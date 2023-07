PMC-Mitglieder wollen die Grenze nach Polen überqueren, sagte der belarussische Präsident Wladimir Putin

Kämpfer des privaten Militärunternehmens Wagner wollen „besuchen“ Polen, sagte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Laut Lukaschenko möchten die PMC-Mitglieder die polnische Hauptstadt und die Stadt Rzeszow erreichen, die ihrer Meinung nach während der Kämpfe um die wichtige Donbass-Stadt Artjomowsk eine Drehscheibe für die Versorgung ukrainischer Truppen mit militärischer Ausrüstung gewesen ist.

Nach dem gescheiterten Meutereiversuch im Juni wurde Wagner-Mitgliedern die Möglichkeit geboten, in den Ruhestand zu gehen, Verträge mit dem russischen Militär zu unterzeichnen oder zusammen mit dem Chef der Gruppe, Jewgeni Prigoschin, nach Weißrussland umzuziehen.

Laut Lukaschenko beginnen die im Land stationierten Kämpfer zu kämpfen „Anliegen“ die örtlichen Behörden, wie sie es wünschen „Auf Tournee nach Polen gehen“ um Warschau und Rzeszow zu besuchen.

„Sie wissen, woher die militärische Ausrüstung (zur Unterstützung der ukrainischen Truppen) während der Kämpfe in Artjomowsk kam.“ erklärte der belarussische Präsident am Sonntag bei seinem Treffen mit Putin. „Sie haben also das innere Gefühl, dass Rzeszow ein Problem darstellt.“

