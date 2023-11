Während Israel einige Gaza-Arbeiter zurückschickt, sind andere im Westjordanland gestrandet: NPR

Beschriftung umschalten Claire Harbage/NPR

Claire Harbage/NPR

RAFAH, Gazastreifen, und JERICHO, Westjordanland – Nachrichten aus Gaza kommen in Gesprächen auf dem Flur, über den Gemeinschaftswaschbecken, zwischen Etagenbetten sowie in SMS und Anrufen mit Verwandten. Für Tausende von Arbeitern aus Gaza, die in provisorischen Unterkünften und Lagern im Westjordanland festsitzen, ist ein Großteil ihrer Welt – einschließlich ihrer Familien – immer noch 60 Meilen entfernt.

Am Freitag hörten sie von Tausenden anderen Arbeitern, die zu Fuß von Israel nach Gaza zurückkehren mussten – mehrere Meilen von der israelischen Grenze zu Gaza entfernt abgesetzt, mit nummerierten Schildern an den Knöcheln.

Einige dieser Männer sagten NPR nach ihrer Rückkehr nach Gaza, sie seien in ganz Israel von den Sicherheitskräften des Landes zusammengetrieben und nach dem Hamas-Angriff am 7. Oktober festgenommen worden, als Militante Israel stürmten, rund 1.400 Menschen töteten und schätzungsweise 240 Geiseln nahmen , so israelische Beamte.

Beschriftung umschalten Claire Harbage/NPR

Claire Harbage/NPR

Das israelische Sicherheitskabinett sagte am Donnerstag: „Israel bricht jeglichen Kontakt mit Gaza ab. Es wird keine palästinensischen Arbeiter mehr aus Gaza geben.“

Diejenigen, die jetzt in den Notunterkünften und Lagern im Westjordanland festsitzen, gehören zu den vielen Tausend Arbeitern aus dem Gazastreifen, die nach dem Anschlag vom 7. Oktober einer Inhaftierung entgangen sind. Sie konnten in das von Israel besetzte Westjordanland gelangen. Ihre Unterkünfte werden vorerst von der Palästinensischen Autonomiebehörde bereitgestellt, die im Westjordanland eine gewisse lokale Kontrolle hat.

Um nach Gaza zurückzukehren, müssten sie über Israel reisen – aber die Einreise ist ihnen nicht gestattet. Selbst wenn sie es könnten, gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wie sie nach Gaza gelangen würden.

Beschriftung umschalten Claire Harbage/NPR

Claire Harbage/NPR

Einer der Arbeiter, die im Westjordanland Zuflucht gesucht haben, Basel Zrain, sagt, er sei seit etwa einem Monat von seiner Frau und seinen Kindern im nördlichen Gazastreifen getrennt. Er sei zwar körperlich im Westjordanland, sagt er, aber „mein Herz und mein Verstand sind nicht hier.“

Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen seit dem 7. Oktober kamen mehr als 9.000 Menschen ums Leben, 70 % davon Frauen und Kinder. nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden. Fast 200.000 Häuser wurden zerstört.

Vor dem Krieg mit der Hamas erteilte Israel mehr als 18.000 Arbeitserlaubnisse an Menschen aus Gaza. Viele waren in der Gastronomie, im Einzelhandel oder im Baugewerbe beschäftigt – sie lebten für kurze Zeit in Israel oder kamen täglich und schickten ihren Familien Geld nach Hause.

Beschriftung umschalten Claire Harbage/NPR

Claire Harbage/NPR

Tage nach dem 7. Oktober widerrief Israel diese befristeten Arbeitserlaubnisse und verhängte eine vollständige Blockade des Gazastreifens. Laut HaMoked, einer Menschenrechtsorganisation in Israel, wurden in den folgenden Tagen Tausende palästinensischer Arbeiter aus Gaza vermisst oder von der israelischen Polizei festgenommen.

Auf dem Campus der Al-Istiqlal-Universität in der palästinensischen Stadt Jericho hängt Wäsche aus den Fenstern. Es gibt Schlafsäle voller Etagenbetten, und in größeren Fluren sitzen Männer auf an die Wände geschobenen Matratzen und scrollen auf ihren Mobiltelefonen nach Nachrichten aus Gaza. Was auch immer sie an Habseligkeiten haben, sie füllen Plastiktüten, die auf dem Boden verstreut sind. Es gibt Gemeinschaftswaschbecken und einen improvisierten Friseurladen, in dem Sie sich rasieren und trimmen lassen können, wenn Sie sich auf die Warteliste setzen.

Es handelt sich um eine provisorische Unterkunft für mehr als 400 Arbeiter aus Gaza, eine von mehreren Unterkünften in der ganzen Stadt. Tausende weitere Arbeiter suchen im gesamten Westjordanland Zuflucht, auch in der Stadt Ramallah.

Beschriftung umschalten Claire Harbage/NPR

Claire Harbage/NPR

Hier schlafen die Männer in engen Zimmern mit Etagenbetten. „Alles, was wir wollen, ist, nach Hause zu gehen“, sagen sie NPR immer wieder.

Einer der palästinensischen Arbeiter, Ibrahim Alfarany, wohnte an der Al-Istiqlal-Universität seit mehr als drei Wochen. Normalerweise arbeitet und lebt er in der Nähe eines Ladens südlich von Tel Aviv, wo er jeweils für ein paar Wochen Gemüse lagert, und reist zurück nach Gaza.

Während Alfarany nach dem 7. Oktober mit dem Bus ins Westjordanland fahren konnte, wurde sein Bruder vom israelischen Militär in der Nähe von Nahariya im Norden Israels festgenommen. Nachdem er mehr als 20 Tage lang den Kontakt verloren hatte, sprach Alfarany am Freitag endlich mit seinem Bruder, als dieser zusammen mit Tausenden anderen Arbeitern auf dem Weg nach Gaza war.

Alfarany sagt, er sei sehr glücklich und erleichtert zu wissen, dass sein Bruder am Leben sei, auch wenn das Leben, das er und andere Familienmitglieder in Gaza führen, aus der Ferne schwer zu beobachten sei.

Beschriftung umschalten Claire Harbage/NPR

Claire Harbage/NPR

Seine Frau und seine Kinder überlebten vor einigen Wochen einen israelischen Luftangriff, als sie auf einem Spielplatz Schutz suchten. In seinem Viertel am nördlichen Stadtrand von Gaza-Stadt gebe es keine Gebäude mehr, sagt er, auch sein Haus sei darunter gewesen.

„Ich hatte ein Video, aber es hat mich zu sehr gestört, dass ich es gelöscht habe“, sagt er. „Ich habe es mir vier oder fünf Mal angesehen und dann gesagt: ‚Ich werde es löschen‘, und das habe ich getan.“

Alfarany hat fast zwei Dutzend Nichten und Neffen und sagt, er sei überwältigt, wenn er an all die Kinder denkt, die gerade das Kriegstrauma durchleben.

„Mein geistiger Zustand ist zerstört“, sagt er. „Mir geht es im Moment sehr schlecht.“

Er scrollt durch sein Handy und schaut sich Fotos seiner beiden kleinen Töchter Layan und Razan an. Bilder ihrer lächelnden Gesichter vor dem Krieg zu sehen, helfe ihm, all die schlimmen Dinge zu vergessen, die passiert seien, sagt er.

Beschriftung umschalten Claire Harbage/NPR

Claire Harbage/NPR

Im Innenhof der Universität erzählt ein anderer Arbeiter aus Gaza, Basel Zrain, NPR, dass die Abwesenheit ihrer Kinder sie verfolgt, obwohl er und die anderen Männer hier in Sicherheit sind, mit Nahrung und Wasser.

Seine Frau und seine fünf Kinder bleiben im al-Shifa-Krankenhaus in Gaza, wo nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund 50.000 Menschen Zuflucht vor israelischen Angriffen suchen. Er genießt jede SMS und jeden Anruf, auch wenn die Nachrichten erschreckend sind.

„Mein Sohn, wenn ich mit ihm spreche, sage ich: ‚Wie geht es dir?‘ und er sagt mir: ‚Baba, ich schreibe meinen Namen auf meinen Arm, für den Fall, dass ich getötet werde‘“, sagt Zrain. Sein Sohn möchte, dass die Menschen wissen, wer er ist, wenn er stirbt.

„Es ist schwer, solche Geschichten über das Telefon zu hören, während man im Westjordanland festsitzt“, sagt Zrain.

„Ich möchte mit meinen Kindern sterben“, sagt er. „Ich bin Vater und jetzt sind meine Kinder vaterlos.“

Der Gaza-Produzent von NPR, Anas Baba, berichtete aus Rafah. Elissa Nadworny, Samantha Balaban, Sawsan Khalife und Claire Harbage berichteten aus Jericho.