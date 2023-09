Walter Russell Mead ist Ravenel B. Curry III Distinguished Fellow in Strategy and Statesmanship am Hudson Institute, Global View-Kolumnist beim Wall Street Journal und James Clarke Chace Professor für auswärtige Angelegenheiten und Geisteswissenschaften am Bard College in New York.

Er ist außerdem Mitglied des Aspen Institute Italy und Vorstandsmitglied von Aspenia. Bevor er zu Hudson kam, war Herr Mead als Henry A. Kissinger Senior Fellow für US-Außenpolitik Mitglied des Council on Foreign Relations. Er ist Autor zahlreicher Bücher, darunter das weithin anerkannte Buch „Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World“ (Alfred A. Knopf, 2004). Das nächste Buch von Herrn Mead trägt den Titel „The Arc of A Covenant: The United States, Israel, and the Future of the Jewish People“.