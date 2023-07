WARSCHAU, Polen (AP) – Über 100 Söldner der mit Russland verbundenen Wagner-Gruppe in Weißrussland sind in die Nähe der Grenze zu Polen gezogen, sagte der polnische Premierminister am Samstag.

Mateusz Morawiecki sagte auf einer Pressekonferenz, dass die Söldner in die Nähe der Suwalki-Lücke vorgedrungen seien, einem strategischen Abschnitt des polnischen Territoriums zwischen Weißrussland und Kaliningrad, einem vom Festland getrennten russischen Territorium.

Polen ist sowohl Mitglied der Europäischen Union als auch der NATO und macht sich Sorgen um seine Sicherheit mit dem russischen Verbündeten Weißrussland und der Ukraine an seiner Ostgrenze.

Diese Befürchtungen haben zugenommen, seit Söldner der Wagner-Gruppe nach dem kurzlebigen Aufstand der Gruppe Anfang des Sommers nach Weißrussland kamen.

Die polnisch-weißrussische Grenze ist bereits seit einigen Jahren ein angespannter Ort, seit eine große Zahl von Einwanderern aus dem Nahen Osten und Afrika ankam, die über Polen und Litauen in die EU einreisen wollten.

Polens Regierung wirft Russland und Weißrussland vor, die Migranten zur Destabilisierung Polens und anderer EU-Länder zu nutzen. Sie bezeichnen die Migration als eine Form hybrider Kriegsführung und haben darauf mit dem Bau einer hohen Mauer entlang eines Teils ihrer Grenze zu Weißrussland reagiert.

„Jetzt wird die Situation noch gefährlicher“, sagte Morawiecki gegenüber Reportern.

Er fügte hinzu: „Dies ist sicherlich ein Schritt in Richtung eines weiteren hybriden Angriffs auf polnisches Territorium.“

Morawiecki sprach während eines Besuchs in einer Waffenfabrik in Gliwice im Süden Polens, wo Leopard-Panzer der ukrainischen Armee repariert werden.

Die Associated Press

