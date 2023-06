PARIS – Französische Randalierer haben das Land in Brand gesteckt und Emmanuel Macron zeigt mit dem Finger auf TikTok und Snapchat, weil sie Benzin in das Inferno gegossen haben.

In den vergangenen drei Tagen kam es in ganz Frankreich zu gewalttätigen Protesten, nachdem ein Polizist in einem Pariser Vorort die 17-jährige Nahel M., die nordafrikanischer Abstammung war, erschossen hatte. Randalierer zielten mit Projektilen und Molotowcocktails auf öffentliche Gebäude, Transportsysteme und Geschäfte, wodurch 249 Polizeibeamte verletzt und 875 Personen festgenommen wurden.

Anders als der tödliche Gewaltausbruch im Jahr 2005 können die Unruhen, die zu Schließungen öffentlicher Verkehrsmittel, Konzertabsagen und dem Einsatz gepanzerter Fahrzeuge im ganzen Land geführt haben, in Echtzeit dokumentiert, online geteilt und von Zehntausenden auf Social-Media-Plattformen gesehen werden wie TikTok, Snapchat und Twitter.

Dieses Online-Phänomen beunruhigt Frankreichs politische Führer, die nach Lösungen suchen, da die Unruhen keine Anzeichen dafür zeigen, dass sie nachlassen.

„Wir haben gewalttätige Versammlungen gesehen, die auf mehreren (Social-Media-Plattformen) organisiert wurden – aber auch eine Art Nachahmung von Gewalt“, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am Freitag nach einer Krisensitzung der Regierung. Er beschuldigte jüngere Randalierer, die Realität zu verlassen und „die Videospiele zu leben, die sie berauscht haben“.

Der französische Präsident möchte, dass Technologieunternehmen gewalttätige Inhalte löschen und den Strafverfolgungsbehörden die Identität von Demonstranten zur Verfügung stellen, die soziale Medien nutzen, um die Unruhen zu schüren – und zu verschärfen. „Ich erwarte, dass diese Plattformen Verantwortung übernehmen“, sagte er.

Nach Recherchen des meistgesehenen französischen Nachrichtensenders BFM wurden TikTok und Snapchat am Freitagmorgen mit Videos von Unruhen und Plünderungen in ganz Frankreich überschwemmt. Auf TikTok wurden mit den Unruhen verknüpfte Hashtags durch den Algorithmus der Plattform gepusht. Polizeibeamte teilten BFM außerdem mit, dass sich einige Demonstranten in Echtzeit über Messaging-Dienste auf WhatsApp und Telegram über Online-Tools koordinieren und kommunizieren, die es 2005 noch nicht gab, als bei Unruhen Hunderte öffentliche Gebäude beschädigt und Tausende Autos verbrannt wurden.

Am Freitagabend ist ein Treffen der Regierung mit Social-Media-Plattformen geplant, bei dem die Führungskräfte des Unternehmens zur Zusammenarbeit gedrängt werden.

Einige sagen jedoch, dass Social-Media-Plattformen zu Unrecht von prominenten Politikern beschuldigt werden, die ihre Aufmerksamkeit auf andere Dinge richten sollten.

Am Freitag meldete sich das UN-Menschenrechtsbüro zu Wort und sagte, Frankreich müsse sich mit „Fragen des Rassismus und der Diskriminierung bei der Strafverfolgung“ befassen, und bezog sich dabei auf die Ermordung des Teenagers.

Technologie werde seit langem zur Koordinierung von Demonstrationen und Protesten eingesetzt, sagte Philippe Moreau Chevrolet, Experte für politische Kommunikation, gegenüber POLITICO und fügte hinzu, dass die Regierung „furchtbar außer Kontrolle geraten“ sei, um auf die Krise zu reagieren und sich auf Technologieunternehmen und Videospiele zu konzentrieren.

„Früher wurden Textnachrichten beschuldigt (die Begünstigung von Unruhen), jetzt sind es soziale Netzwerke. Die Proteste der Gelbwesten wurden Facebook in die Schuhe geschoben“, sagte Moreau Chevrolet.

Zwei Seiten der Medaille

Doch die Rolle von Online-Plattformen geht über die bloße Darstellung von Bränden und Plünderungen und die Unterstützung von Randalierern bei der Organisation hinaus. Die gewalttätigen Unruhen dieser Woche begannen mit einem Video, das natürlich in den sozialen Medien veröffentlicht wurde.

„Es hat eindeutig eine Veränderung stattgefunden, immer mehr Menschen haben den Reflex übernommen, die Polizei zu filmen. Vor allem ist die Aktivistengemeinschaft jetzt in der Lage, die Videos schnell und weithin zu verbreiten“, sagte Magda Boutros, Soziologiewissenschaftlerin an der Universität von Washington, der sich mit Aktivismus gegen Polizeigewalt in Frankreich beschäftigte.

Als am Dienstag ein Polizist Nahel M. (der Name, unter dem er öffentlich identifiziert wurde) erschoss, stützten sich Medienberichte ursprünglich auf Quellen der Strafverfolgungsbehörden, denen zufolge ein Fahrer das Leben des Polizisten bedroht hatte. Sondern ein Video, von einem Unbeteiligten gefilmt und gepostet auf TwitterEr zeigte eine andere Geschichte: Zwei Polizisten standen neben einem Auto und einer schoss aus nächster Nähe auf den Fahrer.

Ein weiterer aktueller Vorfall (der vor allem nicht gefilmt wurde) zeigte die Macht der sozialen Medien, gewalttätige Polizisten zur Rechenschaft zu ziehen und ein Land in Brand zu stecken – oder auch nicht.

Vor zwei Wochen starb ein Teenager unter ähnlichen Umständen wie Nahel M. in der Region Charente im Westen Frankreichs. Berichten zufolge wurde der junge Mann von einem Polizisten erschossen, weil er sich weigerte, der Aufforderung Folge zu leisten.

Das sei relativ unbemerkt geblieben, erklärte der ehemalige französische Abgeordnete Thomas Mesnier, weil Charente im Vergleich zu den dicht besiedelten Gebieten in einer abgelegeneren Gegend liege Banlieues der französischen Hauptstadt.

Es blieb auch unbemerkt, sagte Mesnier, weil „es kein Video gab, das in sozialen Netzwerken viral ging und die Emotionen und das Angstgefühl der Menschen verstärkte.“

Elisa Bertholomey trug zur Berichterstattung bei.