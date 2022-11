Während sich Großmächte in Asien treffen, ist der Rest der Welt gezwungen, sich für eine Seite zu entscheiden

Anmerkung der Redaktion: Eine Version dieser Geschichte erschien im CNN-Newsletter „Inzwischen in China“, einem dreimal wöchentlich erscheinenden Update, in dem untersucht wird, was Sie über den Aufstieg des Landes wissen müssen und wie er sich auf die Welt auswirkt. Hier anmelden.



Führende Politiker der Welt kommen an diesem Wochenende in Phnom Penh zum ersten einer Reihe von internationalen Gipfeltreffen in Südostasien in der kommenden Woche zusammen, wo Spaltungen zwischen Großmächten und Konflikte die Gespräche zu überschatten drohen.

Die erste Station ist die kambodschanische Hauptstadt, wo sich Staats- und Regierungschefs aus dem gesamten Indo-Pazifik zusammen mit einem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Vereinigung Südostasiatischer Nationen (ASEAN) treffen werden, gefolgt von einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Gruppe der 20 (G20) nächste Woche in Bali und Bali Forum für wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum in Bangkok.

Die gestapelte diplomatische Aufstellung wird ein Test für den internationalen Appetit auf Koordinierung in Themen wie Klimawandel, globale Inflation und steigende Lebensmittelpreise infolge der russischen Invasion in der Ukraine und der wirtschaftlichen Erholung von der Covid-19-Pandemie sein – und das erste Mal seit Beginn des Ausbruchs im Jahr 2020, dass alle drei Veranstaltungen persönlich abgehalten werden.

Scharfe geopolitische Spaltungen, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr zu beobachten waren, zeichnen sich über diesem politischen Kalender ab, da der Krieg in der Ukraine die Beziehungen Russlands zum Westen radikal verändert hat, die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, die USA und China, und der Rest der Welt weiterhin in einen verschärften Wettbewerb verwickelt sind wird gedrückt, um eine Seite auszuwählen.

Ob der russische Führer Wladimir Putin während der diplomatischen Termine erscheinen wird, bleibt ungewiss. Sowohl US-Präsident Joe Biden als auch der chinesische Staatschef Xi Jinping werden voraussichtlich an zwei der Gipfel in Südostasien teilnehmen – einer Region, die seit langem der Nullpunkt für Einflussnahmen zwischen Peking und Washington ist.

Xi taucht nach Jahren ohne Reisen während der Pandemie wieder auf der Weltbühne auf, nachdem er sich eine normbrechende dritte Amtszeit gesichert hat, während Biden nach einer besser als erwarteten Leistung seiner Partei bei den US-Zwischenwahlen frisch nach Osten aufbricht. Von beiden wird erwartet, dass sie ihr Land als stärkeren Partner und verantwortungsbewussteren globalen Akteur darstellen als der andere.

Die beiden werden sich am Montag am Rande der G20 persönlich treffen, ihre erste persönliche Begegnung seit Bidens Wahl, teilte das Weiße Haus am Donnerstag mit. Peking muss die Reisepläne von Xi noch bestätigen.

Gespräche zwischen den beiden könnten helfen, eine Eskalation der Spannungen zwischen den Mächten abzuwenden. Aber für die Staats- und Regierungschefs, die sich in den kommenden Tagen während der Gipfeltreffen treffen, wird es eine Herausforderung sein, robuste Vereinbarungen zur Lösung globaler Probleme zu treffen – die in den besten Zeiten bereits ein hartes Geschäft sind.

Selbst das regionalste Treffen, der ASEAN-Gipfel der südostasiatischen Staats- und Regierungschefs, der am Freitag in Phnom Penh begann und sich mit der Stärkung der regionalen Stabilität sowie globalen Herausforderungen befassen soll, wird laut Experten die zerbrochene Weltpolitik widerspiegeln.

Aber im Gegensatz zu den anderen großen Treffen der Wochen, die sich möglicherweise direkter auf die Folgen des Krieges in der Ukraine konzentrieren, treten die ASEAN-Führungskräfte an diesem Wochenende unter dem Druck ein, einen sich verschärfenden Konflikt innerhalb ihres eigenen Blocks anzugehen: während Myanmar fast zwei Jahre, nachdem ein brutaler Staatsstreich die demokratisch gewählte Regierung gestürzt hat, weiterhin in Aufruhr und unter Militärherrschaft steht.

Unterschiede zwischen den südostasiatischen Ländern im Umgang mit diesem Konflikt, verstärkt durch ihre kreuz und quer verlaufenden Bündnisse mit Großmächten – und die Zurückhaltung des Blocks, sich scheinbar auf eine Seite zwischen den USA und China zu stellen – werden sich darauf auswirken, wie weit sich die Gruppe einigen kann und was es auf allen Gipfeln leisten kann, sagen Experten.

„Normalerweise wäre diese Saison sehr aufregend – Sie haben drei große Weltgipfel in Südostasien – Phnom Penh, Bali und Bangkok“, sagte Thitinan Pongsudhirak, Direktor des Instituts für Sicherheit und internationale Studien an der Fakultät für Politikwissenschaft der Chulalongkorn-Universität in Bangkok.

„Aber (ASEAN) ist sehr gespalten über die russische Aggression, über die Putschkrise in Myanmar, über Chinas Kriegslust im Südchinesischen Meer und so weiter, und das bedeutet, dass ASEAN in einer schlechten Verfassung ist“, sagte er.

Bei einer Abstimmung der Vereinten Nationen im vergangenen Monat stimmten sieben der zehn ASEAN-Staaten, darunter der Vertreter von Myanmar, der nicht vom herrschenden Militär unterstützt wird, dafür, Russlands Annexion von vier Regionen der Ukraine zu verurteilen, während sich Thailand, Laos und Vietnam der Stimme enthielten.

Aber ASEAN als Block hat auch einen Schritt unternommen, um die Beziehungen zu Kiew bei den Veranstaltungen dieser Woche zu festigen, Unterzeichnung eines Freundschafts- und Kooperationsvertrages mit der Ukraine in einer Zeremonie mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba am Donnerstag in Phnom Penh.

Der Block zielt darauf ab, den Konsens zwischen seinen Staaten als seine Stärke zu nutzen, wenn er größere Weltakteure an einen Tisch bringt, zum Beispiel bei seinem angrenzenden Ostasien-Gipfel, der 18 indo-pazifische Länder zusammenbringt, darunter Russland, China und die Vereinigten Staaten und auch trifft sich an diesem Wochenende.

„Wenn die ASEAN ihr Haus nicht in Ordnung bringen kann, wenn die ASEAN ein schurkisches Mitglied wie das Militärregime von Myanmar nicht zügeln kann, dann verliert die ASEAN ihre Bedeutung“, sagte Pongsudhirak. „Andererseits, wenn die ASEAN vereint ist, wenn sie Engagement und Entschlossenheit aufbringen kann … kann sie viel Anziehungskraft haben.“

Fast zwei Jahre, seit der Militärputsch Myanmars junge Demokratie zerstört hat, sagen Menschenrechtsgruppen und Beobachter, dass sich die Freiheiten und Rechte im Land stark verschlechtert haben; staatliche Hinrichtungen sind zurückgekehrt und die Zahl der dokumentierten gewalttätigen Angriffe der regierenden Militärjunta auf zivile Infrastruktur, einschließlich Schulen, ist sprunghaft angestiegen.

Zahlreiche bewaffnete Rebellengruppen haben sich gegen die regierende Militärjunta erhoben, während Millionen von Menschen sich ihrer Herrschaft durch Formen des zivilen Ungehorsams widersetzt haben.

Die Gipfeltreffen am Wochenende in Phnom Penh werden den Konflikt wieder in den internationalen Fokus rücken, da die südostasiatischen Führer versuchen, einen Weg nach vorne zu finden, nachdem Myanmars herrschende Junta einen im April letzten Jahres ausgehandelten Friedensplan nicht umgesetzt hat. Das Land bleibt trotz Aufrufen von Rechtsgruppen zu seinem Ausschluss Teil der ASEAN, wurde jedoch daran gehindert, Vertreter auf politischer Ebene zu wichtigen Ereignissen zu entsenden.

Die ASEAN-Außenminister unternahmen Ende letzten Monats einen letzten Versuch, eine Strategie auszuarbeiten, wobei der kambodschanische Außenminister Prak Sokhonn, der das Treffen leitete, in einer anschließenden Erklärung betonte, dass die Herausforderungen auf „die Komplexität und Schwierigkeit der Jahrzehnte Myanmars zurückzuführen seien – langwierige Konflikte, die durch die aktuelle politische Krise noch verschärft wurden.“

Beobachter haben jedoch geringe Erwartungen an eine härtere Linie, zumindest während Kambodscha den Vorsitz im Block führt, und blicken bereits auf das nächste Jahr, wenn Indonesien 2023 die Führung übernimmt.

Die Bewältigung der „andauernden Krise“ werde ein Schwerpunkt für Biden in Gesprächen mit südostasiatischen Führern sein, wenn er am Wochenende an ASEAN-Gipfeln teilnimmt, sagte das Weiße Haus am Dienstag. Seit dem Putsch hat die Biden-Administration gezielte Sanktionen gegen das Militärregime verhängt und trifft sich mit der oppositionellen Regierung der Nationalen Einheit.

China hingegen hat der regierenden Militärjunta Unterstützung gezeigt und wird laut Beobachtern wahrscheinlich kein hartes Vorgehen unterstützen. Eine monatelange Untersuchung der Situation in Myanmar, die im vergangenen Monat von einem internationalen Team von Gesetzgebern veröffentlicht wurde, beschuldigte Russland und China, „einem ansonsten isolierten Regime sowohl Waffen als auch Legitimität zu liefern“.

Auch das könnte sich an diesem Wochenende auf die Ergebnisse auswirken, so der Politikwissenschaftler Chong Ja Ian, außerordentlicher Professor an der National University of Singapore.

„Aufgrund der russischen und (chinesischen) Unterstützung für die Junta würden alle Bemühungen um eine Lösung durch die ASEAN eine Form des Engagements mit ihnen erfordern, sei es, um Unterstützung zu erhalten oder auch nur keine Opposition“, sagte Chong.

Die Krise in Myanmar ist nicht der einzige Bereich, in dem sich die Spaltung der USA und Chinas über den ASEAN-Gipfeln abzeichnen könnte, auch wenn Themen wie Chinas Aggression im Südchinesischen Meer – wo Peking territoriale Ansprüche geltend macht, die mit denen mehrerer südostasiatischer Länder in Konflikt stehen – dies sein könnten in diesem Jahr von geringerer Bedeutung.

Die ASEAN wird ihre üblichen Nebengipfel sowohl mit den USA bzw. China als auch mit anderen Ländern abhalten, und Chinas zweitgrößter Führer, der wirtschaftsorientierte Premier Li Keqiang, traf Anfang dieser Woche als Vertreter von Xi ein.

Während die südostasiatischen Staats- und Regierungschefs versuchen, ihre wirtschaftliche Stabilität zu stärken, werden sie wahrscheinlich Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des Wettbewerbs zwischen den USA und China auf die Region, ihren Handel und ihre Lieferketten äußern, beispielsweise nach einem US-Exportverbot für Halbfabrikate. Dirigenten nach China, so Chong.

„Die ASEAN-Staaten werden versuchen, einen Weg zu finden, all dies zu bewältigen, und werden sowohl nach Peking als auch nach Washington schauen, um zu sehen, welchen Spielraum sie bieten können“, sagte er.