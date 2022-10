Während Brasilien gegen gefälschte Nachrichten vorgeht, ist Bolsonaros neuer Schritt direkt aus Trumps Spielbuch

CNN

Nachdem Donald Trumps Wiederwahl im Jahr 2020 gescheitert war, behaupteten einige Unterstützer, dass die Medien und sozialen Medien dem ehemaligen Präsidenten gegenüber unfair gewesen seien – eine Erzählung, die bis heute in seiner Basis Anklang findet.

Ähnliche Behauptungen hallen jetzt Tausende von Kilometern südlich in Brasilien wider, wo Verbündete des rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro behaupteten, er sei ein „Opfer“, noch bevor die Stichwahl des Landes am 30. Oktober für die Präsidentschaft beginnt – was einen Einblick bietet wie Bolsonaro einen möglichen Sieg seines Rivalen, des ehemaligen Präsidenten Luis Inácio Lula da Silva, bestreiten könnte.

„Bolsonaro ist Opfer des größten Wahlbetrugs, den es je gab“, twitterte Bolsonaros Sohn, Senator Flávio Bolsonaro, am Mittwoch.

Der rechtsgerichtete Senator Lasier Martins forderte unterdessen eine Verschiebung der Wahlen – ein abschreckender Vorschlag in einer Nation, die noch immer die Narben der Militärdiktatur trägt.

Beide reagierten auf eine Entscheidung der brasilianischen Wahlbehörde vom Mittwoch, eine Beschwerde zurückzuweisen, wonach Bolsonaro-Werbungen wegen angeblicher Verstöße gegen Wahlkampfgesetze weniger Sendezeit erhielten als die für Lula da Silva.

Am späten Mittwochabend berief Bolsonaro in letzter Minute eine Pressekonferenz in Brasilia ein, auf der er die gleichen Vorwürfe wegen Verstößen gegen die Sendezeit vorbrachte, und versprach, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.

„Dutzendetausende von Anzeigen für die andere Seite, und für unsere Seite haben wir keine gesehen, im Radio haben wir fast keine gesehen“, behauptete er.

„Wir wissen, dass es in letzter Minute ist, die Wahlen stehen vor der Tür (…), aber das ist der Grund für die Dringlichkeit und der Grund, warum wir appellieren“, fügte Bolsonaro hinzu, der sich vielleicht der Optik der Verzweiflung bewusst war.

Alexandre de Moraes, Oberster Richter des Obersten Wahlgerichts, hat die Entscheidung verteidigt, indem er sagte, es sei nicht die Aufgabe des Gerichts, die Platzierung politischer Werbung zu überwachen – und forderte sogar eine Untersuchung von Bolsonaros Wahlkampf, weil er angeblich versucht habe, die Gewässer der Wahl durch Einreichen zu trüben eine unbegründete Beschwerde so kurz vor dem Wahltag.

Die brasilianischen Behörden haben das Vorgehen gegen Desinformation vor der Stichwahl zwischen den beiden politischen Titanen am Sonntag aggressiv verstärkt – eine Initiative, die Kritik an der Übertreibung geweckt hat.

Das Oberste Wahlgericht Brasiliens hat festgestellt, dass Beschwerden über falsche Online-Informationen im Laufe der Wahlen 2020 um 1.600 % gestiegen sind. Sowohl Bolsonaro als auch da Silva haben in diesem Wahlzyklus Beschwerden über Angriffswerbung ihrer Gegner eingereicht. Die Anzeigen verbanden Bolsonaro mit Kannibalismus und Pädophilie und da Silva mit satanischen Kulten und organisiertem Verbrechen.

Um mit dieser Lawine fertig zu werden, hat der Oberste Gerichtshof Brasiliens am Dienstag ein Urteil erlassen, das es seiner Wahlbehörde ermöglicht, die Entfernung bestimmter Beiträge und Videos mit falschen Informationen innerhalb einer Stunde nach der Veröffentlichung anzuordnen.

Am Freitag, nachdem das neue Urteil bereits in Kraft getreten war, ordnete Moraes die Entfernung von 135 Postings an, die als Desinformation gelten, und die Schließung von zwei Telegram-Kanälen, die Nachrichten über politische Gewalt verbreiteten, berichtete CNN Brasil.

Aber Bolsonaros Unterstützer argumentieren, dass das harte Durchgreifen selbst eine unfaire Einmischung darstellt – und dass er die Wahl gewinnen würde, wenn es seiner Kampagne erlaubt würde, weiterhin frei zu sprechen.

Seine Gegner befürchten, dass Bolsonaro nach dem Wahltag eine ähnliche Argumentation aufgreifen könnte; Wenn er verliert, könnte er seinen Zorn auf die Behauptung richten, die Wahlbehörden hätten ihn daran gehindert, Informationen zu verbreiten.

Bolsonaro versprach am Freitag, das Wahlergebnis zu respektieren, und sagte nach einer Fernsehdebatte mit Lula da Silva: „Das ist Demokratie, wer die meisten Stimmen hat, nimmt sie.“

Trotzdem hat das wenig dazu beigetragen, seine Kritiker zu beruhigen.

Unabhängig davon, ob der amtierende rechtsgerichtete Präsident die Wahl gewinnt oder verliert, könnte sich immer noch eine Trump-ähnliche Strategie durchsetzen; Am Ende dieses Wahlzyklus wird Bolsonaro die Vorstellung in die brasilianische Demokratie eingeführt haben, dass demokratischen Institutionen – selbst solchen, die zum Schutz fairer Wahlen geschaffen wurden – nicht vertraut werden kann.

Wenn die heutige Rhetorik in Amerika, zwei Jahre nach den Wahlen von 2020, irgendein Hinweis darauf ist, sollte sich Brasilien für einige Zeit auf eine tiefere Spaltung einstellen.