Im vollbesetzten republikanischen Vorwahlkampf ist ein erbitterter Kampf um den zweiten Platz im Gange, bei dem die Kandidaten um die Chance wetteifern, direkt gegen den Spitzenkandidaten Donald Trump anzutreten. Die Position, die einst der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, innehatte, scheint nun eher eine Art „Jedermann“ zu sein.

Seit Beginn des Präsidentschaftswahlkampfs 2024 ist der zweite Platz in den Vorwahlen der Republikaner ein begehrter Platz. Die gängige Meinung war, dass es für Kandidaten, die nicht Trump heißen, eines ihrer frühesten Ziele wäre, die Konsensalternative zum ehemaligen Präsidenten zu werden. Vor und in den frühen Tagen des Wahlkampfs von DeSantis schien es, als würde er dieser Kandidat sein. Der Gouverneur von Florida verfügte über eine solide Wahlkampfkasse und erste Umfragen zeigten, dass er nur hinter Trump zurückblieb, wenn auch mit großem Abstand.

Doch in letzter Zeit beginnt der Stern von DeSantis zu verblassen. Bei der ersten republikanischen Vorwahldebatte letzten Monat in Milwaukee verhielt er sich im Vergleich zu anderen Konkurrenten verhaltener und liegt in den Umfragen nun auf einem ähnlichen Niveau wie mehrere andere Nicht-Trump-Anwärter. Eine neue CNN/University of New Hampshire-Umfrage unter wahrscheinlichen republikanischen Vorwahlwählern im Granite State ergab einen engen Kampf um den zweiten Platz zwischen dem Unternehmer Vivek Ramaswamy, der ehemaligen Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, dem ehemaligen Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, und DeSantis.

Da die zweite GOP-Debatte nur noch wenige Tage entfernt ist, hat Haley laut Umfragen in Iowa, New Hampshire und South Carolina bei den gemäßigten Republikanern an Boden gewonnen und versucht zunehmend, sich sowohl in der Finanz- als auch in der Außenpolitik hervorzuheben.

„Wir brauchen eine Führungspersönlichkeit, die den Demokraten und Republikanern die Stirn bietet“, sagte die ehemalige Gouverneurin am Freitag, als sie in einer Ansprache am St. Anselm College in New Hampshire ihre Wirtschaftspolitik vorstellte. „Die Republikaner reden ein großes Spiel, aber in puncto Ausgaben sind sie fast so rücksichtslos wie die Demokraten.“

Ihr starker Auftritt bei der Milwaukee-Debatte, insbesondere der Austausch mit Ramaswamy, brachte ihr die Bewunderung von Wählern wie Tom Boyer ein, der am Freitag zu ihrer Rede kam.

„Ich wusste zu schätzen, was sie gesagt hat, und stimmte ihr voll und ganz zu“, sagte Boyer gegenüber CNN. „Mir gefällt die Tatsache, dass sie für die Unterstützung der Ukraine ist, während einige ihrer republikanischen Gegner dies nicht tun. Ich mag ihren Wirtschaftsplan. Mir gefällt ihre Argumentation.“

Boyer, ein langjähriger Einwohner von New Jersey, der sich nach New Hampshire zurückgezogen hat, sagte, er fühle sich ebenfalls von Christies Kandidatur angezogen, glaube aber, dass Haley einen besseren Weg zum Sieg habe.

„Wenn die Probleme, die Trump hat, ihn ein wenig zu Fall bringen, mag ich sie mehr als alle anderen Kandidaten“, sagte Boyer.

Das GOP-Rennen wird auch von Wählern wie Thalia Floras vorangetrieben, die sagte, sie beabsichtige, nächste Woche in New Hampshire ihre Registrierung als Demokratische Partei aufzugeben und Schwarzwählerin zu werden. Sie sagte, sie beabsichtige letztendlich, an den Vorwahlen der Republikaner teilzunehmen und erwäge Haley, Christie oder den ehemaligen texanischen Abgeordneten Will Hurd. Sie sagte, ihr Hauptziel sei es, den stärksten Konkurrenten gegen Trump zu finden.

„Absolut“, sagte sie. „Ich werde den Kandidaten unterstützen, der Trump möglicherweise bremsen oder stoppen könnte.“

Es ist nicht ungewöhnlich, dass es beim übergreifenden Thema einer Präsidentschaftsvorwahl um einen beständigen Spitzenkandidaten und eine Drehtür voller Alternativen geht. Im Zyklus 2012 genoss Mitt Romney die Spitzenposition, doch sein Hauptrivale wechselte im Laufe der Vorwahlen. Irgendwann war es Newt Gingrich. Zu einem anderen Zeitpunkt schien es, als wäre Rick Perry Romneys größte Bedrohung. An einem anderen Punkt war es Rick Santorum. „Dieser Zyklus entwickelt sich zu einem ähnlichen Zyklus“, sagte Kyle Plotkin, ein erfahrener Wahlkampfstratege der Republikaner.

„Jeder wird einen zweiten Blick darauf werfen, um Zweiter zu werden“, sagte Plotkin.

Für einen Großteil des restlichen Feldes ist das ein großer Teil des Risikos, in dieser Vorwahl gegen Trump anzutreten. Trotz einer Vielzahl von Anklagen und der Weigerung, an den ersten beiden Präsidentschaftsdebatten der Republikaner teilzunehmen, ist Trumps Vorsprung in den Umfragen vor dem Rest der Wählerschaft nur noch größer geworden und er hat sich über unerwartete Spendeneinnahmen gefreut. Ob sie es zugeben oder nicht, andere Kampagnen wetten darauf, dass ein unvorhergesehenes Ereignis die Dynamik des ehemaligen Präsidenten beeinträchtigen wird, sagte David Urban, ehemaliger leitender Berater von Trumps Wahlkampf 2016 und CNN-Mitarbeiter.

„Ich denke, jeder rudert irgendwie in diese Richtung und hofft, dass es irgendwann zu einem Stolpern kommt. Irgendwie stolpert der frühere Präsident irgendwo auf dem Weg und wird dann vom Pferd geworfen, und dann ist jemand anderes der Nächste. „Die Positionierung als Nächster ist das Beste, was man zum jetzigen Zeitpunkt erhoffen kann“, sagte Urban. „Niemand schließt die Lücke. Die Lücke wurde nicht geschlossen. Und da diese Lücke nicht geschlossen wurde, funktioniert die These „Ich werde laufen, um der Erste zu sein“ – nun ja, laufen, um der Erste zu sein – nicht. Es funktioniert nicht. Es spielt sich nicht ab. Daher scheint es das Nächstbeste zu sein, Zweiter zu werden. Und das ist alles, was Sie tun können.“

Bisher ist nicht klar, was dieser Stolperfall sein würde. Trump schien die Konsequenzen der taktischen Ausrutscher, die die anderen Kandidaten erlitten haben, nicht zu spüren. Damit seien die Debatten Schlüsselmomente für den Durchbruch für den Rest des Feldes, argumentierte der republikanische Stratege Brett Doster.

„Ich denke, dass die DeSantis-Kampagne jeden Anfängerfehler gemacht hat, den man als Präsidentschaftskandidat nur machen kann, aber er ist unter den Nicht-Trump-Kandidaten aufgrund des Geldfaktors immer noch derjenige, den es zu schlagen gilt“, sagte Doster. „Ich denke, diese bevorstehende Debatte wird interessant sein, weil es so aussieht, als ob es ein kleineres Feld geben könnte. Und ich denke, es wird ein entscheidender Moment für entweder (den ehemaligen Vizepräsidenten Mike) Pence oder Vivek oder Nikki Haley sein, ihren Schritt zu machen.“