Wagner-Gruppe: In Putins Russland gewinnt eine Söldnerarmee von der Stange an der Macht

Eine Version dieser Geschichte erscheint im CNN-Newsletter What Matters. Melden Sie sich kostenlos an, um es in Ihren Posteingang zu bekommen hier.





CNN

—



Es gibt eine wachsende Kluft an der Spitze der russischen Regierung zwischen Wladimir Putins offiziellem Militär und der unkonventionellen Söldnertruppe, die in der Ukraine einige Gewinne für Russland erzielt hat.

Die oligarchische Galionsfigur des privaten Militärunternehmens Wagner Group, Jewgeni Prigoschin, hat Russlands Militär und seine Bürokratie offen kritisiert.

Wagner rekrutiert Zehntausende von Kämpfern in russischen Gefängnissen und bietet Freiheit und Geld nach einer sechsmonatigen Tournee.

Videos dieser von Prigozhin gemachten Pitches auf dem Gefängnishof wurden in den sozialen Medien geteilt, und Gefängnisrechtsgruppen in Russland haben das Angebot schätzungsweise 30.000 angenommen, laut einer hervorragenden Analyse dessen, was wir über Wagner und Prigozhin von Tim Lister von CNN wissen. Lies Listers Geschichte.

Brutale Taktik für seine Kämpfer. Eine ukrainische Bewertung der Wagner-Taktik legt nahe, dass die Sträflinge in einer Menschenwelle an die Front gedrängt werden. Wagner benutzt „Sträflinge als Kanonenfutter zu versuchen, ukrainische Stellungen fast ohne Feuerunterstützung zu stürmen“, sagte Fred Pleitgen von CNN in einem Videobericht, den er nach einem Gespräch mit ukrainischen Panzerbetreibern einreichte.

Lister, Pleitgen und Victoria Butenko von CNN schrieben über Wagners Taktik, nachdem sie die ukrainische Einschätzung gesehen hatten. Der Fokus liegt auf kleinen Gruppen von Kämpfern – ein Dutzend oder weniger –, die von Drohnen geführt werden.

Deserteure sollen erschossen werden. Die Verwundeten werden laut Einschätzung stundenlang auf Schlachtfeldern zurückgelassen. Gefangene machen den Großteil von Wagners Opfern aus, wenn sie dazu gedrängt werden, ukrainische Stellungen zu stürmen. Erfahrenere Kämpfer mit besserer Ausrüstung folgen.

Schlüsselzeilen aus ihrem Bericht:

Trotz einer brutalen Gleichgültigkeit gegenüber Opfern – demonstriert von Prigozhin selbst – sagt die ukrainische Analyse, dass Wagners Taktiken „die einzigen sind, die für die schlecht ausgebildeten mobilisierten Truppen, die die Mehrheit der russischen Bodentruppen ausmachen, wirksam sind“.

Es deutet darauf hin, dass die russische Armee möglicherweise sogar ihre Taktik anpasst, um Wagner ähnlicher zu werden, und sagt: „Anstelle der klassischen taktischen Bataillonsgruppen der russischen Streitkräfte werden Angriffseinheiten vorgeschlagen.“ Lesen Sie mehr über die ukrainische Bewertung.

Machtübernahme über das russische Militär. US-Beamte sagten, Wagner kämpfe offenbar mit Russlands Militär um die Macht im Kreml.

„In bestimmten Fällen sind russische Militärbeamte tatsächlich Wagners Befehl untergeordnet“, sagte John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation beim Nationalen Sicherheitsrat, Ende letzten Jahres. „Für uns ist ziemlich offensichtlich, dass Wagner sich zu einem konkurrierenden Machtzentrum des russischen Militärs und anderer russischer Ministerien entwickelt.“

Natasha Bertrand und Katie Bo Lillis von CNN schrieben diesen Monat, dass die US-Einschätzung lautet, dass die Spannungen zwischen dem russischen Verteidigungsministerium und Wagner zunehmen, da Putin sich auf Wagner in der Ukraine verlässt. Laut Kirby sind derzeit rund 50.000 Kämpfer der Wagner-Gruppe in der Ukraine stationiert, von denen die meisten Sträflinge sind.

Die US-Regierung brandmarkte Wagner als bedeutenden transnationale kriminelle Vereinigung und verhängte vergangene Woche neue Sanktionen gegen Wagner und angegliederte Gruppen. Die USA haben die Organisation erstmals 2017 mit Sanktionen ins Visier genommen.

Seit Jahren wachsend und in Afrika aktiv. CNN hat Wagners Entwicklung seit seiner Gründung im Jahr 2014 rund um die russische Invasion auf der Krim verfolgt. Im Jahr 2019 veröffentlichten Lister, Sebastian Shukla und Clarissa Ward einen unglaublichen Bericht, in dem sie ein Trainingsgelände der Wagner-Gruppe in der Zentralafrikanischen Republik entdeckten. Wagner werden Menschenrechtsverletzungen in Afrika und Syrien vorgeworfen.

Überläufer leben in Angst. Menschen, die Wagner auf dem Schlachtfeld zurücklassen, können brutal behandelt werden. Das Video des Mordes an Yevgeny Nuzhin, einem Wagner-Überläufer, der von den Russen zurückerobert wurde, mit einem Vorschlaghammer hat bei anderen Kämpfern Angst ausgelöst.

Ein anderer Überläufer, Andrej Medwedew, floh kürzlich nach Norwegen und sprach mit Wladimir Osechkin, einem in Frankreich lebenden Russen, der Menschen beim Überlaufen hilft, über seine Tortur.

Lesen Sie mehr über Osechkin und diejenigen, denen er beim Überlaufen geholfen hat – und die jetzt befürchten, von russischen Spionen angegriffen zu werden, von denen bekannt ist, dass sie Gift verwenden.

„Wenn die Person auf sehr hohem Niveau ist, versteht sie sehr gut, wie die Maschinerie des Putin-Regimes funktioniert hat, und sie hat ein sehr gutes Verständnis dafür, wenn sie sich öffnet [up about it]es besteht ein sehr hohes Risiko für einen Terrorakt mit Novichok oder Killern“, sagte Osechkin gegenüber CNN und bezog sich dabei auf Gift, das 2018 bei einem Angriff auf den ehemaligen russischen Spion Sergei Skripal in Salisbury, England, verwendet wurde.

Geschichten von Wagner-Kämpfern. Die New York Times veröffentlichte am Montag eine Geschichte über ehemalige Sträflinge, die sich Wagner anschlossen und die jetzt frei nach Hause zurückkehren – und alarmierte die Menschen in ihren örtlichen Gemeinden.

Viele andere kehren nicht zurück. Hier ist ein CNN-Bericht über einen Afrikaner, Lemekani Nathan Nyirenda, einen Nuklearingenieurstudenten in Moskau von der sambischen Regierung gesponsert, als er 2020 wegen nicht näher bezeichneter Verbrechen verurteilt wurde. Anstatt seine über neunjährige Haftstrafe zu verbüßen, starb Nyirenda im September als Wagner-Söldner an der Front in der Ukraine. Nyirenda wurde diesen Monat in Sambia beigesetzt.