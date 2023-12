Wagner outet sich als Radiostimme der Toronto Blue Jays

TORONTO – Die Toronto Blue Jays werden nächste Saison eine neue Radiostimme haben, nachdem der Rechteinhaber Sportsnet beschlossen hat, den Vertrag des Senders Ben Wagner nicht zu verlängern.

Das Netzwerk bestätigte die Entscheidung am Mittwoch in einer Erklärung.

„Nach sechs Saisons als Stimme unserer Baseball-Radiosendungen hat Sportsnet beschlossen, den Vertrag von Ben Wagner für die nächste Saison nicht zu verlängern. Vielen Dank, Ben, dass Sie Ihre Stimme und Ihr Fachwissen mit Zuhörern in ganz Kanada geteilt haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute.“

Wagner trat in dieser Position die Nachfolge des langjährigen Radiosprechers Jerry Howarth an. Howarth ging Anfang 2018 in den Ruhestand, nachdem er 36 Jahre lang Spiele für Kanadas einziges Major League Baseball-Team geleitet hatte.

Sportsnet plant, seine Radioübertragungspläne „vor Beginn der Saison 2024“ bekannt zu geben, sagte Netzwerksprecher Jason Jackson in einer E-Mail.

Interviewanfragen mit Führungskräften von Sportsnet wurden abgelehnt. Eine bei Wagner hinterlassene Nachricht wurde nicht sofort beantwortet.

Bevor er in die großen Ligen wechselte, verbrachte Wagner elf Saisons als Radio- und Fernsehmoderator für die Buffalo Bisons, den Triple-A-Partner der Blue Jays. Der 43-Jährige stammt aus New Paris, Indiana und begann 2004 mit der Übertragung professioneller Baseballspiele bei den Class-A Lakewood BlueClaws.

Wagner war vor jedem Spiel der Blue Jays immer früh im Stadion. Er hatte eine Vorliebe dafür, nachdenkliche, bohrende Fragen zu stellen, um das Geschichtenerzählen in der Sendung zu stärken.

Seine Fähigkeit, dies zu tun, wurde ab 2020 beeinträchtigt, als die COVID-19-Pandemie die Saison verkürzte und Rundfunkveranstalter in der gesamten Sportwelt aufgrund von Reise- und Zugangsbeschränkungen zu einer Umstellung zwang.

Sportsnet hat vor der Pandemie noch keine Vollzeit-Übertragung regelmäßiger Vor-Ort-Radioübertragungen von Straßenspielen wieder aufgenommen.

„Radio (Play by Play) ist im SN-Ökosystem nicht mehr lange auf der Welt“, sagte Sportmedienanalyst Adam Seaborn in einer SMS. „Kein Bereich zum Investieren, zum Wachsen oder zum Bauen.“

Im Jahr 2021 beschloss Sportsnet, Fernsehübertragungen gleichzeitig auf seinem Radiosender zu übertragen. Die viel kritisierte Entscheidung führte dazu, dass Toronto der einzige große Ligamarkt ohne eigenes Radioteam war.

Damals sagte der Sender, die Entscheidung zur Rationalisierung der Produktion sei getroffen worden, um Reisen zu minimieren und die Team-, Liga- und Regierungsprotokolle im Zusammenhang mit der Pandemie genau einzuhalten.

Wagner blieb unterdessen dem Sendeteam treu, indem er Live-Hits aus der vorübergehenden Heimat der Blue Jays, dem TD Ballpark in Dunedin, Florida, lieferte und als Mitwirkender für Radio- und Fernsehsegmente fungierte.

Später spielte das Team Heimspiele in Buffalo, NY, bevor es schließlich ins Rogers Centre zurückkehrte.

In einem Interview mit The Canadian Press zu Beginn der Staffel 2021 sagte Wagner, dass er „eine große Bandbreite an Emotionen“ verspürte, als ihm von den Entwicklungen im Radio in diesem Jahr erzählt wurde.

„Viel Schwung aus der vergangenen Nebensaison hat zu großer Enttäuschung geführt“, sagte Wagner. „Ich liebe das Handwerk des Radios. Ich liebe die Nuancen von Baseball im Radio, ganz zu schweigen von Live-Sportereignissen im Radio.“

„Es war schwer, es nicht persönlich zu nehmen, aber dann ergab sich eine Chance“, fügte er hinzu. „(Wie) die Tatsache, dass ich am Produkt Nr. 1 beteiligt bin und wie Blue Jays-Baseball von seiner Fangemeinde konsumiert wird. Ich habe in diesem Unternehmen viel mehr Chancen und Möglichkeiten erhalten, mein Können unter Beweis zu stellen und gleichzeitig neue Dinge zu tun.“

Die Geschichte wird unter der Werbung fortgesetzt

Im Jahr 2022 nutzte Sportsnet die Fernübertragung von Auswärtsspielen – Wagner rief die Spiele von einem Bildschirm im Studio des Senders in Toronto aus an –, bevor er in der zweiten Saisonhälfte größtenteils wieder auf traditionelle persönliche Übertragungen umstieg.

Die Fernberichterstattung wurde 2023 wieder aufgenommen und für die gesamte Saison fortgesetzt. Die Blue Jays waren eines von nur zwei Franchises in der Major League Baseball – das andere waren die Los Angeles Angels –, die nicht auf die Radioberichterstattung vor Ort von Auswärtsspielen zurückgriffen.

Seaborn, Leiter Partnerschaften beim in Toronto ansässigen Medienunternehmen Playmaker Capital, sagte, dass ein Eigentümer (Rogers Communications), dem auch das Fernseh- und Radionetzwerk, das Stadion und das Team gehören, „eine Kultur der Kostensenkung im Gegensatz zum Wettbewerb schafft.“ ”

„Wenn das Team einem zufälligen Milliardär gehörte, würden die Radiorechte alle fünf bis zehn Jahre versteigert, und der Meistbietende wäre gezwungen, einen Mann auf die Straße zu schicken und eine erstklassige Sendung zusammenzustellen“, sagte er sagte.

Die Blue Jays werden die reguläre Saison 2024 am 28. März in Tampa Bay eröffnen.

Dieser Bericht von The Canadian Press wurde erstmals am 29. November 2023 veröffentlicht.

Folgen Sie @GregoryStrongCP auf X.