Kanada hat sich seit Monaten stillschweigend und konsequent bei großen NATO-Verbündeten dafür eingesetzt, die Definition dessen zu erweitern, was es in den Richtwert für die Verteidigungsausgaben des Militärbündnisses einbeziehen kann, wie Verteidigungs- und Regierungsquellen CBC News mitgeteilt haben.

Die Idee, die Ausgaben des Landes für Weltraum-, Cyber- und künstliche Intelligenz (KI)-Forschung einbeziehen zu können, sei ein wichtiges Gesprächsthema gewesen, insbesondere mit den Vereinigten Staaten, sagten zwei mit den Diskussionen vertraute Quellen.

CBC News nennt die Quellen nicht, da sie nicht befugt waren, öffentlich zu sprechen.

Die Gespräche fanden unabhängig von intensiven Verhandlungen zwischen Verbündeten über die überarbeiteten Verteidigungsausgabenpläne statt, die die NATO-Staats- und Regierungschefs diese Woche auf dem bevorstehenden Gipfel im litauischen Vilnius unterstützen sollen.

Ein am Freitag von Reuters veröffentlichter Bericht zitierte zwei diplomatische Quellen in Brüssel mit der Aussage, dass die Länder eine Vereinbarung getroffen hätten, das Ziel der Allianz für Militärausgaben auf mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts eines Landes anzuheben, wobei die Quellen dies als „eine dauerhafte Verpflichtung“ bezeichneten. „

Kanada habe „sehr aktiv“ versucht, die Definition dessen, was unter die Zwei-Prozent-Benchmark fällt, zu erweitern, sagten Regierungs- und Verteidigungsquellen gegenüber CBC News.

Die Angelegenheit wurde bei dem bilateralen Treffen zwischen Verteidigungsministerin Anita Anand und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin im vergangenen Herbst auf dem Halifax International Security Forum angesprochen und sei „kürzlich wieder aufgetaucht“, sagten die Quellen.

Die Antwort aus Washington war „ein klares Nein“.

Verteidigungsministerin Anita Anand und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin treffen sich am 19. November 2022 beim Halifax International Security Forum in Halifax. (Andrew Vaughan/The Canadian Press)

Derzeit gibt Kanada 1,29 Prozent seines BIP für Verteidigung aus – weit weniger als das derzeit vorgeschlagene Ziel von zwei Prozent – ​​und weit entfernt von dem, was bald der erwartete Standard werden wird.

Der parlamentarische Haushaltsbeauftragte Kanadas, Yves Giroux, sagte letztes Jahr, dass die Definition der Verteidigungsausgaben durch die NATO weit gefasst sei und mehr als nur direkte Militärausgaben umfasse. In Kanada beispielsweise wurden kürzlich sowohl die Renten der kanadischen Küstenwache als auch der Veteranen in die Berechnung der Militärausgaben des Landes einbezogen.

Um das Ziel der NATO zu erreichen, zwei Prozent des BIP des Landes für die Verteidigung auszugeben, schätzte Giroux letztes Jahr, dass die Bundesregierung bis Ende 2027 weitere 75,3 Milliarden US-Dollar ausgeben müsste.

Es ist unklar, welche Elemente der Weltraum-, Cyber- und KI-Forschung Kanada genau zählen möchte. Es könnte sich jedoch auf mehrere Hundert Millionen Dollar pro Jahr belaufen.

Die NATO verpflichtet sich „dauerhaft“ zum Ziel: Bericht

Das Gesamtbudget der Canadian Space Agency beträgt mehr als 530 Millionen US-Dollar pro Jahr, während die Bundesregierung in den jüngsten Haushaltsplänen verschiedene Finanzierungstranchen für Cybersicherheit und künstliche Intelligenz angekündigt hat.

Beispielsweise wurden im Bundeshaushalt 2022 über einen Zeitraum von fünf Jahren 875,2 Millionen US-Dollar und fortlaufend 238,2 Millionen US-Dollar zugesagt, um „die sich schnell entwickelnde Cyber-Bedrohungslandschaft“ anzugehen.

Unabhängig davon finanziert die Bundesregierung über mehrere Jahre hinweg 11 große KI-Forschungsprojekte mit einer Investition von 1,4 Milliarden US-Dollar.

Ein hochrangiger kanadischer Beamter, der am Freitag Hintergrundinformationen hielt, während das Büro des Premierministers Journalisten über den bevorstehenden NATO-Gipfel informierte, wurde gefragt, ob Kanada eine überarbeitete Definition des Zwei-Prozent-Benchmarks befürworte.

Der Beamte deutete an, dass die Debatte möglicherweise noch nicht beendet sei.

„Sie wissen, dass Kanada seit langem die Position vertritt, dass wir es für wichtig halten, dass die von der NATO verwendeten Messgrößen die strategischen Prioritäten innerhalb der NATO und auch die Art von Ergebnissen, nach denen wir suchen, genau erfassen“, sagte der Beamte.

HÖREN | Was Sie vom NATO-Gipfel in Litauen erwarten können: Das Haus14:53Der Druck auf die NATO steigt Die Welt wird zusehen, wie sich die NATO-Staaten nächste Woche im litauischen Vilnius treffen, um über den Krieg in der Ukraine und den steigenden Bedarf an Verteidigungsinvestitionen zu diskutieren. Kerry Buck, Kanadas ehemaliger Botschafter bei der NATO, und Orysia Lutsevych, eine Russland- und Eurasien-Expertin im britischen Chatham House, skizzieren die Prioritäten, die ganz oben auf der Tagesordnung des Gipfels stehen, und den Druck, der auf Länder wie Kanada weiterhin zunimmt.

„Und so finden unter Verbündeten in Brüssel Diskussionen über alle möglichen verwandten Themen statt, aber ich werde nicht weiter darauf eingehen, was am Tisch besprochen wird, als auf diesen Kommentar hinaus.“

Dem Reuter-Bericht vom Freitag zufolge sind die 31 Verbündeten dabei, sich auf eine „dauerhafte Verpflichtung zu einigen, künftig mindestens zwei Prozent“ ihres BIP in ihre Streitkräfte zu investieren.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich dafür eingesetzt, dass die derzeitigen Militärausgaben der NATO von zwei Prozent „die Untergrenze und nicht die Obergrenze“ der Ausgaben der Verbündeten anstreben.

Im Jahr 2023 werden das alte Ziel nach Schätzungen der NATO nur noch 11 der 31 Mitglieder des Bündnisses erreichen. Das ursprüngliche Ziel wurde 2014 festgelegt und forderte die Verbündeten auf, sich innerhalb von zehn Jahren dem Benchmark anzunähern.

Die 11 Länder, die das Ziel erreicht oder übertroffen haben, sind die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Polen, Griechenland, Estland, Litauen, Finnland, Rumänien, Ungarn, Lettland und die Slowakei.

Schlusslichter sind Kanada, Slowenien, die Türkei, Spanien, Belgien und Luxemburg, deren Verteidigungsausgaben weniger als 1,4 Prozent des BIP ausmachten.

Max Bergmann, der Direktor des Europa-, Russland- und Eurasien-Programms am Center for Strategic and International Studies in Washington, sagte, dass die gesamte Diskussion um die Einhaltung der Benchmark schnell an eine wirtschaftliche Hürde stößt.

„Es wird viel geredet, viel gute Rhetorik, etwa zwei Prozent sind das Wort, was ehrlich gesagt ein wenig von der Art der wirtschaftlichen und haushaltspolitischen Realitäten abweicht, die von den europäischen Finanzministern diskutiert werden“, sagte Bergmann in einer Stellungnahme aktuelle Vorschau auf den Gipfel der Denkfabrik.

Er verwies auf die jüngsten Äußerungen des deutschen Finanzministers, dass das Land zum Defizitabbau zurückkehren müsse.

ANSEHEN | Litauen drängt vor dem großen Gipfel auf mehr Unterstützung der NATO: Litauen will mehr NATO-Truppen entlang seiner Grenze zu Weißrussland, dem wichtigsten Verbündeten Russlands Litauen hat die Stationierung weiterer NATO-Truppen entlang seiner 700 Kilometer langen Grenze zu Russlands wichtigstem Verbündeten Weißrussland gefordert, doch die Bewohner entlang dieser Grenze bezweifeln, dass dies angesichts der aktuellen Spannungen eine gute Idee ist.

„Nun, wenn es in der EU zu einer Rückkehr zum Defizitabbau kommt, dann wird das, was bei der NATO in Vilnius diskutiert wird, für viele Länder einfach nicht erreichbar sein“, sagte Bergmann.

„Spanien wird auf keinen Fall in der Lage sein, sein Defizit aggressiv zu reduzieren und die Verteidigungsausgaben zu erhöhen.“

Unter den osteuropäischen Ländern, die Russland am nächsten liegen, besteht ein großer Wunsch, dieses Ziel zu erreichen, aber je weiter man nach Westen geht, desto weniger Begeisterung herrscht.

„Es gibt übergreifende Trends, die es nicht so eindeutig machen, dass die europäische Verteidigung – das europäische Militär – eine deutliche Aufstockung der Mittel erhalten wird“, sagte er.

„Ich denke, im Allgemeinen werden sie das tun, aber vielleicht nicht in dem Maße, wie derzeit erwartet.“