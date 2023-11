Waffenkammer in Sierra Leone von „Abtrünnigen“ angegriffen, Gefangene ausgebrochen

Sierra Leone sagte, die Ruhe sei wiederhergestellt und eine landesweite Ausgangssperre verhängt worden, nachdem „Abtrünnige“ zurückgedrängt worden seien, die am frühen Sonntag versuchten, in eine militärische Waffenkammer in der Hauptstadt Freetown einzubrechen.

Die Zivilluftfahrtbehörde des westafrikanischen Landes forderte die Fluggesellschaften nach der Ausrufung der Ausgangssperre dazu auf, ihre Flüge zu verschieben. Unterdessen teilte ein Soldat an der Grenze zum benachbarten Guinea Reuters mit, dass man ihm befohlen habe, die Grenze zu schließen.

Ein Reuters-Journalist, der zuvor Zeuge wurde, wie eine bewaffnete Gruppe Männer ein Polizeifahrzeug in der Nähe der Wilberforce-Kaserne kaperte, sagte, die umliegenden Straßen seien größtenteils leer.

„Wir werden diese Gesellschaft säubern. Wir wissen, was wir vorhaben. Wir haben es nicht auf gewöhnliche Zivilisten abgesehen, die ihren normalen Geschäften nachgehen sollten“, sagte einer der maskierten Männer, der Militäruniformen trug, bevor er wegfuhr.

Die Straßen von Freetown, Sierra Leone, waren am Sonntag leer, nachdem eine landesweite Ausgangssperre verhängt wurde. (TJ Bade/The Associated Press)

Sierra Leone ist seit der Wiederwahl von Präsident Julius Maada Bio im Juni angespannt – ein Ergebnis, das vom wichtigsten Oppositionskandidaten abgelehnt und von internationalen Partnern wie den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union in Frage gestellt wurde.

Im August 2022 wurden bei Protesten gegen die Regierung in Sierra Leone, das sich immer noch von einem Bürgerkrieg von 1991 bis 2002 erholt, in dem mehr als 50.000 Menschen getötet und Hunderte verstümmelt wurden, mindestens 21 Zivilisten und sechs Polizisten getötet. Bio sagte, die Proteste seien ein Versuch, die Regierung zu stürzen.

Der Innenminister von Sierra Leone, David Taluva, sagte gegenüber Reuters, dass die Angreifer eine Polizeikaserne angegriffen hätten, nachdem ihnen die Munition ausgegangen sei, und weitere Waffen von Polizisten beschlagnahmt hätten.

Gefängnisausbruch

In einigen Stadtteilen von Freetown seien immer noch anhaltende Schüsse zu hören, als sich die Bewohner am Sonntag gegen 15 Uhr GMT in ihren Häusern niederließen, sagten Reuters-Reporter.

Der Informationsminister von Sierra Leone, Chernor Bah, sagte in einer Erklärung, dass der größte Teil von Freetown ruhig sei und unter der Kontrolle von Sicherheitskräften stehe, die die Angreifer im Bezirk Jui am östlichen Rand der Stadt angegriffen hätten.

Bah sagte, dass große Haftanstalten, darunter die Pademba Road-Gefängnisse, von den nicht identifizierten Angreifern angegriffen und Insassen freigelassen wurden. Dies bestätigte frühere Berichte einer Regierungsquelle.

Der Präsident Sierra Leones und Kandidat der Regierungspartei Julius Maada Bio spricht mit Journalisten, nachdem er seine Stimme für die nationalen Wahlen im Juni abgegeben hat. Seine Wiederwahl wurde von einer Reihe internationaler Partner, darunter den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, in Frage gestellt. (Cooper Inveen/Reuters)

Es war nicht sofort klar, wie viele Gefangene aus der Einrichtung ausgebrochen waren, die laut einem Bericht des US-Außenministeriums für 324 Insassen ausgelegt war, im Jahr 2019 aber mehr als 2.000 inhaftierte.

In sozialen Medien veröffentlichte Videos, die von Reuters nicht authentifiziert wurden, zeigten mehrere Menschen auf der Flucht aus dem Gefängnisbereich, während im Hintergrund Schüsse zu hören waren.

„Die Sicherheitskräfte waren zu einem taktischen Rückzug gezwungen. Die Gefängnisse wurden dadurch überrannt“, sagte Bah, der zuvor eine Erklärung abgegeben hatte, in der er eine landesweite Ausgangssperre verhängte und die Menschen dazu aufrief, drinnen zu bleiben.

Ruhe wiederherstellen

Die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten verurteilte den Versuch bestimmter Personen, in Sierra Leone „Waffen zu erwerben und die verfassungsmäßige Ordnung zu stören“. Die US-Botschaft in Freetown sagte, solche Maßnahmen seien nicht gerechtfertigt.

Bio lobte die „tapferen Sicherheitskräfte“ für die Abwehr der „Abtrünnigen“ und sagte, die Ruhe sei wiederhergestellt.

Ein Mitglied der Militärpolizei sieht einem Wahlhelfer in Freetown beim Auszählen der Stimmzettel während der nationalen Wahlen im Juni zu. (Cooper Inveen/Reuters)

„Wir werden weiterhin den Frieden und die Sicherheit Sierra Leones vor den Kräften schützen, die unsere so geschätzte Stabilität beeinträchtigen wollen“, sagte Bio in den sozialen Medien.

Seit 2020 kam es in West- und Zentralafrika zu acht Militärputschen, die die Demokratie in der Region erschütterten.