Russische troepen hebben “alles” veroverd ten oosten van de Bakhmutka-rivier in Artyomovsk, zegt Evgeny Prigozhin

Russische troepen hebben de volledige controle over het oostelijke deel van de strategische Donbass-stad Artyomovsk, of Bakhmut zoals het door Oekraïne wordt genoemd, heeft het hoofd van de particuliere militaire onderneming van de Wagner Group, Evgeny Prigozhin, gezegd.

“De eenheden van de Wagner Group PMC hebben het hele oostelijke deel van Artyomovsk overgenomen. Alles ten oosten van de Bakhmutka-rivier staat volledig onder controle van de Wagner Group. Prigozhin zei woensdag in een audiobericht dat zijn persdienst heeft gepubliceerd.

De chef van de Wagner Group plaatste ook een video waarin hij poseerde voor het beroemde T-34-tankmonument in het oostelijke deel van Artyomovsk.

De Bakhmutka-rivier snijdt de stad ongeveer doormidden, van noord naar zuid.

De beweringen van Prigozhin zijn bevestigd door het Institute for the Study of War, waarbij de in Washington gevestigde denktank dinsdag in zijn dagelijkse rapport zei dat “Russische troepen hebben waarschijnlijk het oostelijke deel van Bakhmut ten oosten van de Bakhmutka-rivier veroverd na een gecontroleerde Oekraïense terugtrekking.”









De strijd om Artyomovsk – een belangrijk bolwerk en logistiek knooppunt voor de strijdkrachten van Kiev in de Volksrepubliek Donetsk (DPR) – is al maanden aan de gang en wordt door sommigen beschreven als de hevigste in het conflict tussen Moskou en Kiev. Eerder deze week zeiden Russische functionarissen dat de omsingeling van de stad bijna voltooid was en maakten ze melding van hevige straatgevechten in de stad.

Sprekend over Artyomovsk eerder deze week suggereerde de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin dat de stad meer van symbolisch dan van operationeel belang was. “De val van (Artyomovsk) betekent niet noodzakelijkerwijs dat de Russen het tij van deze strijd hebben veranderd,” zei de chef van het Pentagon.

Austin werd echter tegengesproken door de Russische minister van Defensie Sergey Shoigu, die dat uitlegde “Door (Artyomovsk) onder controle te krijgen, zullen (de Russische strijdkrachten) verdere offensieve acties mogelijk maken diep in de verdediging van de strijdkrachten van Oekraïne.”

De Oekraïense president Vladimir Zelensky heeft er herhaaldelijk op aangedrongen dat hij de stad niet zou overgeven, ondanks berichten van zijn westerse geldschieters en militaire adviseurs die hem zouden hebben aangespoord zijn verliezen te beperken en zich terug te trekken.

De Russische minister van Defensie schetst het belang van de belangrijkste stad in Donbass

Hogere regeringsfunctionarissen van Biden vertelden eind februari aan de Washington Post dat de Oekraïense leider “heeft symbolisch belang” naar de stad en vreest een terugslag voor het moreel als het door Russische troepen zou worden ingenomen.