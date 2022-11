Während FTX sinkt, zeigen andere Krypto-Börsen ihre Coins

Da FTX, ehemals die volumenmäßig drittgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, Insolvenz anmeldet und Abhebungen stoppt, arbeiten andere Börsen hart daran, den Kunden zu versichern, dass sie nicht das gleiche Schicksal erleiden werden. Binance, Crypto.com und andere haben damit begonnen, teilweise Einblicke in ihre Bücher zu veröffentlichen, während Führungskräfte von Coinbase auf einer Medientour sind, um Investoren zu sagen, dass es sicher ist, Geld bei ihrem Unternehmen zu lagern.

Die Bewegungen sollen den Menschen versichern, dass ihr Geld nicht für andere Investitionen verwendet wird und stattdessen eins zu eins gehalten wird. Mit anderen Worten, die Börsen möchten, dass Sie wissen, dass sie, wenn Sie einen Bitcoin bei ihnen hinterlegen, einen Bitcoin in Reserve halten. Das steht im Gegensatz zu FTX, das Berichten zufolge Kundengelder in Milliardenhöhe an Alameda Research geliehen hat, ein Handelsunternehmen, das ebenfalls vom ehemaligen CEO der Börse, Sam Bankman-Fried, kontrolliert wird. Ein Teil dessen, was die Spirale von FTX auslöste, war ein Bericht, dass Alamedas größter Vermögenswert der Token von FTX, FTT, war, was eine Situation schuf, in der das Unternehmen so etwas wie seine eigenen Aktien als Sicherheit zu verwenden schien.

Als Antwort darauf sagte Coinbase-CEO Brian Armstrong getwittert dass sein Unternehmen keine Kundengelder verleiht und verlinkt auf einen Blogbeitrag vom Juni, der erklärt: „Coinbase hält Kundenvermögen immer 1:1. Das bedeutet, dass die Gelder unseren Kunden 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr zur Verfügung stehen.“

Andere Börsen sind sogar noch weiter gegangen und haben versprochen, Reserven nachzuweisen oder zu beweisen, dass sie tatsächlich alle Coins haben, die Kunden hinterlegt haben. Binance, die weltweit größte Börse und eine Schlüsselfigur beim Untergang von FTX, veröffentlichte am Donnerstag einen Nachrichtenbeitrag mit dem Titel „Our Commitment To Transparency“, in dem sie die Adressen ihrer Hot (sprich: aktiv zugänglich) und Cold (sprich: offline) teilte. Wallets für die Netzwerke Bitcoin, Ethereum, Tron und Binance. Der Beitrag sagt, dass die Liste „kein vollständiger Datensatz“ ist, und verspricht, dass ein vollständiger geprüfter Bericht möglicherweise in den nächsten Wochen erscheinen wird.

Nansen, ein Kryptoanalyseunternehmen, arbeitete mit Binance zusammen, um ein Dashboard zu erstellen, das die Bestände der Börse visualisiert. so Nansens CEO. Wie Bloomberg weist darauf hin, dass Nansens Daten zeigen, dass rund 40 Prozent der Bestände, die Binance offengelegt hat, aus Binance USD (BUSD), einer mit der Börse verbundenen Stablecoin, und BNB, dem nativen Token der Börse, bestehen.

Das Dashboard von Nansen bietet derzeit einen unvollständigen Überblick über die Bestände von Binance.

Binance-CEO Changpeng „CZ“ Zhao einen Screenshot getwittert von dem, was eine Paywall-Version von zu sein scheint Bloomberg’s Artikel mit dem Titel „[poop emoji] Journalismus.“ Er beanstandete die Tatsache, dass die Verkaufsstelle die „eigene Stablecoin“ von BUSD Binance nannte, als sie von einem Dritten ausgegeben wurde, und sagte, dass die Zahlen falsch seien. Auf der Website von Binance heißt es, dass BUSD „in Partnerschaft“ mit Paxos ausgegeben wird, das laut der Website der Börse auch die Reserven hält, die seinen Wert an 1 USD binden.

BloombergDie Berichte von , wie viel BUSD und BNB Binance hält, scheinen auf der Grundlage von Nansens Daten genau zu sein.

Das große Problem von Changpeng ist jedoch eines, mit dem auch Crypto.com derzeit zu kämpfen scheint. Laut Changpeng gehören diese Assets den Benutzern und befinden sich „in der Form, die Benutzer bei uns speichern möchten. Wir konvertieren nicht für sie“, was impliziert, dass es nicht der FTX-Situation ähnelt. Sein Punkt ist, dass die Benutzer auswählen, welche Vermögenswerte Binance hält, basierend auf dem, was sie mit dem Unternehmen handeln.

Am Freitag veröffentlichte Crypto.com auch ein Nansen-Dashboard, das einen teilweisen Vorbehaltsnachweis zeigt, mit dem Versprechen eines vollständig geprüften Berichts in den kommenden Wochen. Fast sofort Menschen in der Krypto-Community begann darauf hinzuweisen wie das Unternehmen mehr SHIB (eine Meme-Münze im Wert von etwa einem Tausendstel Cent) hält als Ethereum, mit Reserven von rund 559 Millionen Dollar für Ersteres und 481 Millionen Dollar für Letzteres. Mit 878 Millionen US-Dollar ist Bitcoin die mit Abstand größte Reserve der Börse, aber ein Krypto-Kommentator ging so weit, den Leuten zu sagen, sie sollten ihr Geld sofort aus der Börse ziehen, wenn sie die SHIB-Reserven sehen.

Kris Marszalek, CEO von Crypto.com, jedoch Ansprüche Das Unternehmen verfügt über eine Eins-zu-Eins-Reserve der Vermögenswerte seiner Kunden. Wenn das stimmt, würde es bedeuten, dass es mehr SHIB in seinen Reserven hat, weil seine Kunden einfach mehr SHIB als Ethereum gekauft haben. (Und wer bin ich, sie dafür zu verurteilen?)

Es gibt jedoch bestimmte Salzkörner, die mit diesen Veröffentlichungen eingenommen werden müssen. Zum einen sind sie, wie sowohl Binance als auch Crypto.com betont haben, derzeit ungeprüft und unvollständig. Beide sagen, dass der vollständige Datensatz in ein paar Wochen kommen wird, aber wie wir gesehen haben, ist das im Kryptoland ein Leben lang – am Montag war Bankman-Fried geschätzte 15,6 Milliarden Dollar wert, und am Donnerstag, Bloomberg sagte, er habe „keine materiellen Vermögenswerte, die vom Bloomberg-Vermögensindex erfasst werden“.

Es gibt noch einen weiteren großen Fallstrick beim Nachweis der Reserven: Sie zeigen zwar, was ein Unternehmen in seinen Büchern hat, aber sie beweisen nicht, dass diese Zahlen tatsächlich eins zu eins mit dem übereinstimmen, was Kunden gehandelt haben. Wie einige Kommentatoren betont haben, sagen Daten über die Beteiligungen eines Unternehmens nicht viel über die Liquidität des Unternehmens aus, es sei denn, Sie wissen, wie viel das Unternehmen hat schuldet. „Ohne verlässliche Informationen über Verbindlichkeiten ist der Nachweis von Reserven bestenfalls bedeutungslos“, sagte Molly White, Kryptoforscherin und Skeptikerin, in einer Mitteilung an Der Rand.