Während die Gaspreisbremse greift: „Wirtschaftsweise“ will Prämienverbot für tausende Unternehmen

„Wirtschaftsweise“ will ein Bonusverbot für tausende Unternehmen

Um die gestiegenen Energiekosten aufzufangen, will die Ampelkoalition zudem rund 25.000 Unternehmen finanziell unterstützen. Laut Wirtschaftsexpertin Monika Schnitzer sollen die Hilfen nicht am Ende in den Händen von Managern und Aktionären landen. Ein entsprechendes Verbot wird bereits diskutiert.

Die neue Vorsitzende der „Wirtschaftsweisen“, Monika Schnitzer, hat sich dafür ausgesprochen, Unternehmen die Zahlung von Prämien und Dividenden zu verbieten, wenn sie von der Spritpreisbremse profitieren. „Ich verstehe den Unmut über Bonus- und Dividendenzahlungen, wenn Unternehmen vom Staat unterstützt werden“, sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Es wäre nicht plausibel, dies zuzulassen, solange die Gaspreisbremse in Kraft ist.“

Ein Verbot von Boni und Dividenden für die Gas- und Strompreisbremse hat die Bundesregierung bisher nicht geplant. Allerdings gibt es einen Beschluss des Haushaltsausschusses, der genau das vorsieht. Darüber muss der Bund nun mit den Budgetträgern der Ampelgruppen verhandeln. Von der Gaspreisbremse für die Industrie in Deutschland rund 25.000 Unternehmen profitieren. Mehr als 12 Cent pro Kilowattstunde sollen sie am Ende nicht zahlen müssen – genauso wie Privathaushalte. Für die Gas- und Strompreisbremse will die Bundesregierung insgesamt 200 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.

Gleichzeitig warnte der Wirtschaftsprofessor vor Fehlanreizen. „Die Politik muss deutlich machen, dass die Verbraucher weiter Energie sparen müssen. Das Gebot lautet: Heizung herunterdrehen, warme Socken kaufen“, sagte Schnitzer. Ob das gut genug kommuniziert wird, bezweifelt sie. „Die Übernahme des Dezember-Rabatts darf nicht dazu führen, dass die Leute ihn als Freibrief nehmen.“

Zwei Drittel der Energie zum Heizen

Auch der Energieversorger E.ON Energie Deutschland rief weiter zum Sparen auf. „Energiesparen ist ein immens wichtiger Hebel. Je weniger man verbraucht, desto besser“, sagte Geschäftsführer Filip Thon den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zudem führt eine geringere Nachfrage zu sinkenden Preisen und reduzierten CO2-Emissionen. Das größte Einsparpotenzial in Haushalten liegt beim Heizen. „Mehr als zwei Drittel der Energie in deutschen Häusern und Wohnungen werden dafür verbraucht“, sagte Thon.

Ökonom Schnitzer wies Entlastungsforderungen bei Öl und Pellets zurück. „Mit der Preisbremse landen Gaskunden dort, wo ohnehin Kunden mit Öl- oder Pelletheizungen sind“, sagte sie. Eine besondere Entlastung ist daher nicht erforderlich.