Während Armenien die russischen Friedenstruppen zum Eingreifen aufrief, nachdem Aserbaidschan „Anti-Terror“-Operationen in der abtrünnigen Region Berg-Karabach gestartet hatte, schrieb Dmitri Medwedew, der Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, auf Telegram kryptisch über jemanden aus einem sogenannten brüderlichen Land, der hatte mit der NATO geflirtet.

„Raten Sie mal, welches Schicksal ihn erwartet …“, fügte Russlands ehemaliger Präsident Medwedew hinzu.

Der kaum verhüllte verbale Seitenhieb spiegelte die aktuelle Haltung Russlands wider, als das von der Türkei unterstützte Aserbaidschan einen drei Jahrzehnte alten Konflikt mit Armenien eskalierte. Mit einer Militärbasis in dem ehemaligen Sowjetland hat Russland seit langem die Rolle des Sicherheitsgaranten Armeniens inne und bewältigt unter anderem die Spannungen rund um Berg-Karabach, das innerhalb der international anerkannten Grenzen Aserbaidschans liegt und seit dem Fall von seiner ethnischen armenischen Mehrheit gehalten wird Die Sowjetunion.

Im Jahr 2020 handelte Russland unter Aufsicht russischer Friedenstruppen ein Waffenstillstandsabkommen zwischen den beiden Ländern des Südkaukasus aus, nachdem Aserbaidschan Gebiete in und um Berg-Karabach zurückerobert hatte und Tausende Tote forderte.

Doch in den letzten Monaten hat sich das einst freundschaftliche Verhältnis zwischen Armenien und Russland stark verschlechtert, da der armenische Premierminister Nikol Paschinjan öffentlich die mangelnde Aufmerksamkeit Moskaus während seiner Invasion in der Ukraine in Frage stellte. Als weiteres Zeichen des mangelnden Vertrauens Armeniens in Moskau veranstaltete das Land im September eine gemeinsame Militärübung mit den Vereinigten Staaten.

Laurence Broers, Associate Fellow am Chatham House, schrieb auf X (ehemals Twitter), dass die Verärgerung Russlands der „ideale Hintergrund“ für Bakus Operation sei.

Jetzt schweigt Russland weitgehend, während der armenische Premierminister und die ethnische Armenier in der abtrünnigen Region einen weiteren Waffenstillstand fordern. Und anstatt die Kluft zwischen Russland und Armenien zu schließen, gossen die Aktionen Aserbaidschans am Dienstag nur Öl ins Feuer.

Tage vor der Eskalation am Dienstag antwortete der russische Präsident Wladimir Putin auf die Frage eines Journalisten zu den zunehmenden Spannungen in Berg-Karabach, dass die armenische Führung die Souveränität Aserbaidschans de facto anerkannt habe. „Wenn Armenien selbst Karabach als Teil Aserbaidschans anerkennt, was haben wir dann damit zu tun?“ er fügte hinzu.

Pro-Kreml-Experten und Medienschaffende drehten die Ereignisse vom Dienstag schnell zu Gunsten Moskaus und schoben Paschinjan die Schuld für seine Schmeichelei gegenüber dem Westen zu. Margarita Simonjan, Chefredakteurin des russischen Staatssenders RT, nannte die Eskalation „tragisch, hoffnungslos und vorhersehbar“ und verglich Paschinjan mit Judas.

„Paschinjan verlangt (!) von russischen Friedenstruppen, Karabach zu verteidigen. Was ist mit der NATO?“ sie schrieb auf Telegram.

Der kremlfreundliche politische Analyst Sergej Markow schrieb auf Telegram: „Die armenische Führung hat Russland schon vor langer Zeit verraten. Armeniens Hauptfreunde sind jetzt Feinde Russlands: Frankreich, die EU und die USA.“

Russlands stellvertretender Außenminister Sergej Rjabkow sagte zum Zeitpunkt der gemeinsamen Übungen zwischen Armenien und den USA, dass Armenien als Mitglied der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) – einem Bündnis aus sechs postsowjetischen Ländern unter der Führung Russlands, zu dem auch Armenien gehört – an den Übungen teilnehmen werde widersprach dem „Geist“ der Militärpartnerschaft.

Anfang September, vor den Übungen mit den USA, zog Armenien seinen Vertreter aus der OVKS zurück, nachdem es dem Block vorgeworfen hatte, nicht genug zu tun.

Andere Experten führten die Passivität Moskaus auf eine persönliche Abneigung gegen Paschinjan als einen Führer zurück, der auf der Welle einer Revolution an die Macht kam. „Moskau hofft auf eine schnelle Konterrevolution in Eriwan und geht davon aus, dass die Niederlage in Karabach diese beschleunigen wird“, sagte Vladimir Pastukhov vom University College London.

Das Präsidentenamt Aserbaidschans veröffentlichte am Dienstagabend eine Erklärung, in der es forderte: „Die illegalen armenischen Militärformationen müssen die weiße Flagge hissen, alle Waffen müssen übergeben werden und das illegale Regime muss aufgelöst werden.“ Andernfalls werden die Anti-Terror-Maßnahmen bis zum Ende fortgesetzt.“

Armenische Beamte deuteten einen Verrat an und sagten am Dienstag, sie seien von Moskau nicht über die Pläne Aserbaidschans gewarnt worden, nachdem Baku erklärt hatte, es habe Russland im Voraus davon in Kenntnis gesetzt.

Dmitri Peskow, Putins Sprecher, sagte, er könne Bakus Behauptung nicht bestätigen. Das russische Außenministerium äußerte „tiefe Besorgnis“ und forderte beide Seiten auf, die Kämpfe einzustellen und zu einer diplomatischen Lösung zurückzukehren.