Salwan Momika brennt in Schweden mehrmals in öffentlichen Ausgaben für den Koran. Dies führt in vielen Ländern zu massiven und manchmal gewalttätigen Protesten. Jetzt wurde der Aktivist anscheinend an seinem Wohnort ermordet.

Laut den Medienberichten des Exil -Irakers Salwan Momika wurden in der Vergangenheit die Medienberichte erschossen, die in der Vergangenheit wiederholt Koranausgaben verbrannt hatten. Tatsächlich hätte Momika tagsüber vor Gericht erscheinen sollen, aber die Ernennung wurde auf den 3. Februar verschoben, „weil Salwan tot ist“, zitierten die Medien Gerichtsinformationen. Die Polizei gab an, dass am Mittwochabend ein Mann in den Vorort von Södertalje in Stockholm erschossen wurde.

Die Staatsanwaltschaft Rasmus Uhman „Aftonbladet“ bestätigte, dass es Salwan Momika war. „Wir haben fünf Personen festgenommen, die alle des Mordes verdächtigt werden“, sagte er. Kurz nach 23 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis: Der Koran -Brenner Momika hatte einen Live -Stream auf Tiktok ausgestrahlt – und wurde offenbar während dessen erschossen. Laut dem Bericht ist eine der Theorien, bei denen die Polizei arbeitet, dass der Täter das Dach des Wohnungsblocks hätte betreten können.

Momika und ein weiterer Exil -Iker Salwan Najem traten zunächst Ende Juli auf eine Kopie des muslimischen Heiligen Buches ein und zündeten dann mehrere Seiten davon ab. Während des Protests eilte Momika auch ein Bild des einflussreichen irakischen Schiiten -Führers Moktada Sadr.

Aktionen auslösen gewalttätige Proteste

Beide Aktivisten wurden im August letzten Jahres in vier Fällen wegen „Agitation gegen eine ethnische Gruppe“ angeklagt. Nach der Anklage waren die beiden Männer flach der Koran. Darüber hinaus hätten sie abfällige Kommentare zu Muslimen abgegeben – in einem Fall vor einer Moschee in der schwedischen Hauptstadt.

Nach ihren eigenen Aussagen forderte der beiden Exil -Iraker ein Verbot des Korans. Mit ihren Handlungen hatten sie in mehreren muslimischen Ländern gewalttätige Proteste ausgelöst. Im Irak griffen Demonstranten die schwedische Botschaft in Bagdad an, und mehrere muslimische Länder befahl den Botschaftern Schwedens.

Aufgrund der Bedrohungssituation schloss Schweden im August 2023 das zweithöchste Terrorist -Warnniveau aus. Laut dem Sapö Secret Service wurde das Land nach den Vorfällen zu einem „Hauptziel“ von Terroranschlägen.