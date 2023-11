Viele Menschen in Pirna sehnen den Wahlsieg von Tim Lochner herbei, oker fürchten ihn. Maar wie werd er eigenlijk AfD-Oberbürgermeister? Een ortsbesuch.

De Wahl am Sonntag markeert een Wendepunkt. Nicht, weil Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) na 13 jaar sein Amt abgibt. Stattdessen kon Tim Lochner zum ersten deutschen AfD-Oberbürgermeister gewählt. „In Pirna heb ik geen tijd voor een nieuwe start, dus Tim Lochner zal kunnen genieten van de eerste wandeling van meer dan 50 minuten door de Stimmen-holen“, zegt Cornelius Epperlein, leider van de Evangelische Kerk van de Kerk.

Epperlein, der Zeitgleich mit Oberbürgermeister Hanke im Jahr 2010 sein Amt antrat, befürchtet, dass die Wahl eines AfD-Oberbürgermeisters gerade voor een Tourismusregion wie Pirna „verheerend“ zou kunnen betekenen: „Schon jetzt fragen mich Touristen nach dem Gottesdienst, was dies hier für eine Gegend sei. Bisher konnte ich stets entgegnen, dat is de eerste uitkomst: onze burger is een welzijn en een levensredder – dat kan niet beter.

„Schwule Paare, die öffentlich Händchen halten, findest du here nicht“

Beispieelsweise gibt es in Pirna die eenige Anlaufstelle explicit voor queere Menschen im gesamten Landkreis. Vind een les of beraad voor Transmenschen statt. Maar de waarheid over de wereld is op zichzelf een Shitstorm.

Het feit dat de Fassade des QueerTreffs met gevallen regenboogvlaggen is geschmückt ist, lässt sich der Einggang nur schwer finden – der Verein met extra een Schutzwand errichtet. „Gerade wenn es draußen war und drinnen das Light brannte, haben uns all gestarrt“, zegt Christian Hesse van de Christopher-Street-Day-Verein (CSD) in Pirna gründet hat en ehrenamtlich in QueerTreff-werk.

“Als de AfD-kandidaten in de gemeenteraad aanwezig zijn, is de kans groter dat ze betrokken raken bij de wereld van de AfD.” U moet er ook voor zorgen dat uw financiële steun correct is.

Dit is hetzelfde werk als andersom, evenals de vrijheid om met je seksuele geaardheid te leven. „Homosexueel koppel is in Pirna niet met de hand door het gas heen gegaan, maar de mens is een beetje boos, maar het is nog steeds een opwindende mens.“

Nach Shitstorm: CSD spreekt zich uit met AfD-kandidaat

„Egal, wer die Wahl gewinnt, wir müssen in Zukunft zammenarbeiten und uns, wenn wenn wir us on den Straßen und Gassen, nor in die Augen schauen können“, Meint Hesse, de binnenste helft van enkele Zusagen van vier „democratische kandidaten“ erhielt : Kathrin Dollinger-Knuth (CDU), Ralf Wätzig (SPD), Ralf Thiele (Freie Wähler) en André Liebscher (Einzelkandidat). Een reactie van Lochner blieb jedoch aus. Zij stimuleren deze vreemde discussies tussen de AfD-kandidaten en de gemeenschap op Facebook en de Shitstorm van de AfD-aanhangers.

„Lange haben wir innerhalb des Vorstands überlegt, who wir am best verdomd umgehen“, meldt Hesse. Letztlich entschied ich der Verein für ein Treffen mit Lochner. „Ik ben op de hoogte van de gesprekken die ik met jullie voer“, concreet uit de mond van de leiders van de CSD Pirna. Ook Dafür viel zo licht. „Tim Lochner was zich niet bewust van wat zijn ervaringen in onze toekomst waren.“ Zelfs als de AfD-kandidaat duidelijk is, zou ik willen zeggen dat ik graag Oberbürgermeister zou willen zijn tijdens het volgende bezoek van de CSD aan de Regenbogenflagge voor de gemeenteraad.