Ruslands particuliere Wagner-huurlingengroep claimt de volledige controle over het oostelijke deel van Bakhmut, na maanden van hevige gevechten om de stad, die Rusland onvermurwbaar wil veroveren.

Wagner-oprichter Yevgeny Prigozhin maakte de aankondiging woensdag in een Telegram-spraakopname.

“Alles ten oosten van de Bakhmutka-rivier staat volledig onder controle van Wagner”, zei hij.

Het rapport kon niet onafhankelijk worden geverifieerd. Er werd niet onmiddellijk op de claim gereageerd door Oekraïne. Eerder deze week weerlegde de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy berichten over plannen om zich terug te trekken.

Na maanden van gevechten in en rond Bakhmut, zijn de Russische troepen vastbesloten de stad in te nemen, wat hun eerste belangrijke overwinning op het slagveld in ongeveer zes maanden zou zijn.

Westerse strategen en functionarissen suggereren dat een Russische bezetting van de stad meer symbolische dan strategische waarde zou hebben.

De Russische minister van Defensie, Sergei Shoigu, zei dinsdag echter dat de controle over Bakhmut de troepen van Moskou in staat zou stellen om verdere aanvallen dieper in Oekraïne uit te voeren.

Hier zijn enkele van de andere opmerkelijke ontwikkelingen met betrekking tot de oorlog in Oekraïne op woensdag 8 maart:

Het Kremlin verwerpt Amerikaanse mediaberichten over Nord Stream-aanvallen

Het Kremlin heeft berichten in de Amerikaanse media over de Nord Stream-pijpleidingaanvallen van vorig jaar verworpen.

“Het is duidelijk dat de auteurs van de aanval de aandacht willen afleiden. Het is duidelijk dat dit een gecoördineerde vulling in de media is”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov tegen het staatspersbureau RIA.

Peskov zei dat Nord Stream-aandeelhouderslanden moeten aandringen op een dringend, transparant onderzoek. Hij klaagde dat Moskou nog geen toestemming had gekregen om het te onderzoeken.

“Slechts een paar dagen geleden ontvingen we hierover aantekeningen van de Denen en Zweden”, zei hij. “Dit is niet alleen vreemd, het ruikt naar een monsterlijke misdaad.”

Nieuwe inlichtingen die door Amerikaanse functionarissen zijn beoordeeld, suggereren dat een pro-Oekraïense groep vorig jaar de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen heeft uitgevoerd. De New York Times gemeld.

Er was geen bewijs dat president Volodymyr Zelenskyy of zijn hoogste luitenants in Oekraïne betrokken waren bij de operatie of dat de daders handelden in opdracht van Oekraïense regeringsfunctionarissen, meldde de krant, daarbij verwijzend naar Amerikaanse functionarissen.

Een rapport van de New York Times suggereert dat een pro-Oekraïense groep achter de aanvallen van vorig jaar op de Nord Stream-pijpleiding zit Afbeelding: Danish Defense Command/dpa/picture alliantie

Mykhailo Podolyak, een senior assistent van Zelenskyy, zei dat Kiev “absoluut niet betrokken” was bij de aanvallen van vorig jaar op de Nord Stream-pijpleidingen en geen informatie had over wat er gebeurde.

De plaatsvervangend VN-gezant van Rusland, Dmitry Polyanskiy, zei dat een rapport “alleen maar bewijst dat ons initiatief om een ​​internationaal onderzoek te starten onder auspiciën van de secretaris-generaal van de VN zeer actueel is.”

Rusland is van plan om eind maart in de VN-Veiligheidsraad te stemmen over zijn ontwerpresolutie waarin secretaris-generaal Antonio Guterres wordt gevraagd een dergelijk onderzoek in te stellen.

Ministers van Defensie van de EU ontmoeten elkaar over het stimuleren van de bevoorrading van Oekraïne

De ministers van Defensie van het blok van de Europese Unie komen woensdag in Stockholm bijeen om een ​​plan te bespreken om voor 1 miljard euro aan munitie naar Oekraïne te pompen.

Het kritieke munitietekort dat Kiev momenteel lijdt, zal woensdag bovenaan de agenda staan. Europese leiders proberen de duizenden granaten te herstellen die dagelijks door Oekraïense troepen worden afgevuurd om het Russische offensief af te weren.

Met de oostelijke stad Bakhmut als het belangrijkste slagveld op dit moment, heeft de Oekraïense president Zelenskyy gewaarschuwd dat Moskou een “open weg” zou hebben voor offensieven dieper in Oekraïne, mocht Rusland de stad veroveren.

rmt/sms (AFP, dpa, Reuters)