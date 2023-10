Das letzte Mal, dass Meirav Leshem-Gonen mit ihrer Tochter Romi sprach, war am frühen Samstagmorgen, als die 23-Jährige verzweifelt um Hilfe flehte, als bewaffnete Männer auf sie und ihre Freunde schossen, als diese versuchten, mit dem Auto von einem Musikfestival im Süden Israels zu fliehen .

„Sie sagte: ‚Mami, Mama, ich wurde angeschossen. Wir sind alle verletzt‘“, sagte Leshem-Gonen, die im Norden Israels zu Hause war, als die militante Hamas-Gruppe ihren schockierenden und brutalen Angriff startete.

Leshem-Gonen sagte gegenüber CBC News, dass sie im Hintergrund Schüsse und Schreie hören konnte, als ihre Tochter ihr erzählte, dass ihr in die Hand geschossen worden sei.

Seitdem hat Leshem-Gonen erfahren, dass zwei Personen im Auto getötet wurden, und hat an ihren Beerdigungen teilgenommen, aber Romi gehört immer noch zu den Vermissten. Die Familie geht davon aus, dass sie zu den bis zu 150 von der Hamas festgehaltenen Geiseln gehören könnte.

„Man fühlt sich einfach erschüttert“, sagte sie.

„Es ist wie eine Glasschüssel, die jemand auf den Boden fallen gelassen hat und in der sich nur noch das zerbrochene Glas befindet. So fühle ich mich.“

Im Süden Israels inspizieren israelische Soldaten am Donnerstag verbrannte Autos am Ort des Angriffs auf das Nova-Festival am Samstag durch bewaffnete Hamas-Kämpfer aus Gaza. (Amir Cohen/Reuters)

Sie kann sich nicht dazu durchringen, die verstörenden Videos zu durchsuchen, die von den Angriffen und den Momenten danach gepostet wurden.

Stattdessen sagte sie, sie müsse sich darauf konzentrieren, über ihre Tochter und den Rest der Vermissten zu sprechen, zu denen auch Bürger aus den USA, Frankreich und den USA gehören Kanada.

Beispiellose Situation

Es wird angenommen, dass Hamas-Kämpfer während der schrecklichen Angriffe am Samstag Dutzende Geiseln, darunter kleine Kinder und ältere Menschen, nach Gaza zurückgebracht haben, wo sie möglicherweise im riesigen Netzwerk unterirdischer Tunnel der Gruppe festgehalten werden.

Während Israel zuvor große Anstrengungen unternommen und enorme Risiken eingegangen ist, um die Freilassung von Geiseln zu erreichen, sagen Experten, dass diese Situation beispiellos und komplex ist, da die Geiseln in einem Kriegsgebiet festgehalten werden und Israel weiterhin entschlossen ist, die Hamas für ihre Angriffe und Tötungen zu bestrafen mehr als 1.300 Israelis.

Trotz der Drohungen der Hamas, jedes Mal, wenn ohne Vorwarnung Zivilisten in Gaza angegriffen werden, eine Geisel hinzurichten, führt Israel weiterhin Luftangriffe durch und scheint im Rahmen seines Versprechens kurz davor zu stehen, eine Bodenoffensive in Gaza zu starten „Vernichtet die Hamas von der Erde.“ Nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Gebiets wurden in Gaza mehr als 1.500 Menschen getötet.

In einer Stellungnahme, Hamas sagt, dass 13 Bei israelischen Luftangriffen wurden am Donnerstag Geiseln getötet.

Israel hat die Hamas gewarnt, dass Strom, Treibstoff und Wasser nach Gaza bis zur Freilassung der Geiseln abgeschnitten bleiben werden. Darüber hinaus hat Israel nichts zu Verhandlungen gesagt.

„Auch wenn jeder um das Schicksal der Geiseln besorgt ist … gibt es derzeit keinen öffentlichen Druck seitens der Regierung, zu verhandeln“, sagte Nimrod Novik, der früher als leitender Berater des ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Shimon Peres arbeitete .

Am Freitag ist Rauch hinter Aschkelon nahe der israelischen Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels zu sehen. (Amir Cohen/Reuters)

Novik ist außerdem Berater des Nationalen Sicherheitsrats Israels und Mitglied des Israel Policy Forum, einer in den USA ansässigen Organisation, die sich für eine Zwei-Staaten-Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts einsetzt.

Er sagt, dass es trotz der öffentlichen Haltung der israelischen Regierung zweifellos hinter den Kulissen Diskussionen gibt, an denen Länder wie Ägypten und Katar beteiligt sind, die jeweils Einfluss auf die Hamas haben, und die Türkei, die erklärt hat, sie arbeite an der Freilassung der Geiseln.

Novik sagte, wahrscheinlich seien auch europäische Vermittler beteiligt.

„Die großen Themen werden immer durch Stellvertreter verhandelt“, sagte er in einem Zoom-Interview mit CBC News aus seinem Haus in Ra’anana, Israel.

Der Einfluss Katars könnte begrenzt sein, sagt ein Experte

Katarische Vermittler Berichten zufolge haben sie mit Hamas-Beamten telefoniert, um zu versuchen, über die Freilassung der Frauen und Kinder im Austausch für Palästinenser zu verhandeln, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden.

Novik sagte, viele der führenden Hamas-Führer seien in Katar ansässig und das Land gebe Geld aus gibt Millionen von Dollar aus jeden Monat zur Unterstützung der verarmten Region.

Novik sagte jedoch, in diesem Fall sei der Einfluss Katars möglicherweise begrenzt, da die Hamas-Führer in Gaza zu diesem Zeitpunkt möglicherweise diejenigen sind, die die Entscheidungen treffen, und er glaubt, dass das Ergebnis fast vollständig von ihrer Stimmung abhängen könnte.

ANSEHEN | Wie Israel Schritte planen muss, um die Rückkehr der Geiseln sicherzustellen: Wie die Geiselkrise den Israel-Hamas-Krieg auf den Kopf stellen könnte | Über das Empfohlenes VideoACHTUNG: Dieses Video enthält grafische Inhalte. Die Hamas hat mehr als 100 Israelis als Geiseln genommen, darunter viele Zivilisten, und droht jedes Mal mit der Hinrichtung eines Israelis, wenn Israel ohne vorherige Warnung der Zivilbevölkerung Luftangriffe auf Gaza startet. Andrew Chang erläutert, was wir über die Geiseln wissen – und wie Israel Maßnahmen berechnen muss, um ihre Rückkehr sicherzustellen.

Was Ägypten betrifft, so hat es Einfluss auf die Hamas aufgrund des Grenzübergangs Rafah, der am Rande der ägyptischen Sinai-Halbinsel und im Südwesten des Gazastreifens liegt und nicht von Israel kontrolliert wird.

Der Grenzübergang ist seit Dienstag wegen israelischer Luftangriffe geschlossen

Die ägyptische Regierung ist an Gesprächen über die Eröffnung eines Korridors für die Bereitstellung humanitärer Hilfe beteiligt, da Wasser, Lebensmittel und Treibstoff in Gaza schnell zur Neige gehen.

Die USA sprechen mit Katar

Die USA haben außerdem bestätigt, dass sie mit Katar darüber sprechen, wie die Freilassung der Geiseln sichergestellt werden kann. Am Donnerstag sagte der Sprecher des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, John Kirby, dass die USA keine Optionen ausgeschlossen hätten.

Beamte gehen davon aus, dass sich unter den Festgehaltenen auch eine kleine Anzahl US-Bürger befinden, und arbeiten daran, weitere Einzelheiten zu sammeln.

„In normalen Situationen ist es sehr schwierig, eine Verbindung zu Geiselnehmern herzustellen, aber dies ist ein Krieg“, sagte Phil Andrew, ein ehemaliger FBI-Geiselnehmer, in einem Interview mit CBC News.

US-Außenminister Antony Blinken (links) und der katarische Emir Scheich Tamim bin Hamad Al Thani treffen sich am Freitag in Lusail, Katar. (Jacquelyn Martin/The Associated Press)

Erschwerend kommt die Unsicherheit über die „Kommando- und Kontrollstruktur“ der Hamas hinzu, sagte Andrew.

„Es gibt einen großen Unterschied zwischen denen, die möglicherweise eine Geisel halten, und denen, die in den oberen Rängen der Macht stehen.“

Andrew sagte, US-Teams würden nun mit den Familien der vermissten Amerikaner sprechen, um Informationen zu sammeln und sie über mögliche Szenarien zu beraten, einschließlich der Frage, was sie tun sollten, wenn sie einen Anruf von jemandem erhalten, der behauptet, ihr Familienmitglied festzuhalten.

Novik sagte gegenüber CBC News, er glaube nicht, dass die israelische Regierung irgendwelche Entscheidungen zu Geiselverhandlungen treffen werde, bevor ihre Geheimdienste entschieden hätten, ob eine Rettung möglich sei.

ANSEHEN | Ein Sohn befürchtet, seine Mutter sei als Geisel genommen worden: Eine Frau, die befürchtete, von der Hamas als Geisel genommen zu werden, „weihte ihr Leben der Friedensarbeit“, sagt ihr Sohn Empfohlenes Video„Sie ist eine Frau von kleiner Statur, aber im Geiste ist sie eine Riesin“, erzählt Yonatan Zeigen Adrienne Arsenault von CBC über seine Mutter Vivian Silver. Sie war im Kibbuz Be’eri, als dieser von der Hamas angegriffen wurde, und Zeigen befürchtet, dass sie als Geisel genommen wurde.

1976 stürmten etwa 30 israelische Kommandos das Flughafenterminal in Entebbe, Uganda, um mehr als 100 Menschen zu befreien. Sie waren als Geiseln genommen worden, nachdem ein Flugzeug der Air France von palästinensischen und deutschen Entführern überrannt und nach Uganda umgeleitet worden war.

Die meisten Geiseln waren Israelis und fast alle überlebten die Tortur. Ein israelischer Kommandosoldat wurde bei der Mission getötet. Oberstleutnant Yonatan Netanyahu, der Bruder des derzeitigen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.

ANSEHEN | Familien fordern Freilassung der Geiseln: Familien israelischer Geiseln fordern ihre Rückkehr Empfohlenes VideoDutzende Israelis werden als Geiseln gehalten, viele von ihnen wurden von einem Wüstenkonzert in der Nähe von Gaza entführt, und ihre Familien befürchten das Schlimmste, während sie um ihre Rückkehr flehen.

Novik sagte, wenn eine Rettungsmission nicht möglich sei, würden die Verhandlungen wahrscheinlich in Phasen geführt und mit der Zeit immer schwieriger werden.

„Wir wissen, dass das Potenzial für einen Deal in den ersten Tagen der Situation größer ist“, sagte er.

„Je länger es dauert, desto verhärteter werden die Positionen.“

Novik sagte, als 2006 die Verhandlungen für Gilad Shalit, einen von der Hamas inhaftierten israelischen Soldaten, begannen, sei zunächst darüber gesprochen worden, Shilat gegen ein paar Dutzend Palästinenser auszutauschen.

Der französische Präsident Nicolas Sarkozy (links) schüttelt Gilad Shalit, einem israelischen Soldaten, der im Oktober 2011 nach fünf Jahren Gefangenschaft freigelassen wurde, am 8. Februar 2012 auf den Stufen des Élysée-Palastes in Paris die Hand. (Gonzalo Fuentes/Reuters)

Als der Deal im Jahr 2011 zustande kam, waren mehr als 1.000 Gefangene in Shalit freigelassen worden.

Novik sagte, die Öffentlichkeit unterstütze den einseitigen Austausch, weil die Nachfrage nach einer Freilassung von Shalit groß sei.

Meirav Leshem-Gonen sagte, dass dieses Mal nun die ganze Welt auf die Freilassung der Geiseln drängen müsse.

Sie und andere Familien sprechen mit dem Roten Kreuz darüber, ob es eine mögliche humanitäre Mission zur medizinischen Behandlung der Geiseln geben könnte.

Sie sagte, auch wenn ihre Tochter bereits tot sei, seien andere in der Gruppe mit Sicherheit verletzt.

„Jetzt ist es an der Zeit, zusammenzuarbeiten“, sagte sie.

„Wir müssen sicherstellen, dass alle Gefangenen, alle Entführten nach Hause zurückkehren.“