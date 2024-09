Berlin. Da muss jemand gerade etwas sehr Lustiges gesagt haben. So sieht es jedenfalls auf diesem Foto aus. Die vier lachen herzhaft: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, seine Stellvertreterin Mona Neubaur, Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther und seine stellvertretende Ministerpräsidentin Aminata Touré. Zwei CDU-Männer, zwei Grüne – an der Spitze zweier Landesregierungen. Die Botschaft ist klar: Seht her, es läuft gut.

Wüst und Co. betonen das dieser Tage immer wieder. Dabei sollte ihnen klar sein, dass die Zeiten vorbei sind, in denen führende Unionspolitiker von einer schwarz-grünen Koalition auf Bundesebene träumten. Einer hat davon besonders die Nase voll: CSU-Chef Markus Söder. „Schwarz-Grün in Deutschland ist für uns ein absolutes No-Go, und das wird die CSU verhindern“, lautete Söders jüngste Warnung, die auch als Botschaft an Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz verstanden werden kann. Der CDU-Chef ist einem Bündnis gegenüber zwar sehr skeptisch, will sich die Option aber offen halten. „Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es ist nicht möglich“, betonte er diese Woche. Es liege an den Grünen, das zu ändern.

Doch was passiert in einem Jahr, wenn die Union die Bundestagswahl gewinnt? Wird es dann immer noch nicht möglich sein?

Es wird auf die Themen und die Personen ankommen. Führende CDU-Politiker sehen bei den aus ihrer Sicht besonders drängenden Problemen kaum Schnittstellen mit den Grünen. „Die Grünen sind in der Klima-, Wirtschafts- und Migrationspolitik Teil des Problems, sie sind maßgeblich für den Frust im Land verantwortlich“, kritisiert Unionsfraktionsvize Jens Spahn gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Chancen für eine schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene stehen absehbar sehr schlecht.“ Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, sagt: „Um einen grundlegenden Wandel in der Asylpolitik zu erreichen, müssten die Grünen auf Bundesebene entweder ihre Überzeugungen oder ihr Personal ändern.“ Für eine schwarz-grüne Koalition fehle ihm die Fantasie.

Immer wieder berichteten CDU- und CSU-Abgeordnete, wie die Grünen seit dem Debakel um das Heizungsgesetz in ihren Wahlkreisen in Verruf geraten seien. Merz sprach gar von „Aversion“, die die Grünen bei CDU-Mitgliedern auslösen würden. Einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach zufolge wollen 35 Prozent der Befragten die Grünen auf keinen Fall in der nächsten Regierung. Nur die mehrheitlich rechtsextreme AfD schneidet schlechter ab (54 Prozent). „Jede schwarz-grüne Zusammenarbeit wäre also schon mit Ballast belastet, bevor sie überhaupt beginnt“, warnt CDU-Mann Spahn.

„Betrachte das Ende“

Doch trotz der in der Union weit verbreiteten Skepsis gegenüber der schwarz-grünen Koalition ist eine schwarz-rote Koalition noch lange keine beschlossene Sache. Zahlenmäßig könnte sie zu wenig sein. Die Union könnte die Grünen als dritten Partner brauchen. Nach RND-Informationen soll die „Pizza Connection“, ein Gesprächskreis von Abgeordneten beider Parteien, im Herbst erneut zusammenkommen. Drei- bis viermal im Jahr sollen die Treffen stattfinden. Über die genauen Termine, Mitglieder und Inhalte der Gespräche wurde Stillschweigen vereinbart. Schwarz und Grün halten aber weiterhin Kontakt.

In der CDU hat man sich daran erinnert, wie Söder in Bayern ein Bündnis mit den Grünen vehement ausschloss und trotz Hubert Aiwangers Flugblatt-Skandal letztlich mit den Freien Wählern koalieren musste. „Denken Sie ans Ende“, mahnt ein CDU-Mann, der ein Bündnis mit der SPD bevorzugt. Die Führung würde SPD und Grüne in Verhandlungen am liebsten gegeneinander ausspielen. Als Vorbild gilt dabei CDU-Ministerpräsident Boris Rhein in Hessen. „Eine Koalition darf nicht alternativlos sein. Sonst wird die eigene Verhandlungsposition geschwächt“, sagt CDU-Vize Andreas Jung dem RND. Die Union dürfe weder „Vorzugspartner verkünden noch neue Tabus markieren.“

Die Grünen sehen den Debatten in CDU und CSU gelassen entgegen. Man müsse nicht „auf alle Launen“ der Union reagieren, hieß es. Parteichef Omid Nouripour kritisierte zugleich die Ablehnung von Koalitionen mit den Grünen durch die CSU scharf. Er fürchtet, der „Exklusionismus“ der CSU schade der politischen Kultur. Die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Britta Haßelmann, sagte, man dürfe die Wähler nicht für dumm verkaufen. „Sie wissen, dass CDU, SPD, Grüne und FDP, also die demokratischen Parteien, miteinander koalitionsfähig sein müssen.“

In Düsseldorf ist die Arbeit der schwarz-grünen Koalition geprägt von „persönlichem Vertrauen“

Grüne wie Christdemokraten verweisen auf die schwarz-grünen Koalitionen in Düsseldorf und Kiel, die reibungslos zusammen regierten. Der Generalsekretär der NRW-CDU, Paul Ziemiak, sagt: „Die Zusammenarbeit zwischen CDU und Grünen ist geprägt von persönlichem Vertrauen.“ Es handelt sich dabei um ein Gegenangebot zur Ampelkoalition in Berlin.

Das Foto des schwarz-grünen Quartetts entstand, als sich die Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein in Kiel zu einer gemeinsamen Kabinettssitzung trafen. „Wir zeigen auch, dass Schwarz-Grün gut zusammenarbeiten kann“, sagte Ministerpräsident Günther in die Kameras – wohl in der Hoffnung, dass Merz und Söder zuhörten.