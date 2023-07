CNN

Wenn Präsident Joe Biden am Mittwoch – nur eine Woche vor dem jährlichen NATO-Gipfel – mit dem schwedischen Premierminister zusammensitzt, wird er eine Botschaft an Verbündete und Gegner gleichermaßen senden.

Gegenüber der Türkei und Ungarn – zwei NATO-Verbündeten, die Schwedens Beitritt zur NATO noch nicht genehmigt haben – werde Biden die unerschütterliche Natur des Engagements der USA für einen Beitritt Schwedens zum Bündnis demonstrieren, sagten Regierungsvertreter. Und an Gegner wie Russland hoffen die Regierungsvertreter, ein weiteres starkes Signal für die Stärkung der militärischen Partnerschaft mit Schweden zu senden, unabhängig von dessen Status als NATO-Mitgliedsland.

Bidens Treffen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson wurde absichtlich eine Woche vor der geplanten Teilnahme des Präsidenten am NATO-Gipfel in Vilnius, Litauen, angesetzt, wo Biden laut offiziellen Angaben die gestärkte Verteidigungsposition des Bündnisses an seiner Ostflanke und die Erweiterung der NATO hervorheben will , wobei Finnland das jüngste Mitglied der Allianz wurde.

Beamte des Weißen Hauses hofften einst, dass Schweden bis zum Gipfel die Zustimmung zum Beitritt zum Bündnis erhalten würde, ein Beweis für die neu gewonnene Stärke des Bündnisses nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Nun gehen US-Beamte nicht davon aus, dass die Mitgliedschaft Schwedens rechtzeitig zum NATO-Gipfel nächste Woche genehmigt wird, und hoffen, dass Bidens Treffen mit dem schwedischen Premierminister das Engagement der USA für die Erreichung dieses Ziels zeigt.

Die NATO lud Schweden und Finnland auf dem letztjährigen Gipfeltreffen in Madrid offiziell zum Beitritt zum Bündnis ein, da die beiden Nationen durch die russische Invasion in der Ukraine zum Beitritt zum Bündnis inspiriert wurden. Finnland wurde im April offiziell das 31. Mitglied der Allianz und verlängerte damit die Grenze der Allianz zu Russland um 830 Meilen.

Die formelle Annahme Schwedens wurde jedoch verzögert.

Die NATO verfolgt eine Politik der offenen Tür, was bedeutet, dass jedes Land zum Beitritt eingeladen werden kann, wenn es Interesse bekundet, sofern es in der Lage und willens ist, die Grundsätze des Gründungsvertrags des Bündnisses einzuhalten. Gemäß den Beitrittsregeln kann jedoch jeder Mitgliedstaat ein Veto gegen den Beitritt eines neuen Landes einlegen.

Eine überwältigende Mehrheit der NATO-Mitglieder begrüßte die Bewerbungen Finnlands und Schwedens, doch zwei Länder – die Türkei und Ungarn – begannen, den Prozess zu verzögern. Diese Länder ließen ihre Einwände gegen Finnland fallen, aber Schwedens Antrag wurde blockiert, weil die Türkei behauptete, Schweden erlaube Mitgliedern anerkannter kurdischer Terrorgruppen, in Schweden zu operieren, insbesondere der militanten Arbeiterpartei Kurdistans (PKK).