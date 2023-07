Menschliche Abfälle als Düngemittel finden in Japan neuen Anklang, da der Krieg in der Ukraine die Preise für chemische Alternativen in die Höhe treibt.

Im 18. Jahrhundert wurden jährlich etwa 500.000 Tonnen dieses als „Shimogoe“ bekannten Düngemittels produziert.

Bis März verzeichnete Japan im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der Shimogoe-Verkäufe um 160 %.

Es ist billig, recycelt und hat eine jahrhundertealte Tradition: „Shimogoe“ oder „Dünger aus dem Hintern“ findet in Japan neuen Anklang, da der Krieg in der Ukraine die Preise für chemische Alternativen in die Höhe treibt.

Wie in mehreren Teilen der Welt war auch in Japan einst die Verwendung von „Nachtboden“ zur Düngung von Feldfrüchten üblich.

Mit dem Aufkommen von Abwassersystemen und Aufbereitungsanlagen sowie chemischen Düngemitteln geriet es jedoch aus der Mode.

Vor etwa einem Jahrzehnt fragten sich japanische Kläranlagen, ob sie das Interesse an der Vermeidung der Klärschlammentsorgung wiederbeleben könnten – ein kostspieliger und potenziell umweltschädlicher Prozess.

Doch die Begeisterung hielt sich in Grenzen, bis der Einmarsch Russlands in die Ukraine die Kosten für chemische Düngemittel in die Höhe schnellen ließ.

Das war eine Goldgrube für eine Anlage im nordjapanischen Tome, wo der Verkauf von Shimogoe bis März 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 160 % stieg.

Zum ersten Mal, seit die Stadt 2010 mit der Produktion des Düngemittels begonnen hat, ist es ausverkauft.

Die Nachfrage sei leicht zu erklären, sagte Facility-Vizepräsident Toshiaki Kato.

„Unser Dünger ist beliebt, weil er günstig ist und den Landwirten hilft, die steigenden Kosten zu senken“, sagte er gegenüber AFP.

„Es ist auch gut für die Umwelt.“

Der Dünger besteht aus einer Kombination von behandeltem Klärschlamm aus Klärgruben und menschlichem Abfall aus Jauchegruben und kostet 160 Yen (1,10 US-Dollar) pro 15 Kilo.

Das ist etwa ein Zehntel des Preises von Produkten aus importierten Rohstoffen.

Auch in der Saga im Südwesten Japans sind die Verkäufe laut offiziellen Angaben um das Zwei- bis Dreifache gestiegen.

Und Dutzende Reisegruppen aus Gemeinden aus anderen Teilen des Landes waren zu Besuch und wollten unbedingt ihr Programm wiederholen.

Historische Ursprünge

Shimogoe sei ein wichtiger Dünger in Japans vormoderner Edo-Ära gewesen, sagte Arata Kobayashi, ein Düngemittelspezialist, der Zeitschriftenartikel zu diesem Thema geschrieben hat.

Im frühen 18. Jahrhundert „produzierten“ die eine Million Einwohner Tokios – damals Edo genannt – schätzungsweise 500.000 Tonnen Düngemittel pro Jahr.

Es sei ein großes Geschäft, an dem Sammler, Transporteure und Landwirte beteiligt seien, „und alle profitierten vom Recyclingsystem“, sagte Kobayashi.

Sie „haben nicht absichtlich ein Recyclingsystem geschaffen … es war das Ergebnis des Profitstrebens aller.“

Die japanische Regierung hat die Wiederbelebung unter Berufung auf Umweltvorteile und Bedenken hinsichtlich der Ernährungssicherheit seit der russischen Invasion gefördert.

Das Ministerium für Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft hofft, den Einsatz von tierischen Düngemitteln und menschlichen Abfällen bis 2030 zu verdoppeln, mit dem Ziel, dass sie 40 % des gesamten Düngemittelverbrauchs in Japan ausmachen.

In Miura außerhalb von Tokio kommen nacheinander Saugwagen mit menschlichem Abfall an einer Behandlungsanlage an.

Das Wasser wird entfernt und anschließend vergären Bakterien die verbleibenden Feststoffe in riesigen Tanks.

Das dabei entstehende Methan wird verbrannt, um die Anlage mit Warmwasser und Strom zu versorgen. Das Endprodukt ist ein erdähnliches Pulver, das auf Feldern verteilt werden kann.

„Wir produzieren jährlich 500 Tonnen Dünger“, sagte Kenichi Ryose, Facility Manager im Miura Biomass Centre.

„Dieser Dünger eignet sich besonders gut für Blattgemüse wie Kohl“, fügte er hinzu.

Ryose sagte, „schädliche Stoffe wie Schwermetalle werden aus dem verarbeiteten Klärschlamm entfernt, bevor er in der Anlage ankommt“.

In den Vereinigten Staaten gab es in letzter Zeit Bedenken hinsichtlich des Gehalts sogenannter „Forever Chemicals“ (PFAS) in aus Abwasser hergestellten Düngemitteln.

Ein Beamter des Umweltministeriums sagte, in Japan seien ähnliche Bedenken nicht gemeldet worden, stellte jedoch fest, dass es keine aktuellen Richtlinien für den PFAS-Gehalt im Boden gebe.

„Wir sind dabei, eine wissenschaftlich zuverlässige Methode zur Messung von PFAS zu entwickeln und zu untersuchen, wie man es regulieren kann“, sagte er unter der Bedingung, anonym zu bleiben.

„Schmutziger Schlamm“

Als die Lastwagen ankommen, scheint die Sonne und trotz der geruchsabsorbierenden Maschinen der Anlage liegt ein deutlicher Duft in der Luft.

Der Geruch habe sich als problematisch erwiesen, gab Nobuyoshi Fujiwara, 41, zu, der in Yokosuka, nördlich von Miura, eine Salatfarm betreibt.

Er begann letztes Jahr mit der Verwendung von Shimogoe, „weil ich Kosten senken wollte und für das soziale Wohl“ der Abfallverwertung.

Aber „wir können es nicht auf Feldern in der Nähe von Häusern verwenden, da es Beschwerden über den Geruch gibt“.

„Außerdem muss man die vier- bis fünffache Menge ausbringen, die man bei herkömmlichen chemischen Düngemitteln verwendet“, erklärte er.

Das ist bei jeder Art von Gülle der Fall, kann aber für manche Landwirte abschreckend sein, weil es mehr Arbeit bedeutet.

Er räumt ein, dass der Dünger ein gewisses Markenproblem hat.

„Die chinesischen Schriftzeichen, die für Schlamm – ‚schmutziger Schlamm‘ – verwendet werden, sind nicht großartig“, sagte er.

„Obwohl wir sichere Lebensmittel produzieren, kann ich mir vorstellen, dass der Eindruck, den die Menschen von Düngemitteln aus menschlichen Fäkalien haben, für diejenigen, die nicht viel darüber wissen, möglicherweise nicht gut ist.“

Den Einsatz des Düngers möchte er allerdings nicht verheimlichen. Eigentlich würde er es gerne öffentlich sehen.

„Ein offizielles Zertifizierungssystem wäre hilfreich, um unsere Produkte zu bewerben“, sagte er.