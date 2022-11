Wähler, die GOP-Gouverneure unterstützten, halfen, den Senat blau zu halten

Und in Georgia, der demokratische Sen. Raphael WarnockDas hauchdünne Rennen der USA steuert auf eine Stichwahl im Dezember zu, nachdem GOP-Gouverneur Brian Kemp zur Wiederwahl gerollt ist.

Die Ergebnisse reichen aus, um den Anschein zu erwecken, dass die diesjährigen Midterms eine Rückkehr zu den alten Tagen der depolarisierten landesweiten Politik darstellten, als eine große Anzahl von Wählern den Kandidaten einer Partei für den Senat und die andere Partei für den Gouverneur unterstützen würde.

Aber es war eigentlich das Gegenteil. Eine POLITICO-Analyse der Ergebnisse zeigt, dass das Ticket-Splitting bei diesen Rennen auf den niedrigsten Stand seit mindestens 1990 gesunken ist.

Doch die relativ wenigen Wähler, die ihre Tickets geteilt haben, trugen dazu bei, dem Senat ein Trinkgeld zu geben. Ihre Entscheidungen sind eine kollektive Zurechtweisung der Senatskandidaten der Republikaner, insbesondere derjenigen, die vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump unterstützt wurden, der seine falschen Behauptungen, dass die Wahlen von 2020 gestohlen wurden, akzeptierte.

„Historisch gesehen mag es niedrig sein, aber [ticket-splitting] war in diesem Herbst bei zahlreichen Rennen absolut kritisch “, sagte Whit Ayres, ein republikanischer Meinungsforscher seit mehr als 30 Jahren, in einem Interview. „Die Wähler haben viele Urteile über die Qualität der nominierten Kandidaten abgegeben, und deshalb kontrollieren die Demokraten immer noch den Senat.“





Da die Parteilichkeit zugenommen hat und die Wahlen nationaler geworden sind, sind weniger Wähler bereit, die Parteigrenzen auf demselben Stimmzettel zu überschreiten. Im Jahr 2020 teilte sich nur ein Bundesstaat, Maine, zwischen seinen Präsidentschafts- und US-Senatswahlen auf. Eine POLITICO-Analyse der Ergebnisse der Parlamentswahlen in den Senats- und Gouverneurswahlen 2022 ergab, dass die Zahl der Wähler, die bereit sind, sich den Parteilinien zu widersetzen, im dritten Halbzeitzyklus in Folge zurückgegangen ist.

Ticket-Splitting ist zwischen Gouverneurs- und Senatswahlen üblicher, da die Wähler auf Landes- und Bundesebene oft unterschiedliche Prioritäten haben – aber die Quoten sind immer noch rückläufig.

1990 betrug der mittlere Abstand zwischen Gouverneurs- und Senatsergebnissen in Staaten, die beide Wahlen in diesem Jahr abhielten, laut einer POLITICO-Analyse fast 25 Prozentpunkte. Aber diese Kennzahl ist stetig gesunken, von 16,6 Prozent im Jahr 2014 auf 10,3 Prozent im Jahr 2018 und 7,4 Prozent in diesem Jahr.

(Die Analyse von POLITICO schloss Alaskas Ergebnisse in diesem Jahr aufgrund der Verwendung von Ranglistenwahlen aus, und sie schloss in ähnlicher Weise historische Wahlen aus, bei denen die beiden Spitzenkandidaten weder ein Republikaner noch ein Demokrat waren.)

Der Rückgang des Ticket-Splittings in diesem Jahr kam trotz einiger subtiler Bemühungen, es in Schlüsselstaaten zu fördern. In Pennsylvania schien ein GOP-Super-PAC diejenigen zu ermutigen, die den Demokraten Josh Shapiro für den Gouverneur unterstützen, weiterhin für den republikanischen Senatskandidaten Mehmet Oz zu stimmen. Shapiro, der Generalstaatsanwalt, lief in öffentlichen Wahlen vor dem Kandidaten des demokratischen Senats, John Fetterman.

„Fetterman ist viel radikaler als Shapiro“, hieß es in einer TV-Werbung von American Crossroads, die Ende Oktober lief und die Gruppe laut AdImpact, einem Werbeverfolgungsdienst, mehr als 1,2 Millionen Dollar kostete.

Pennsylvania verzeichnete in diesem Zyklus mehr Ticket-Splitting als der durchschnittliche Bundesstaat. Shapiro – dessen Gegner Doug Mastriano wenig Geld hatte und von nationalen republikanischen Gruppen wegen Verbindungen zu Rechtsextremisten so gut wie im Stich gelassen wurde – gewann mit mehr als 14 Punkten, verglichen mit einem Vorsprung von 4,5 Punkten für Fetterman.

Fettermans Kampagne hatte auch versucht, Oz an Mastriano zu binden, indem er die Ansichten des Gouverneurskandidaten zur Abtreibung und einen Debattenmoment zitierte, in dem Oz vorschlug, „lokale politische Führer“ sollten Abtreibungsgesetze beschließen.

„Mastriano war per Definition der extremste linke oder rechte Kandidat, der jemals für ein landesweites Amt in Pennsylvania kandidiert hat, Punkt“, sagte Neil Oxman, ein in Pennsylvania ansässiger demokratischer Berater und Werbemacher, in einem Interview. „Es gibt genug vernünftige Menschen da draußen, die Verrücktes abgelehnt haben.“

Die Ergebnisse in Pennsylvania und anderswo weisen auch auf die Unterschiede hin, wie Wähler Kandidaten für verschiedene Ämter bewerten.

„Governors treffen tatsächlich Entscheidungen über Leben und Tod“, sagte Ayres, der republikanische Meinungsforscher. „Die Menschen suchen bei Gouverneuren mehr nach Vernunft und gutem Urteilsvermögen als bei Senatoren oder Kongressabgeordneten, wo sie zunehmend nur nach jemandem suchen, der sich dem blauen oder dem roten Team anschließt.“

Dieser Trend hat sich in Neuengland als besonders ausgeprägt erwiesen, der Region, in der das Ticket-Splitting in den letzten zehn Jahren am weitesten verbreitet war.

Die Hälfte der derzeitigen Gouverneure Neuenglands sind gemäßigte Republikaner, während fast alle Kongressabgeordneten in allen sechs Bundesstaaten Demokraten sind. In Vermont gewann der amtierende republikanische Gouverneur Phil Scott dieses Jahr mit mehr als 70 Prozent der Stimmen, während Rep. Peter Walchder gewählte demokratische Senator, gewann sein Rennen mit einem ähnlichen Vorsprung.

Die Zahl der Wähler, die bereit waren, ihre Stimmzettel auf dem Schlachtfeld New Hampshire auszugleichen, half Hassan, die Wiederwahl in einem Wettbewerb mit 10 Punkten Vorsprung zu gewinnen, der laut öffentlichen Umfragen eines der härteren Senatsrennen des Wahlzyklus war.

Hassan, eine ehemalige Gouverneurin, gewann 2016 ihr erstes Rennen im Senat mit nur 1.017 Stimmen. Aber die Wähler unterstützten Hassan in diesem Herbst stärker gegen den rechtsextremen, Pro-Trump-Republikaner Don Bolduc.

„Manchmal sind es die Umstände: Wir hatten einen beliebten amtierenden Gouverneur. Wäre es ein offener Sitz gewesen, hätten wir das gleiche Phänomen gesehen? Wahrscheinlich nicht“, sagte Fergus Cullen, ein ehemaliger Vorsitzender der Republikanischen Partei von New Hampshire, in einem Interview. „Aber es sagt zumindest in New Hampshire ziemlich deutlich, dass … es nicht nur darum geht, seine Basis zu drehen. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Wählern, die für Kandidaten beider Parteien offen sind.“

Die Wähler im tiefblauen Massachusetts haben fast 30 Jahre lang gemäßigte republikanische Gouverneure gewählt, während sie zunehmend liberale Demokraten in den Kongress schicken. Aber aufgrund der gleichen Probleme der „Kandidatenqualität“, die die Republikaner auf der ganzen Landkarte plagten, lehnten die Wähler von Massachusetts den diesjährigen republikanischen Kandidaten für den Gouverneur – einen konservativen ehemaligen Staatsvertreter, der von Trump unterstützt wurde – zugunsten der demokratischen Generalstaatsanwältin Maura Healey entschieden ab.

Die Wähler reagierten ähnlich auf den von Trump unterstützten republikanischen Gouverneurskandidaten im blau tendierenden Maryland. Nachdem der Demokrat Wes Moore in den letzten beiden Gouverneurswahlen des Staates Tickets zu hohen Raten aufgeteilt hatte, um den befristeten Gouverneur Larry Hogan, einen gemäßigten Republikaner, zu unterstützen, triumphierte er diesen Herbst leicht über Dan Cox.

Die Wähler in Georgia belohnten ihren Gouverneur, der zu einem der Gesichter der Opposition gegen Trumps Bemühungen wurde, die Wahlergebnisse von 2020 zu kippen, indem sie Kemp mit einem Vorsprung von 8 Punkten ins Amt zurückbrachten. Aber in einem Staat mit vergleichsweise wenigen Wechselwählern erwies sich der kleine Anteil, der seine Stimmen sowohl für Kemp als auch für Warnock – anstelle des umkämpften Walker – abgab, als ausreichend, um das Rennen des Senats in eine Stichwahl am 6. Dezember zu schicken.

Warnock versucht nun, diese Wähler erneut zu gewinnen. Seine Kampagne veröffentlichte diese Woche eine Anzeige mit einer Split-Ticket-Wählerin, einer Frau, die sich als lebenslange Republikanerin identifizierte, die „stolz darauf war, Brian Kemp zu unterstützen“ – aber nicht für Walker stimmen konnte.

„Am Ende des Tages muss ich jemanden wählen, dem ich vertrauen kann und der integer ist“, sagte die Frau. „Und ich glaube nicht, dass das Herschel Walker ist.“