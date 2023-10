Sahra Wagenknecht hatte am Montagmorgen keine Minute gesprochen, als das Wort Wirtschaftspolitik zum ersten Mal fiel. „Wir haben uns entschieden, eine neue Partei zu gründen, weil wir davon überzeugt sind, dass es nicht so weitergehen kann wie bisher“, sagte der prominente Ex-Linke auf dem Podium der Bundespressekonferenz. „Das gilt vor allem für die Wirtschaftspolitik.“ Der Wohlstand Deutschlands hängt maßgeblich von der Industrie ab. Mit den Sanktionen gegen Russland habe sich das rohstoffarme Deutschland „von billiger Energie abgeschnitten“.

Wagenknecht kritisierte die Klimaschutzpolitik der Ampel-Koalition als „blinden, planlosen Aktivismus, der das Leben der Menschen verteuert, aber dem Klima überhaupt nicht nützt“. Der Fachkräftemangel besteht auch deshalb, weil viele junge Menschen mangels finanzieller Unterstützung keine Ausbildung erhalten. Eine „neue Wirtschaftspolitik der Vernunft“ sei daher ihr erstes wichtiges Ziel, sagte Wagenknecht.

Nach dem Zerwürfnis zwischen ihr und der Linken gab es in Berlin schon länger Gerüchte über die Gründung einer Wagenknecht-Partei. Am Montag war es soweit, als Wagenknecht mit vier Kollegen, darunter dem Karlsruher Unternehmer Ralph Suikat, ihr „Bündnis Sahra Wagenknecht – für Vernunft und Gerechtigkeit“ vorstellte.

Der Retter der Mittelschicht

Im Januar soll die Partei offiziell starten und bei der Europawahl sowie bei den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland antreten. Wagenknecht skizzierte vier Kernthemen: Stärkung der Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Frieden statt Aufrüstung und mehr Meinungsfreiheit.







Die Fragen in der Pressekonferenz drehten sich hauptsächlich um den Prozess der Parteigründung – was nun mit den Mitarbeitern der Bundestagsfraktion geschieht, wie finanziert sich der Verein, aus dem die Partei hervorgehen soll und ähnliches. Doch Wagenknecht und ihre Kollegen haben bereits deutlich gemacht, welches wirtschaftspolitische Programm sie vertreten.

Sie betonten immer wieder, dass sie vor allem den „innovativen Mittelstand“ stärken wollten. Die Politik sowohl in Deutschland als auch in der EU-Kommission in Brüssel werde „von Konzernen beeinflusst und gekauft“, hieß es, und die Kartellbehörden hätten nicht genug getan, um der Marktmacht von Unternehmen wie Blackrock, Amazon oder Microsoft entgegenzuwirken. Marktbeherrschende Unternehmen sollten entflochten werden.

„Eine Partei für die Werktätigen im Land.“

Der Begriff Vermögenssteuer kommt im Gründungsmanifest nicht vor. Sowohl Wagenknecht als auch Unternehmer Suikat haben in der Vergangenheit immer wieder eine höhere Besteuerung von Vermögen und Erbschaften gefordert. Wirtschaftsverbände wehren sich gegen solche Forderungen, insbesondere Familienunternehmen – also der von Wagenknecht so gelobte Mittelstand.







Der Parteigründer sieht darin keinen Widerspruch. „Es geht nicht um eine Vermögenssteuer, die die Mittelschicht belastet, sondern um diejenigen, die Hunderte Millionen oder gar Milliarden besitzen“, sagte sie. Dieses Geld wird in der Regel vererbt, und das entspricht nicht den Ansprüchen einer „meritokratischen Gesellschaft“, die Wagenknecht und ihre Partei vorantreiben wollen. Sie wollen nicht das „normale Häuschen“ der Bürger besteuern, auch wenn es Millionen wert ist, wie in einer Stadt wie München.

Der frühere Linken-Bundestagsabgeordnete Christian Leye hatte zuvor erklärt, was Wagenknecht unter Leistungsgesellschaft versteht: „Wir wollen eine Partei für die Werktätigen im Land eröffnen.“ Unklar blieb, ob es sich dabei um einen Seitenhieb auf die SPD handelte, die sich zuletzt so intensiv für höhere Bürgerleistungen für Nichterwerbstätige eingesetzt hat. Es könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass Wagenknechts Bündnis die Wähler von der AfD ablenken will. Meinungsforschern zufolge hatten sich zuletzt enttäuschte FDP-Wähler darauf berufen.

Zur Energiepolitik sagte Wagenknecht, dass die Preise auf das Niveau anderer europäischer Länder oder der USA sinken müssten. Deutschland bezieht Erdöl aus Indien und Flüssiggas aus Belgien – das ist teuer und klimaschädlich. „Es wäre naheliegender, die Pipelines zu nutzen“ – womit wohl die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 aus Russland gemeint sind. Ihre Partei will künftig auch eine Energieversorgung ohne Fossilien. Dafür braucht es „Zukunftstechnologien“. Wagenknecht ließ offen, welche das sein sollen und ob dazu auch die Atomkraft gehöre.

Das tat auch die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die neuerdings gerne wie Aktivisten vor Parteizentralen demonstriert, am Montag vor der Bundespressekonferenz. „Unternehmen gründen, keine Parteien“, forderte sie. Das Bündnis von Sahra Wagenknecht sei der „Ego-Trip einer gescheiterten Politikerin“, sagte Geschäftsführer Thorsten Alsleben.