Essen (Nordrhein-Westfalen) – An einer Essener Grundschule ist ein Albtraum wahr geworden. Ein Kinderschänder hat sich während des Unterrichts ein kleines Kind geschnappt und sexuell missbraucht. Ob es auf der Toilette oder in der Pause passiert ist, will die Staatsanwaltschaft nicht sagen.

Ebenso ungewöhnlich: Die Tat liegt bereits über eine Woche zurück und erst jetzt wird die Öffentlichkeit gewarnt und die Fahndung nach dem gefährlichen Täter eingeleitet!

Schule wird nicht erwähnt

Bereits am 12. September soll der unbekannte Sexualstraftäter das Kind in einer Grundschule im Stadtteil Katernberg angegriffen haben (Essen) sexuell missbraucht. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die etwas Ungewöhnliches oder einen verdächtigen Mann oder ein verdächtiges Auto gesehen haben. Welche Schule konkret betroffen ist, will die Staatsanwaltschaft trotzdem nicht sagen. In Katernberg gibt es mehrere Grundschulen.

Auch der Zeitpunkt des Verbrechens wird nicht erwähnt Staatsanwaltschaft „aus Gründen des Opferschutzes“, obwohl der gefährliche Kinderschänder noch immer auf der Flucht ist.

Lesen Sie auch

Nach dem schrecklichen Übergriff wandte sich das misshandelte Kind an eine Lehrerin, die sofort die Polizei alarmierte. Doch da war der Täter bereits verschwunden. Mehrere Zeugen berichteten Ermittlern der Essener Polizei allerdings, dass er nicht mehr zu sehen sei.Nordrhein-Westfalen), dass ihnen im Schulumfeld eine Person aufgefallen sei, die sich verdächtig verhalte.

Anhand dieser Zeugenaussagen gelang es den Spezialisten schließlich, ein Phantombild des Täters zu erstellen.

Beschreibung des Täters:

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß und schlank. Er hat einen hellen Teint, blonde oder orangeblonde Haare, die zu einem Dutt gebunden waren. Außerdem hat er einen kurzen orangeblonden Bart, trug einen schwarzen Pullover (eventuell mit rotem Hugo-Markenlogo) und eine schwarze Hose.

Der Täter trug zudem auffällige rote Schuhe. Zudem sprach der Sexualstraftäter fließend Deutsch.

Die ermittelnde Spezialeinheit „Herkules“ der Polizei fragt: Wer kann das Phantombild einer realen Person zuordnen und/oder hat Hinweise zum Aufenthaltsort? Bitte meldet Euch bei der Essener Polizei unter 02018290! Oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.

Polizei warnt: Sexualstraftäter ist weiterhin auf der Flucht