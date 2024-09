Droog Jannik Zondaar nu maar een langere Sperre? Het Wereldantidopingagentschap (WADA) heeft de vrijheid van Italianen verboden.

© Getty Images Jannik Sinner kon nu maar een langer leven leiden.

Deze tenniswereldranglijsten Jannik Sinner speelt drie weken na het winnen van zowel de US Open als nog een langere dopingbarrière. Het Wereldantidopingagentschap (WADA) is verantwoordelijk voor de veiligheid van Italianen na twee positieve tests op de verboden steroïde Clostebol in maart.

De Beurteilung is een onaanvaardbare richtlijn, die Sinner geen schuld en geen enkele fahrlässigkeit geeft, zegt „niet correct onder de huidige regelgeving“, zegt dat het WADA met Samstag bezig is. We hopen een leven lang en twee jaar gelukkig met je te zijn. Het nummer van het nummer van de tenniswelt na een veelbesproken vrije tijd is een dag waarop het WADA niet meer is geannuleerd.

Jannik Sinner gab Erklärung ab

De eerste positieve test dateerde van 10 maart 2024, waarbij de Masters in Indian Wells een natte kampcontrole was bij kleine mengevenementen. Een volgend onderzoek, dat acht jaar geleden in één trainingsfase werd uitgevoerd, bracht een geweldige ervaring met zich mee. Het International Tennis Integrity Agency (ITIA) is ervoor verantwoordelijk geweest dat er een duidelijke garantie is: in beide gevallen zal de Sinner naar behoren blijven functioneren. De ITIA onderzoekt het bewijsmateriaal en bevestigt de val van één enkel vonnis.

Zondaar duidelijk, dat Substanz een contact kan maken met een Mitglied des Betreuerteams in zijn Körper-soort van zijn. Die is in het Italiaans rezeptfrei hältliches Spray met Clostebol op zijn eigen hogere niveau, een Wende is behandeld. Zondaar trennte sich später von seinem Fysiotherapeuten. Deze positieve tests zullen in de loop van de maand worden gewijzigd, zodat ze zich eerst kunnen voorbereiden op de US Open en tijdens de tennissessies kunnen zorgen voor de beste resultaten.