Während die Hilfe in die Türkei eilt, könnte Syrien zurückgelassen werden

Anmerkung der Redaktion: Eine Version dieser Geschichte erscheint im heutigen Newsletter „Inzwischen im Nahen Osten“, CNNs dreimal wöchentlicher Einblick in die größten Geschichten der Region. Hier anmelden.



Abu Dhabi

CNN

—



Syrische Opfer des verheerenden Erdbebens, das ihr Land und die Türkei am Montag heimgesucht hat, könnten zu Geiseln der Politik werden, die Syrien seit über einem Jahrzehnt spaltet, warnen Analysten.

Dem Erdbeben der Stärke 7,8, das in den frühen Morgenstunden des Montags die Südtürkei erschütterte, folgten mehr als 100 Nachbeben und ein zweites Erdbeben der Stärke 7,5. Mehr als 11.000 wurden in ganz Syrien und der Türkei getötet, und es wird befürchtet, dass Hunderte weitere unter den Trümmern eingeschlossen sind.

Während die Türkei eine Fülle von Unterstützung und Hilfe aus Dutzenden von Ländern erhalten hat, war der Einsatz in Syrien weniger enthusiastisch, was Bedenken aufkommen ließ, dass Opfer auf einer Seite der türkisch-syrischen Grenze vernachlässigt werden könnten, während für andere gesorgt wird.

„Syrer dürfen nicht vergessen werden“, sagte Aya Majzoub, stellvertretende Regionaldirektorin von Amnesty International für den Nahen Osten und Nordafrika, gegenüber CNN. „Oft sind diejenigen, die bei solchen Katastrophen am schlimmsten leiden, diejenigen, die ohnehin schon gefährdet waren.“

Beobachter sagen, die Politik sei schuld.

Die Türkei ist ein NATO-Mitglied, dessen internationale Bedeutung erst in den letzten Jahren zugenommen hat. Syrien hingegen wird von unzähligen unterschiedlichen Gruppen regiert. Sein Regime, das aufgrund der brutalen Unterdrückung eines dortigen Aufstands, der 2011 begann, international an den Rand gedrängt und schwer sanktioniert wurde, zählt den Iran und Russland zu seinen engsten Verbündeten – beides globale Parias.

Das syrische Regime wird von den meisten westlichen Ländern gemieden. Aber Führer Baschar al-Assad hat begonnen, Verbindungen zu ehemaligen Feinden zu knüpfen, da die regionalen Staaten ihn wieder in der Herde willkommen heißen. Letztes Jahr begrüßten die Vereinigten Arabischen Emirate Assad in Abu Dhabi, und letzten Monat sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, dass sich die beiden bald zu Friedensgesprächen treffen könnten.

Einige der vom Erdbeben am stärksten betroffenen Gebiete Syriens werden vom Regime kontrolliert, andere von von der Türkei und den USA unterstützten Oppositionskräften, kurdischen Rebellen und sunnitisch-islamistischen Kämpfern. Idlib, eine der letzten Hochburgen der Opposition Syriens, wird von der Organisation Hayat Tahrir al-Sham (HTS), einer bewaffneten sunnitisch-islamistischen Gruppe, kontrolliert.

„Es ist immer noch ein aktives Konfliktgebiet, die syrische Krise ist noch lange nicht vorbei“, sagte Charles Lister, Senior Fellow und Direktor des Syrien- und Countering Terrorism & Extremism-Programms am Middle East Institute in Washington, DC. „Die UN-Hilfsmission ist ein kompliziertes Gebilde.“

Siebzig Länder und 14 internationale Organisationen haben der Türkei nach dem Beben Hilfe angeboten, sagte Erdogan am Dienstag, darunter die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Arabischen Emirate, Israel und Russland.

Die Lage der internationalen Hilfe in Syrien ist weniger klar. Bisher haben die VAE, der Irak, der Iran, Libyen, Ägypten, Algerien und Indien bereits Hilfsgüter direkt an vom Regime kontrollierte Flughäfen geschickt. Andere wie das von den Taliban regierte Afghanistan, Saudi-Arabien, Katar, Oman, China, Kanada und der Vatikan haben Hilfe zugesagt; Es ist jedoch unklar, ob diese Unterstützung direkt an das Regime gesendet wird.

Das Regime besteht darauf, dass jegliche Hilfe für das Land, einschließlich der Hilfe, die für Gebiete außerhalb seiner Kontrolle bestimmt ist, an die Hauptstadt Damaskus geleitet wird.

„Wir sind bereit, mit allen zusammenzuarbeiten, die Syrien von innerhalb Syriens versorgen wollen, damit der Zugang von innerhalb Syriens möglich ist“, sagte Syriens Vertreter bei den Vereinten Nationen, Bassam al-Sabbagh, am Montag auf einer Pressekonferenz in New York. „Also, jeder, der Syrien helfen möchte, kann sich mit der Regierung abstimmen, und wir werden bereit sein, dies zu tun.“

Das wurde von Aktivisten und Beobachtern nicht gut aufgenommen, die befürchten, dass das Regime die rechtzeitige Hilfe für Tausende von Erdbebenopfern in von Rebellen kontrollierten Gebieten behindern könnte, von denen die meisten Frauen und Kinder sind, so die UNO.

„Das Assad-Regime hat (in der Vergangenheit) systematisch Hilfe abgezweigt und/oder daran gehindert, Nicht-Regime-Gebiete zu erreichen“, twitterte Mai El-Sadany, ein in Washington ansässiger Menschenrechtsanwalt und Chefredakteur des Tahrir-Instituts für Nahostpolitik. „Die internationale Gemeinschaft muss dringend Wege finden, um sicherzustellen, dass Nothilfe und Unterstützung die Menschen im Nordwesten Syriens erreichen.“

Das syrische Außenministerium antwortete nicht auf die Bitte von CNN um Stellungnahme.

Im Nordwesten Syriens, wo laut UN bereits mehr als 4,1 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, wird erwartet, dass eine politische und militärische Pattsituation zwischen Assad und den Oppositionskräften die internationale Hilfe nur ersticken wird.

„Es wird wahrscheinlich weniger internationale Unterstützung für Oppositionsgebiete geben, weil dies zusätzlich kompliziert ist“, sagte Lister gegenüber CNN. „Es ist kein Gebiet, das von einer souveränen Regierung kontrolliert wird, und macht es den Hilfsorganisationen schwer.“

Der Schmerz am Boden reicht über die Trümmer hinaus. Ich habe mit einem Augenzeugen vor Ort hier in Gaziantep in der Türkei gesprochen, der unter den Trümmern nach seinem Freund sucht. pic.twitter.com/j9CCIwiUL2 – Becky Anderson (@BeckyCNN) 7. Februar 2023

Die UN-Hilfe für die Region wurde bereits aufgrund von Straßenschäden durch das Erdbeben unterbrochen, sagte die UNO. Der beschädigte Grenzübergang Bab al-Hawa ist der einzige Korridor für humanitäre Hilfe zwischen der Türkei und Syrien.

„Wir prüfen alle Möglichkeiten, um Menschen in Not zu erreichen, und führen Bewertungen der Machbarkeit durch“, sagte Madevi Sun-Suon, eine Sprecherin des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA), am Dienstag gegenüber CNN. “Wir haben Hilfe, aber dieses Straßenproblem ist ab sofort eine große Herausforderung.”

Majzoub sagte, die Bewohner des Nordwestens „leben unter entsetzlichen Bedingungen, mit wenig Zugang zu angemessenen Unterkünften, Wasser, sanitären Einrichtungen und medizinischer Versorgung, da die syrische Regierung den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen verweigert und behindert.“

Die von Rebellen gehaltene Region hat auch mit einem strengen Winter und einem tödlichen Cholera-Ausbruch zu kämpfen.

„Sie sind vollständig auf humanitäre Hilfe angewiesen, die durch den grenzüberschreitenden UN-Mechanismus aus der Türkei ermöglicht wird, der es der UN und ihren Partnern ermöglicht, ohne Genehmigung der syrischen Regierung Hilfe zu leisten“, sagte sie.

Auch das syrische Regime nutzte die Gelegenheit, um die Aufhebung der Sanktionen gegen es zu fordern. Ihr UN-Gesandter Sabbagh sagte am Dienstag, Flugzeuge hätten sich wegen amerikanischer und europäischer Sanktionen geweigert, auf syrischen Flughäfen zu landen. „Sogar jene Länder, die humanitäre Hilfe schicken wollen, können die Flugzeugfracht wegen der Sanktionen nicht nutzen“, sagte er in New York.

Der in Damaskus ansässige Syrisch-Arabische Rote Halbmond richtete am Dienstag einen ähnlichen Appell und fügte hinzu, er sei bereit, Hilfe in von Rebellen gehaltene Gebiete zu liefern.

Im November forderte ein von den Vereinten Nationen ernannter Menschenrechtsexperte die sofortige Aufhebung einseitiger Sanktionen gegen Syrien, da diese die Zerstörung und das Trauma der dortigen Bürger verschlimmern würden.

Die USA haben jedoch ausgeschlossen, ihre Position gegenüber dem Regime zu ändern.

„Es wäre ziemlich ironisch, wenn nicht sogar kontraproduktiv, wenn wir uns an eine Regierung wenden würden, die ihr Volk im Laufe von einem Dutzend Jahren brutal behandelt – sie vergast, abgeschlachtet und für einen Großteil des Leidens verantwortlich ist, das sie erleiden ertragen“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Montag auf einer Pressekonferenz.

Einige Analysten sind sich einig, dass das Regime die Tragödie zu seinem eigenen Vorteil ausnutzen könnte.

„Es ist ein sehr günstiger Zeitpunkt für das Regime, dieses Argument vorzubringen, denn wenn die Sanktionen fallen gelassen würden, würden die Auswirkungen der viel breiteren geopolitischen Situation das Spiel verändern“, sagte Lister.

Zusätzliche Berichterstattung von Chris Liakos von CNN

Der Iran enthüllt einen unterirdischen Luftwaffenstützpunkt

Der Iran hat am Dienstag einen unterirdischen Luftwaffenstützpunkt namens „Eagle 44“ enthüllt, der erste im Land, der groß genug ist, um Kampfflugzeuge zu beherbergen, heißt es in den offiziellen IRNA-Nachrichten. Die Basis „Eagle 44“ ist in der Lage, Kampfjets und Drohnen zu lagern und zu betreiben, sagte IRNA. Der Bericht ging nicht näher auf den Standort der Basis ein.

Hintergrund: Im Mai gab die iranische Armee Einzelheiten über eine weitere unterirdische Basis bekannt, in der Drohnen untergebracht sind, die gebaut wurde, da das Land versucht, militärische Vermögenswerte vor möglichen Luftangriffen des regionalen Erzfeindes Israel zu schützen.

Warum es wichtig ist: Die Ankündigung erfolgt weniger als 10 Tage nach einem Drohnenangriff auf eine Militäranlage in der iranischen Innenstadt von Isfahan, den US-Medien Israel zugeschrieben haben. IRNA sagte, die neue unterirdische Basis sei eine der wichtigsten Luftwaffenstützpunkte des Landes, die tief unter der Erde gebaut worden sei und Kämpfer beherberge, die mit Langstrecken-Marschflugkörpern ausgerüstet seien.

Der schwedische Premierminister ist bereit, die Gespräche mit der Türkei wieder aufzunehmen, wenn Ankara es ist

Der schwedische Premierminister Ulf Kristersson sagte am Dienstag, er sei bereit, die ins Stocken geratenen Verhandlungen über Schwedens Antrag auf Beitritt zur NATO wieder aufzunehmen, sobald die Türkei es sei, berichtete Reuters.

Hintergrund: Finnland und Schweden strebten kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im vergangenen Jahr eine NATO-Mitgliedschaft an, und während die meisten Mitgliedsstaaten die Anträge ratifiziert haben, muss die Türkei ihre Zustimmung noch erteilen, was ein einstimmiger Prozess sein muss. Die Türkei sagte letzte Woche, dass sie Finnlands Bewerbung positiv gegenüberstehe, aber Schwedens Bewerbung nicht unterstütze, obwohl die beiden nordischen Nachbarn versuchen, gleichzeitig beizutreten.

Warum es wichtig ist: Die drei Nationen haben letztes Jahr eine Einigung über das weitere Vorgehen erzielt, aber Ankara hat die Gespräche letzten Monat ausgesetzt, als die Spannungen nach Protesten in Stockholm zunahmen, wo ein rechtsextremer Politiker eine Kopie des Korans verbrannte. In der Türkei stehen im Mai Wahlen an.

Die Außenminister von Katar und Bahrain erörtern die Aufnahme von Gesprächen zur Lösung ungelöster Probleme

Der Außenminister von Bahrain traf sich am Dienstag mit seinem Amtskollegen aus Katar in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad, um Mechanismen zur Aufnahme von Gesprächen über ungelöste Fragen zwischen den beiden Ländern zu erörtern, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur von Bahrain.

Hintergrund: Saudi-Arabien, die VAE, Bahrain und Ägypten beendeten im Januar 2021 einen dreijährigen politischen und wirtschaftlichen Boykott Katars. Seitdem gab es jedoch keine bilateralen Gespräche zwischen Doha und Manama, um verbleibende Differenzen zu lösen. Alle außer Bahrain stellten die Reise- und Handelsverbindungen im Jahr 2021 wieder her.

Warum es wichtig ist: Der Umzug erfolgt inmitten eines offensichtlichen Tauwetters in den Beziehungen. Der Kronprinz von Bahrain sprach letzten Monat in einem Telefonat mit dem Emir von Katar, ein Zeichen dafür, dass die beiden Golfstaaten zwei Jahre nach der Aufhebung des arabischen Boykotts eine Reparatur der Beziehungen anstreben könnten. Das Gespräch fand statt, nachdem der Emir von Katar und der König von Bahrain an einem kleinen arabischen Gipfel teilgenommen hatten, der vom Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate in Abu Dhabi veranstaltet wurde.

Ägypten und Saudi-Arabien: #We_are_all_AlMosahf

Muslimische Twitter-Nutzer sind wütend darüber, dass ein sehr beliebter Twitter-Account gesperrt wurde.

AlMosahf (The Quran), ein Account, der Ausschnitte aus dem islamischen Heiligen Buch twitterte, hatte mehr als 13 Millionen Follower, bevor Twitter dagegen vorging.

Ein arabischer Hashtag, der Solidarität mit dem Konto zeigt, war in Saudi-Arabien und Ägypten im Trend.

Viele Nutzer sahen darin einen Versuch, Muslime zum Schweigen zu bringen, und forderten Twitter und seinen Besitzer Elon Musk auf, die Entscheidung zu überdenken.

Ein Benutzer wandte sich an Musk und sagte: „Ich glaube nicht, dass es gegen die Twitter-Regeln verstoßen hat, weil seine Tweets aus dem Heiligen Koran zitiert werden. Wir fordern die Aufhebung der Sperrung dieses Accounts.“

Nicht alle Benutzer waren über die Sperrung verärgert. Einige beklagten die Verwendung unvollständiger Koranverse in dem Bericht, die ihrer Meinung nach aus dem Zusammenhang gerissen wurden und somit die Bedeutung des Textes verändern.

Der Kontoinhaber scheint Schwesterkonten in Englisch, Französisch und Deutsch zu führen, auf denen er Übersetzungen von Koranversen veröffentlicht. Ein anderes Schwesterkonto, das Koranvideos zeigt, hat sich dafür eingesetzt, dass das ursprüngliche Konto entsperrt wird.

Das Kommunikationskonto von Twitter reagierte nicht auf die Bitte von CNN um einen Kommentar.