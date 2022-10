WADA reagiert auf russische Pläne zur Vertraulichkeit von Dopingfällen — RT Sport News

Russische Anti-Doping-Beamte haben erklärt, dass sie nicht beabsichtigen, Einzelheiten zum Fall der Eiskunstläuferin Kamila Valieva offenzulegen

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) hat laut russischen Medien angedeutet, dass sie eine öffentliche Offenlegung der Ermittlungen gegen die jugendliche Olympiasiegerin Kamila Valieva erwartet.

Die russische Anti-Doping-Agentur (RUSADA) gab am Freitag bekannt, dass sie nicht plane, die Einzelheiten von Valievas Fall öffentlich zu machen, und nannte ihr Alter und ihren Status als Doping „geschützte Person“.

In einer Erklärung gegenüber TASS vom Samstag wies der WADA-Pressedienst auf das Recht auf Geheimhaltung aufgrund des Alters von Valieva hin und erklärte, dass dies der Fall sei „sehr gute Gründe für diese Regel.“

Die Organisation fügte jedoch hinzu, dass, da ein Großteil von Valievas Fall bereits öffentlich zugänglich war, „Die WADA wird RUSADA ermutigen, Informationen unter Berücksichtigung der Umstände des Falls ordnungsgemäß an die Öffentlichkeit weiterzugeben.“









Die 16-jährige Valieva ist Gegenstand einer Untersuchung, nachdem sie ein positives Ergebnis für das verbotene Herzmedikament Trimetazidin erhalten hat, basierend auf einer Probe, die bei den russischen Meisterschaften im vergangenen Dezember entnommen wurde.

Das Ergebnis des positiven Tests wurde erst bekannt gegeben, nachdem Valieva Russland geholfen hatte, Gold im Eiskunstlauf-Mannschaftswettbewerb bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking im Februar zu gewinnen – etwa sechs Wochen nach der Entnahme der Probe.

Die WADA hat die von RUSADA seit den Spielen in Peking durchgeführte Untersuchung aufmerksam verfolgt und behält sich das Recht vor, das Ergebnis vor dem Schiedsgericht für Sport (CAS) anzufechten, falls sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden ist.

Die Generaldirektorin von RUSADA, Veronika Loginova, gab letzten Monat bekannt, dass die Untersuchung abgeschlossen sei und der Prozess zu einer Anhörung vor einem disziplinarischen Anti-Doping-Ausschuss (DAC) übergehen werde.

Loginova schlug vor, dass die Anhörung irgendwann im Oktober stattfinden würde, obwohl die Ankündigung vom Freitag klarstellte, dass RUSADA nicht verpflichtet sei, die Einzelheiten mit der Öffentlichkeit zu teilen.













Valieva war zum Zeitpunkt ihrer Tortur in Peking 15 Jahre alt – was sie zu einer der jüngsten Athletinnen bei den Spielen macht.

Nachdem die Nachricht von ihrem positiven Test bekannt wurde, wurde sie von einem Notfall-CAS-Gremium für die Teilnahme am Einzelwettbewerb der Frauen freigegeben, belegte jedoch einen enttäuschenden vierten Platz, obwohl sie die starke Favoritin auf Gold war.

Valievas Team, zu dem auch die renommierte russische Trainerin Eteri Tutberidze gehört, hat während des gesamten Falls jegliches Fehlverhalten entschieden bestritten.

Sie schlugen bei der CAS-Anhörung in Peking vor, dass die positive Probe möglicherweise von einer Kontamination mit Herzmitteln stammt, die Valievas Großvater einnahm.

Russische Beamte gaben an, dass Valieva zahlreiche andere Dopingtests bestanden hatte, während Fragen zur Verzögerung bei der Berichterstattung der Ergebnisse durch das von der WADA akkreditierte Labor in Stockholm, Schweden, gestellt wurden, das ihre Probe bearbeitete.

Valieva und ihre russischen Skaterkollegen sind in dieser Saison wegen des Konflikts in der Ukraine von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen, aber sie werden an einer Reihe alternativer Grand-Prix-Wettkämpfe teilnehmen, die in Russland stattfinden.

WEITERLESEN:

Der amerikanische Meister ist „verärgert“ über die Verzögerung des Doping-Falls des russischen Stars

Sollte Valieva eines Dopingverstoßes für schuldig befunden werden, könnte das Russische Olympische Komitee (ROC) damit rechnen, die Goldmedaille der Eiskunstlaufmannschaft zu verlieren, die es in Peking gewonnen hat, wo die USA Zweiter, Japan Dritter und Kanada Vierter wurde.

Voraussichtlich würde es jedoch vorher ein Berufungsverfahren geben.