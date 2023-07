Email

Während die Suche nach einer mutmaßlichen Löwin am Donnerstag und Freitag in Berlin für Aufruhr sorgte, gab es auch einen tierischen Besucher im Bundeswirtschaftsministerium. Ein Leguan hatte sich auf das Gelände geschlichen. Das Reptil wird nun in einem Schutzgebiet untergebracht.

Bei der Suche nach einer mutmaßlichen Löwin in Berlin hatte sich ein Leguan ein besonderes Ziel in der Hauptstadt ausgesucht: Er wurde am Donnerstag auf dem Gelände des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) entdeckt. Dies teilte er am Freitag auf Twitter mit: „In Großstädten kommt es manchmal zu überraschenden Begegnungen mit der Natur. …. Das BMWK als vielfältiges und resilientes Ökosystem.“ Leguan als „Staatsbesuch“ im Wirtschaftsministerium Auch das Bezirksamt Berlin-Mitte berichtete am Freitag auf Twitter über den Ausflug des Reptils – und beschrieb ihn mit einem Schreibfehler als „staatlich“ statt „herrlich“: „Während im Süden Berlins die Suche nach einer #Löwin unter Druck steht, hat unsere tierärztliche Aufsicht gestern auf dem Gelände des @BMWK einen jungen, aber noch 90 cm großen Staatsbaumleguan gefangen. Dem Tier geht es gut.“ Auch ein Foto mit einem Leguan wurde gezeigt.







Wie ein Sprecher des Ministeriums von Robert Habeck (Grüne) am Freitag der „Berliner Morgenpost“ berichtete, sei das Reptil am Donnerstag an den Bürogebäuden in der Scharnhorststraße aufgetaucht – auf einem Baum. Anschließend wurden die zuständigen Stellen im Landratsamt informiert. Der Leguan wurde von einem Sanitäter gefangen und weggebracht. Er kommt jetzt in die Reptilienauffangstation in München. Wie das Exotische auf die Seite kam, war dem Sprecher unbekannt.

