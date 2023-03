De VS worden geconfronteerd met een economische neergang die in het derde kwartaal van 2023 zou kunnen beginnen en in het eerste kwartaal van 2024 zou kunnen voortduren, waarschuwde Brian Moynihan, CEO van Bank of America (BoA).

Tijdens zijn toespraak op de Business Summit van de Financial Review op dinsdag zei hij dat de recessie niet diep zou zijn en dat de verwachte rentetarieven in het tweede kwartaal van volgend jaar zullen beginnen te dalen.



“Het is een heel lichte recessie in het schema der dingen. Ik denk niet dat je een diepe recessie zult meemaken,’ Moynihan werd geciteerd door Reuters. “Het zal meer een technische recessie zijn dan een diepe daling in de VS.” hij specificeerde.

Een ’technische recessie’ betekent dat er twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei van het reële bbp zijn geweest.

Moynihan verklaarde ook dat de voorspellers van de Wall Street-bank de kwartaalcontracties schatten op 0,5%-1%.

Het afgelopen jaar heeft de Amerikaanse Federal Reserve een reeks renteverhogingen doorgevoerd om de recordinflatie af te koelen. In februari keurde de toezichthouder een renteverhoging van een kwartpunt goed, de kleinste in maanden, aangezien het tempo van de groei van de consumentenprijzen naar verluidt is vertraagd.

