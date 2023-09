NAIROBI, Kenia (AP) – Ein Großteil der Welt hält tägliche Wettervorhersagen für selbstverständlich. Doch die meisten der 1,3 Milliarden Menschen Afrikas wissen nicht im Voraus, was auf sie zukommt. Das kann sowohl tödlich als auch teuer sein und den Schaden in Milliardenhöhe verursachen.

Der erste Afrika-Klimagipfel wird am Montag in Kenia eröffnet, um den Kontinent hervorzuheben, der am meisten unter dem Klimawandel leiden wird, aber am wenigsten dazu beiträgt. Erhebliche Investitionen in die Anpassung Afrikas an den Klimawandel, einschließlich besserer Prognosen, werden ein dringendes Ziel sein. Im Mittelpunkt jedes Themas auf der Tagesordnung, von der Energie bis zur Landwirtschaft, steht der Mangel an Datenerfassung, die so entscheidende Entscheidungen wie den Zeitpunkt der Aussaat – und den Zeitpunkt der Flucht – beeinflusst.

Der afrikanische Kontinent ist größer als China, Indien und die Vereinigten Staaten zusammen. Und doch verfügt Afrika laut einer Datenbank der Weltorganisation für Meteorologie nur über 37 Radaranlagen zur Wetterverfolgung, einem wichtigen Instrument neben Satellitendaten und Oberflächenüberwachung.

Europa verfügt über 345 Radaranlagen. Nordamerika, 291.

„Der Kontinent insgesamt befindet sich in einem blinden Fleck des Klimarisikos“, sagte Asaf Tzachor, Forscher am Centre for the Study of Existential Risk der Universität Cambridge. Im August warnten er und seine Kollegen in einem Kommentar für die Zeitschrift Nature, dass der Klimawandel Afrika bis 2050 jedes Jahr mehr als 50 Milliarden US-Dollar kosten wird. Bis dahin wird sich die Bevölkerung Afrikas voraussichtlich verdoppeln.

Die weitverbreitete Unfähigkeit, das Wetter zu verfolgen und vorherzusagen, beeinträchtige wichtige Entwicklungsentscheidungen, hieß es in ihrem Kommentar: „Es macht zum Beispiel keinen Sinn, in Kleinbauernhöfe zu investieren, wenn Überschwemmungen diese einfach wegspülen.“

Kenia, der Gastgeber des Klimagipfels, ist neben Südafrika und Marokko eines der wenigen Länder Afrikas, das über einen relativ gut entwickelten Wetterdienst verfügt. Nach Angaben des nationalen Finanzministeriums hat Kenia in diesem Jahr etwa 12 Millionen US-Dollar für seinen Wetterdienst bereitgestellt. Im Gegensatz dazu belief sich der Budgetantrag des US National Weather Service für das Geschäftsjahr 2023 auf 1,3 Milliarden US-Dollar.

Die riesige Fläche des 54 Nationen umfassenden afrikanischen Kontinents ist relativ unversorgt und unvorbereitet.

„Obwohl Afrika ein Fünftel der gesamten Landfläche der Erde einnimmt, verfügt Afrika über das am wenigsten entwickelte landgestützte Beobachtungsnetz aller Kontinente und eines, dessen Zustand sich verschlechtert“, sagte die WMO im Jahr 2019.

Und aufgrund mangelnder Finanzierung ist die Zahl der Beobachtungen durch atmosphärische Geräte, die normalerweise mit Wetterballons verwendet werden, zwischen 2015 und 2020 über Afrika um bis zu 50 % zurückgegangen, ein „besonders ernstes Problem“, sagte die WMO letztes Jahr in einem Bericht.

Dem Bericht zufolge bieten weniger als 20 % der afrikanischen Länder südlich der Sahara zuverlässige Wetterdienste an. „Wetterstationen sind so weit voneinander entfernt, dass ihre Daten aufgrund der unterschiedlichen Gelände- und Höhenunterschiede nicht auf die lokale Ebene übertragen werden können.“

Jetzt erhalten 13 der datenärmsten afrikanischen Länder, darunter Äthiopien, Madagaskar und Kongo, Geld, um die Erfassung und Weitergabe von Wetterdaten aus einem von den Vereinten Nationen eingerichteten Treuhandfonds, der Systematic Observations Financing Facility, zu verbessern. Ein älterer Finanzierungsmechanismus mit vielen derselben Partner, Climate Risk & Early Warning Systems, hat die Modernisierung meteorologischer Systeme in einem halben Dutzend west- und zentralafrikanischer Länder unterstützt.

Und es geht nicht nur um Prognosen. Da Klimaschocks wie die schlimmste Dürre in Somalia seit Jahrzehnten immer häufiger auftreten, ist eine bessere Aufzeichnung von Wetterdaten von entscheidender Bedeutung für die Entscheidungsfindung.

„Für viele Menschen im Westen machen genaue Wettervorhersagen das Leben oft angenehmer: ‚Soll ich einen Regenschirm mitnehmen?‘ In Afrika, wo viele Menschen von der Regenfeldwirtschaft abhängig sind, ist das alles noch etwas schärfer“, sagte Nick van de Giesen, Professor für Wasserressourcenmanagement an der Technischen Universität Delft in den Niederlanden. „Mit einem sich ändernden Klima werden traditionelle Methoden, um beispielsweise den Beginn der Regenzeit zu bestimmen, immer weniger zuverlässig. Deshalb säen Landwirte regelmäßig nach ein paar Regenfällen, dann kann es passieren, dass der Regen ausbleibt und die Samen nicht keimen.“

Das kann während der aktuellen globalen Ernährungskrise verheerend sein.

Van de Giesen ist Co-Direktor des Trans-African Hydro-Meteorological Observatory, eines Projekts, das dazu beigetragen hat, in Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Einrichtungen in 20 afrikanischen Ländern etwa 650 kostengünstige lokale Wetterüberwachungsstationen einzurichten. Aufgrund von Bedrohungen durch extremistische Gruppen, die den Zugang für Wartungsarbeiten in Gebieten wie dem Tschadsee einschränken, sind nicht alle dieser Oberflächenüberwachungsstationen betriebsbereit.

„Um es klarzustellen: TAHMO kann niemals ein Ersatz für effiziente und effektive nationale Wetterdienste sein“, sagte van de Giesen und fügte hinzu, dass viele afrikanische Regierungen immer noch nicht über die erforderlichen Ressourcen oder Finanzmittel verfügen.

In Ländern wie Somalia und Mosambik, die über einige der längsten und gefährdetsten Küsten des Kontinents verfügen, hat der Mangel an wirksamen Wetterüberwachungs- und Frühwarnsystemen zu Tausenden von Todesopfern bei Katastrophen wie tropischen Stürmen und Überschwemmungen geführt.

Nachdem der Zyklon Idai im Jahr 2019 Zentralmosambik verwüstet hatte, teilten Anwohner der Associated Press mit, dass sie von den Behörden kaum oder gar keine Warnung erhalten hätten. Mehr als 1.000 Menschen kamen ums Leben, einige wurden von den Fluten mitgerissen, während ihre Angehörigen sich an Bäume klammerten.

Laut einem WMO-Bericht über Wetterextreme und ihre wirtschaftlichen und persönlichen Folgen war Zyklon Idai im Zeitraum von 1970 bis 2019 mit 1,9 Milliarden US-Dollar die teuerste Katastrophe in Afrika.

Der Mangel an Wetterdaten in weiten Teilen Afrikas erschwert auch Bemühungen, bestimmte Naturkatastrophen mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen.

Anfang dieses Jahres sagte eine Gruppe von Klimaforschern namens World Weather Attribution in einem Bericht, dass begrenzte Daten es unmöglich machten, die Rolle des Klimawandels bei den Überschwemmungen, die im Mai im Kongo und Ruanda rund um den Kivu-See Hunderte Menschen töteten, „sicher einzuschätzen“. .

„Wir brauchen dringend belastbare Klimadaten und Forschung in dieser äußerst gefährdeten Region“, heißt es in ihrem Bericht.

Letztes Jahr äußerten die Forscher eine ähnliche Frustration in einer Studie über unregelmäßige Regenfälle und Hunger in der Sahelzone Westafrikas und verwiesen auf „große Unsicherheiten“ in den Daten.

Sie drängten auf so einfache Investitionen wie ein Netzwerk von Regenmessern und sagten, dass selbst kleine Schwankungen der Niederschlagsmenge Millionen von Menschen betreffen könnten.

