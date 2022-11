Während sich Thanksgiving nähert, stellen gemeinnützige Organisationen sicher, dass Mahlzeiten verfügbar sind. Aber es wird noch Hilfe benötigt

CNN

Es ist fast zwei Monate her, seit Hurrikan Ian den Südwesten Floridas getroffen hat und mindestens 100 Menschen getötet hat. Der Sturm der Kategorie 4 zog eine Spur der Verwüstung über weite Teile des Bundesstaates. Für Orte wie Pine Island, Sanibel Island und Fort Myers wird der Wiederaufbau noch viele Monate dauern.

Nach Angaben des Amerikanischen Roten Kreuzes hat Ian „mehr als 18.400 Häuser in Florida zerstört oder großen Schaden angerichtet“. Einige der älteren Menschen auf dem Weg des Sturms haben in der Folge „gekämpft“ und werden ihre Häuser möglicherweise nie wieder aufbauen. Andere Bewohner sind gezwungen, „bei Null anzufangen“.

Da die Ferienzeit näher rückt, versuchen gemeinnützige Organisationen sicherzustellen, dass die Opfer des Hurrikans Ian – und die Helfer, die noch vor Ort sind – nicht vergessen werden. Gruppen wie Mercy Chefs, Operation BBQ Relief und das Amerikanische Rote Kreuz planen in den Tagen vor den Feiertagen spezielle Verteilungen von Thanksgiving-Mahlzeiten.

Gary LeBlanc, Gründer und CEO von Mercy Chefs, sagt, dass die Rückkehr nach Fort Myers und in die umliegenden Gemeinden für die Feiertage ein wichtiger Schritt im Genesungsprozess ist.

„Wir fühlen uns geehrt, dieses Erntedankfest erwidern zu können, um Feiertagsmahlzeiten für eine Vielzahl von Gruppen und Organisationen durch unsere verschiedenen kirchlichen Partner zu servieren. Jedes Jahr ermöglicht es uns unser Ferieneinsatz, von Katastrophen betroffene Gemeinden erneut zu besuchen, um unsere Unterstützung und unser langfristiges Engagement für die Wiederherstellung der Gemeinde zu demonstrieren“, schreibt LeBlanc. „Der Geist dieser Personen ist bemerkenswert.“

Mercy Chefs plant spezielle Mahlzeiten am Wochenende vor Thanksgiving in Fort Myers, Pine Island und Cape Coral. Operation BBQ Relief verteilt am 21. November, dem Montag vor Thanksgiving, rund 1.000 Mahlzeiten im Familienstil auf Sanibel Island.

In den Wochen vor Thanksgiving lebten nach Angaben des Roten Kreuzes immer noch über 400 Menschen im Roten Kreuz und seinen Partnerunterkünften. Die Organisation plant, denjenigen, die sich noch in ihrer Obhut befinden, spezielle Mahlzeiten zu servieren.

„Diese Mahlzeit wird großzügig von einem lokalen Restaurant bereitgestellt, und wir sind dankbar, dass wir dabei helfen können, diesen Hauch von Zuhause für diejenigen zu schaffen, die nicht nach Hause zurückkehren oder den Tag nicht mit der Familie verbringen können“, schreibt Stephanie Fox vom Amerikanischen Roten Kreuz.

Da weitere Wiederaufbau- und Aufräumarbeiten bevorstehen, brauchen Gemeinden, die vom Hurrikan Ian heimgesucht werden, immer noch Hilfe. Hier können Sie zu den laufenden Bemühungen beitragen.