgruppe nach dem Tod ihres Anführers Prigozhin aussehen wird.

Der Warlord war an Bord eines Jets, der im August in der Nähe von Moskau abstürzte, genau zwei Monate nachdem er in Russland einen kurzlebigen Aufstand ausgelöst hatte.

Die meisten Sicherheitsexperten bezweifeln, dass Wagner ohne Prigozhin überleben kann, und werfen große Fragen darüber auf, was mit den Kämpfern, Waffen und Operationen der Gruppe passieren wird.