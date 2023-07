SEOUL, Südkorea (AP) – Nordkorea hat am Samstag mehrere Marschflugkörper in Richtung seines Westmeeres abgefeuert, teilte das südkoreanische Militär mit. Dies war der zweite Start in dieser Woche, offenbar aus Protest gegen das Andocken eines atomar bewaffneten US-U-Bootes in Südkorea.

Während Nordkorea in den letzten Monaten die Flut an Raketenabschüssen verstärkte, schwieg es einen fünften Tag lang öffentlich über das Schicksal eines amerikanischen Soldaten, der diese Woche über die schwer bewaffnete koreanische Grenze in den Norden vordrang.

Südkoreas Generalstabschefs sagten, die Abschüsse seien ab etwa 4 Uhr morgens entdeckt worden, hätten jedoch nicht sofort gemeldet, wie viele Raketen abgefeuert wurden oder wie weit sie flogen. Es hieß, die US- und südkoreanischen Militärs analysierten die Abschüsse genau.

Nordkorea hat in den letzten Jahren neu entwickelte Marschflugkörper getestet, die es als „strategisch“ bezeichnet, was die Absicht impliziert, sie mit Atomwaffen auszurüsten. Experten sagen, dass die Hauptaufgabe dieser Waffen der Angriff auf Marineanlagen und Häfen sein würde. Marschflugkörper sind so konzipiert, dass sie wie kleine Flugzeuge fliegen und durch Landschaften fliegen, in denen sie vom Radar schwerer zu erkennen wären. Sie gehören zu einer wachsenden Sammlung nordkoreanischer Waffen, die darauf abzielen, die Raketenabwehr im Süden zu überwältigen.

Am Mittwoch feuerte Nordkorea zwei ballistische Kurzstreckenraketen aus einem Gebiet in der Nähe seiner Hauptstadt Pjöngjang ab. Sie flogen etwa 550 Kilometer (340 Meilen), bevor sie in Gewässern östlich der koreanischen Halbinsel landeten.

Die Flugdistanz dieser Raketen entsprach in etwa der Entfernung zwischen Pjöngjang und der südkoreanischen Hafenstadt Busan, wo die USS Kentucky am Dienstag zum ersten Mal seit den 1980er Jahren Südkorea einen Besuch eines US-amerikanischen Atom-U-Boots abstattete.

Ebenfalls am Dienstag meldete sich der amerikanische Soldat Pvt. Travis King sprintete über die Grenze nach Nordkorea, während er ein innerkoreanisches Waffenstillstandsdorf besichtigte.

Nordkoreas staatliche Medien haben King noch nicht kommentiert und das Land hat nicht auf US-Anfragen geantwortet, um zu klären, wo er festgehalten wird und wie sein Zustand ist. US-Beamte äußerten ihre Besorgnis über Kings Wohlergehen angesichts der früheren groben Behandlung einiger amerikanischer Häftlinge durch Nordkorea. Analysten sagen, dass es Wochen oder sogar Monate dauern könnte, bis Nordkorea aussagekräftige Informationen über King veröffentlicht, da das Land seine Inhaftierung hinauszögern könnte, um die Hebelwirkung zu maximieren und den US-Bemühungen um seine Freilassung Dringlichkeit zu verleihen.

Einige Experten gehen davon aus, dass der Norden versuchen könnte, King für Propagandazwecke oder als Verhandlungsgrundlage zu nutzen, um Washington zu politischen und sicherheitspolitischen Zugeständnissen zu bewegen und seine Freilassung möglicherweise damit zu verknüpfen, dass die Vereinigten Staaten ihre militärischen Aktivitäten gegenüber Südkorea einschränken.

„Bei so vielen beweglichen Teilen ist es wichtig, die Ursache nicht auf bloße Korrelationen von Ereignissen zurückzuführen. Aber Nordkoreas Raketenprovokationen lassen keine einfachen Verhandlungen zur Freilassung von Travis King ahnen“, sagte Leif-Eric Easley, Professor an der südkoreanischen Ewha-Universität. „Unerlaubte Grenzübertritte gefährden das Personal, riskieren einen politischen und sogar militärischen Zwischenfall und können von der nordkoreanischen Geiseldiplomatie ausgenutzt werden.“

Die Vereinigten Staaten und Südkorea haben ihre gemeinsamen Militärübungen ausgeweitet und vereinbart, den regionalen Einsatz strategischer US-Vermögenswerte wie Bomber, Flugzeugträger und U-Boote zu verstärken, um ihre Macht gegen Nordkorea zu demonstrieren, das seit Anfang 2022 rund 100 Raketen testweise abgefeuert hat.

Die Verbündeten starteten außerdem neue Runden von Treffen zur nuklearen Notfallplanung, die teilweise darauf abzielen, die Befürchtungen der südkoreanischen Öffentlichkeit vor der wachsenden nuklearen Bedrohung durch den Norden zu zerstreuen und Stimmen innerhalb des Landes zu unterdrücken, dass das Land seine eigene Abschreckung betreiben sollte.

Der nordkoreanische Verteidigungsminister äußerte am Donnerstag eine versteckte Drohung, in der er andeutete, dass das Andocken der Kentucky in Südkorea Anlass für einen Atomangriff des Nordens sein könnte. Nordkorea hat solche Rhetorik schon früher verwendet, aber die Kommentare machten deutlich, wie sehr die Beziehungen derzeit angespannt sind.

Das südkoreanische Verteidigungsministerium bezeichnete am Freitag den Einsatz der Kentucky und die Treffen zur nuklearen Notfallplanung zwischen Washington und Seoul als „Verteidigungsreaktionsmaßnahmen“, um der nordkoreanischen Bedrohung entgegenzuwirken. Das Ministerium sagte in einer Erklärung, es warne „eindringlich davor“, dass jeder nukleare Angriff des Nordens auf die Verbündeten eine „sofortige, überwältigende und entschlossene Reaktion“ erfahren werde, „die das Ende des nordkoreanischen Regimes bedeuten würde“.

Kim Tong-hyung, The Associated Press

















Kulturelle En