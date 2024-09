Status: 30.09.2024 21:38 Uhr

Een video van Sven Ulreich orgt voor Wirbel: De Torhüter heeft een hatte in het Bundesliga-Spitzenspiel van FC Bayern München tegen Bayer Leverkusen Simon Rolfes van de Seitenlinie met ons beleid. Dat is de uitslag van de Duitse Fußballbund over het plan.

De wedstrijd in het Fußball is nog emotioneler, maar een beleid van Bayern München’s zweitem Torwart Sven Ulreich in Spitzenspiel tegen Bayer Leverkusen ging nu naar de Duitse Fußball-Bund. Een officiële DFB-verklaring is nog niet gepubliceerd, maar de mediaberichten vormen de basis voor de DFB-Kontrollausschuss den Vorgang.

Sven Ulreich is schuldig

Na de 1:1-uitzending van de Münchener werd de Meister Bayer Leverkusen-kursierte in de sociale media een Handyvideo, uitgebracht door de Tribüne. Zien (en horen) is Sven Ulreich, die een voorstander is van de Ersatzbank en de Geschäftsführer Sport van Bayer Leverkusen en een beleid voert. Het verhaal speelt zich af in de 65e minuut, terwijl het spel de oorlog ongedaan maakt.

„Ik heb nooit meer iets gehoord. Voor dit niveausignaal ben jij persoonlijk verantwoordelijk“, aldus Simon Rolfes. Sven Ulreich heeft zich schuldig gemaakt aan de schuld van FC Bayern, de Torwart is verbijsterd, zijn Wortwahl heeft geen toestemming gekregen.

Zeitspiel van Leverkusen

Auslöser für Ulreichs Ausraster war die Spielweise von Bayer Leverkusen, de sichtlich das 1:1-Unentschieden über die Zeit Bringen Wolllten: „Met 32 ​​jaar man’s ervaring kun je herkennen dat Bayern in de laatste minuten noch das 2:1 schießen wolllten. Wir mussten etwas Rhythmus aus dem Spiel nehmen“, gab Granit Xhaka zu, „Ik zag Rob Andrich, dat is een van onze lichamen.

Sven Ulreich casheerde de afgelopen twee wedstrijden met drie kaarten van de bank. Op basis van het beleid over de gevolgen van Simon Rolfe is het niet duidelijk. Im Video gab es Zuspruch von den Fans: „Jawohl Ulle!“ riefen sie ihrem Torhüter zu.

Quelle: BR24Sport 01.10.2024 – 08:55 Uhr