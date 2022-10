Während der Dreharbeiten immer noch ein Prinz: So schlug Charles in der TV-Show ein

So hat es Charles in der TV-Show gemacht

In einer britischen Kunsthandwerksschau präsentierte König Charles III. Stellen Sie zwei für ihn wichtige Gegenstände wieder her. Seine Mutter war jedoch noch Königin von Großbritannien, als der Film gedreht wurde. Deshalb gibt es heute eine Tasse, deren Inschrift nicht mehr stimmt.

King Charles trat am Mittwochabend in der BBC-Sendung The Repair Shop auf. Anlässlich des hundertjährigen Bestehens des Senders wurde ihm zu Beginn ein Becher mit der Aufschrift „HRH“ (für „His Royal Highness“) überreicht. In dem Special konnte der jetzige König auch zusehen, wie das Expertenteam der Show zwei königliche Objekte seiner Wahl restaurierte: eine Uhr aus dem 18. Jahrhundert und ein Keramikstück aus dem diamantenen Thronjubiläum von Königin Victoria.

In einer Vorschau bereitete The Repair Shop-Moderator Jay Blades kurz vor dem Treffen vor zwei Tassen Tee und sprach darüber, wie viel es ihm bedeutete, dass der jetzige König in der Show war. „Es war mir eine Ehre, diese Gegenstände für einen Mann zu restaurieren, der traditionelles Handwerk genauso liebt wie wir“, sagte Blades in einem Off-Kommentar.

Charles unterstützt das Handwerk

An anderer Stelle in der Show traf Charles Studenten, die am Bauhandwerksprogramm der Prince’s Foundation teilnahmen, wo sie traditionelle Bautechniken wie Schmieden, Steinschnitzen und Holzschnitzen erlernen. Die Ausbildung soll den Auszubildenden einen erfolgreichen Berufseinstieg in ihrem erlernten Beruf ermöglichen.

„Dies ist eine ganz besondere Show mit der Magie, die die Zuschauer aus ‚Repair Shop‘ kennen und lieben gelernt haben“, sagte BBC-Redakteurin Julie Shaw in einer Erklärung vor dem Auftritt des Königs in der Show. „Die Zuschauer werden den ehemaligen Prinzen von Wales auf eine Weise sehen, die selten zu sehen ist – und er ist genauso fasziniert von den Fähigkeiten des Teams, das an seinen Artikeln arbeitet, wie jeder unserer Zuschauer in der Reparaturwerkstatt. Die Folge ist ein echter Leckerbissen.“

Die königliche Episode wurde gedreht, bevor Charles nach dem Tod seiner Mutter, Königin Elizabeth II., letzten Monat den Thron bestieg – inzwischen würde seine Tasse mit „HM“ für „Seine Majestät“ beschriftet sein. „The Repair Shop: A Royal Visit“ war wohl einer seiner letzten Fernsehauftritte in seiner früheren Rolle als Prinz von Wales.