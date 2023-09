WASHINGTON (AP) – Die Verbündeten von Sprecher Kevin McCarthy arbeiteten verzweifelt daran, die Kontrolle über ein in Unordnung geratenes Repräsentantenhaus zu übernehmen, und flehten am Samstag ihre republikanischen Kollegen an, ihre Hardliner-Taktik aufzugeben und gemeinsam einen konservativen Ausgabenplan zu verabschieden, um eine Schließung des Bundes zu verhindern.

In öffentlichen Annäherungsversuchen und privaten Gesprächen flehten die republikanischen Stellvertreter des umkämpften Redners eine Handvoll Verweigerer auf der rechten Seite an, sich weiteren Störungen zu widersetzen, die das Repräsentantenhaus zum Stillstand gebracht haben, und unterstützten McCarthys neuesten Plan, die Regierung vor Ablauf der Frist am 30. September am nächsten Wochenende offen zu halten für eine Abschaltung.

Der republikanische Abgeordnete Garrett Graves aus Louisiana sagte, die Verweigerer seien „absolut halluzinierend“, wenn sie glauben, sie könnten ihre Arbeit ohne die Notwendigkeit einer vorübergehenden Maßnahme abschließen, die viele von ihnen gemieden haben, bevor die Zeit abläuft.

„Ein wichtiger Teil dieser Strategie wird darin bestehen, sicherzustellen, dass wir alles tun, was wir können, um einen Regierungsstillstand zu vermeiden“, sagte Graves nach einer Telefonkonferenz mit Gesetzgebern am Samstagnachmittag.

Aber als Zeichen der noch bevorstehenden tiefen Spaltungen ging einer der konservativen Verweigerer, der Abgeordnete Matt Rosendale, R-Mont., an der Pressekonferenz der McCarthy-Verbündeten im Kapitol vorbei und sagte Reportern, er bleibe standhaft in seiner Position.

Auf die Frage, ob er sich Sorgen über eine mögliche Schließung mache, sagte Rosendale: „Das Leben wird weitergehen.“

Präsident Joe Biden tadelte am Samstag die „kleine Gruppe extremer Republikaner“, die mit einem Shutdown drohten, bei dem „jeder in Amerika gezwungen werden könnte, den Preis zu zahlen“.

„Wenn die Regierung dicht macht, bedeutet das, dass Angehörige des US-Militärs weiter arbeiten müssen und keinen Lohn bekommen“, sagte er bei einem Abendessen der Congressional Black Caucus Foundation. „Ein Regierungsstillstand könnte sich auf alles auswirken, von der Lebensmittelsicherheit über die Krebsforschung bis hin zu Head-Start-Programmen für Kinder. Die Finanzierung der Regierung ist eine der grundlegendsten Aufgaben des Kongresses. Es ist an der Zeit, dass die Republikaner damit beginnen, die Aufgabe zu erfüllen, für die Amerika sie gewählt hat.“

Der Kongress war am Wochenende weitgehend leer, da das Repräsentantenhaus zum Stillstand kam, und das Weiße Haus wies die Bundesbehörden an, mit den Vorbereitungen für einen möglichen Shutdown zu beginnen. Der Ausschuss für Hausordnung hielt eine seltene Samstagssitzung ab, um mit der Vorbereitung des Prozesses für die Abstimmung nächste Woche zu beginnen.

Dem Kongress läuft die Zeit zum Handeln davon, aber McCarthy treibt den von seiner rechten Flanke vorangetriebenen Plan voran, mit der Abstimmung über einige der Dutzend Gesetzentwürfe zu beginnen, die zur Finanzierung der verschiedenen Regierungsabteilungen benötigt werden.

Nach der aktuellen Strategie würde das Repräsentantenhaus bereits am Dienstag mit der Abstimmung beginnen, um einige der Dutzend Gesetzentwürfe voranzutreiben, die zur Finanzierung der Regierung benötigt werden. Dann, da die Zeit knapp wird, würde das Repräsentantenhaus eine Notlösung ergreifen, um die Regierung etwa einen Monat lang offen zu halten, während die Arbeit weitergeht.

„Nun, die Leute haben sich zurückgehalten und wollten nichts tun – jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt“, sagte McCarthy vor einem Nachmittagsgespräch mit seinen republikanischen Kollegen.

McCarthy sagte, seine Botschaft an die Verweigerer sei: „Ihr müsst damit aufhören.“

Umstritten ist das Bestreben der Konservativen im Repräsentantenhaus, die Vereinbarung, die McCarthy Anfang des Jahres mit Biden getroffen hatte und die die Höhe der staatlichen Finanzierung festlegte, rückgängig zu machen. Sie bestehen auf den niedrigeren Ausgaben, die McCarthy den republikanischen Hardlinern im Januar während seines eigenen Rennens um das Amt des Sprechers des Repräsentantenhauses versprochen hatte. Aber das würde erhebliche Budgetkürzungen bei staatlichen Dienstleistungen und Programmen erfordern, die selbst andere Republikaner nicht vornehmen wollen.

Selbst wenn McCarthy sich die Unterstützung der Republikaner sichern kann, um nächste Woche die ersten vier Gesetzentwürfe für das Verteidigungsministerium, die innere Sicherheit, die Landwirtschaft sowie staatliche und ausländische Operationen voranzutreiben – und es ist überhaupt nicht sicher, ob er die Stimmen dafür hat –, ist es eine mühsame Aufgabe .

Normalerweise dauert es Wochen, wenn nicht Monate, bis die großen Gesetzentwürfe und Hunderte von Änderungsanträgen bearbeitet sind. Und sobald diese Gesetzentwürfe des Repräsentantenhauses angenommen wurden, was häufig rund um die Uhr geschieht, würden sie immer noch mit dem Senat verhandeln, der über seine eigene Gesetzgebung verfügt.

Ein großes Diskussionsthema werden die von Verbündeten von Donald Trump, dem republikanischen Spitzenkandidaten im Rennen um das Weiße Haus 2024, vorangetriebenen Änderungsanträge zur Streichung der Finanzierung des Krieges in der Ukraine sein.

Da die Debatte nächste Woche möglicherweise noch andauert, wollen McCarthy und seine Verbündeten, dass die Verweigerer bereit sind, eine Notlösung in Betracht zu ziehen, eine so genannte Continuing Resolution (CR), um die Finanzierung der Regierung aufrechtzuerhalten, während die Gespräche andauern.

Sein Plan sieht vor, dass die CR auf einem niedrigeren Niveau liegt, als die Regierung derzeit ausgibt, und er würde Bestimmungen enthalten, die für die Republikaner wichtig sind, darunter die Verstärkung der Grenzsicherheit und die Einrichtung einer neuen Schuldenkommission.

Aber viele der Verweigerer, insbesondere der Abgeordnete Matt Gaetz aus Florida, ein Top-Verbündeter von Trump, sagen, dass sie niemals für irgendeinen CR stimmen würden – fast schon für eine Abschaltung, wie der ehemalige Präsident sie drängt.

Verärgert nutzten McCarthys Verbündete am Samstag das Megaphon, um ihren Fall an ihre Kollegen und an die Amerikaner weiterzugeben, die die Pattsituation im Kongress beobachteten.

„Die Leute können da rausgehen und diese imaginären Lösungen entwickeln“, sagte Graves. „Jeder, der sagt, dass wir bis Samstag alle 12 Haushaltsentwürfe fertigstellen werden, halluziniert völlig.“

Die andere Möglichkeit besteht darin, dass McCarthy mit den Demokraten zusammenarbeitet, um mit deren Stimmen eine fortlaufende Resolution zu verabschieden, und der Senat bereitet eine solche parteiübergreifende Maßnahme vor, die in wenigen Tagen an das Repräsentantenhaus weitergeleitet werden könnte.

Aber wenn sich McCarthy den Demokraten anschließt, wird er mit ziemlicher Sicherheit eine Stimme von Gaetz und anderen für seinen Sturz erhalten.

___

Der assoziierte Presseautor Aamer Madhani hat zu diesem Bericht beigetragen.

Lisa Mascaro und Farnoush Amiri, The Associated Press

























Kulturelle En