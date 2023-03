De noordoostelijke deelstaat Nagaland in India heeft deze week een mijlpaal voor gelijkheid gepasseerd door Salhoutuonuo Kruse, van de regionale NDPP-partij, als eerste vrouwelijke minister te beëdigen.

Kruse is een van de slechts twee vrouwen in de wetgevende macht van de staat met 60 zetels. Zij en haar partijgenoot Hekani Jakhalu doorbraken vorige week een ander taboe door als eerste vrouwelijke wetgevers in de staatsvergadering te worden.

De in Nagaland gevestigde journaliste Monalisa Changkija noemde het het doorbreken van het ‘bamboeplafond’.

Na de verkiezing van Jakhalu en Kruse schreef Changkija in haar krant Nagaland-pagina dat “de sluis (…) in de besluitvorming op tal van niveaus is geopend voor toekomstige generaties vrouwen.”

Maar ondanks het goede nieuws uit Nagaland is de vertegenwoordiging van vrouwen in de Indiase politiek verschrikkelijk.

Terwijl vrouwelijke wetgevers minder dan 10% van de zetels in de meeste staatsvergaderingen hebben, hebben de staat Mizoram en het vakbondsgebied Puducherry er geen.

Volgens gegevens die zijn verzameld door de Interparlementaire Unie (IPU), die de politieke participatie van vrouwen meet, staat India wereldwijd op de 141e plaats met slechts 15,1% vrouwelijke vertegenwoordiging in de lagere en 13,8% in de hogere huizen van het parlement, vanaf februari 2023.

Het patriarchaat heerst in de politiek

Overigens heeft Mizoram, dat geen vrouwelijke wetgevers in zijn vergadering heeft, het op een na hoogste niveau van vrouwelijke geletterdheid (89,4%) in India.

Baryl Vanneihsangi Tlau, een gekozen lid van de Aizawl Municipal Corporation in Mizoram, zei dat het hoge alfabetiseringspercentage geen weerspiegeling is van de politieke realiteit, ondanks dat het een kwestie van trots is.

Ze zei dat het patriarchale systeem vindt dat politieke instellingen alleen voorbehouden moeten zijn aan mannen.

“De ongeschreven wet stelt dat vrouwen binnen de vier muren thuishoren, terwijl mannen dicteren wat er binnen en buiten de muren gebeurt”, zei Baryl Tlau.

Wat zat er achter de protesten van de Indiase worstelaars?

Politieke experts zeggen dat patriarchale normen de ultieme invloed hebben op wetgevende vertegenwoordiging.

“Politiek is een weerspiegeling van de samenleving en het patriarchaat in de samenleving wordt zelfs nog versterkt in de politiek”, zegt Tara Krishnaswamy, mede-oprichter van Political Shakti, een groep die campagne voert voor meer vrouwelijke wetgevers.

Krishnaswamy wees erop dat politiek een nulsomspel is en dat mannen daarom weigeren de politieke macht te delen of plaats te maken voor vrouwelijke wetgevers. “Dit betekent dat vrouwenstemmen ongehoord blijven”, zei ze.

‘Vrouwen kunnen zoveel meer’

Baryl Tlau zei dat vrouwen ervan bewust moeten worden gemaakt dat politiek niet alleen een mannelijke heerschappij is en dat “zowel mannen als vrouwen hun plaats daarin hebben”.

Activisten zeggen dat het stimuleren van de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek een veelzijdige aanpak vereist, waarbij de maatschappelijke attitudes worden veranderd, beleid wordt geïmplementeerd en vrouwen in staat worden gesteld om leidinggevende functies op zich te nemen.

Politieke partijen en belangengroepen kunnen helpen door vrouwen training, mentorschap en middelen te bieden om hun campagnes te ondersteunen. Er is ook behoefte aan het aanpakken van inherente gendervooroordelen die vrouwen kunnen ontmoedigen om zich kandidaat te stellen voor een ambt. Dit geldt met name in het benoemingsproces. Baryl Tlau zei dat politieke partijen vaak de lijn herhalen dat ze probeerden een vrouwelijke verkiezingskandidaat voor te dragen, maar geen “capabele” konden vinden.

Nagaland-verslaggever Changkija becommentarieert dezelfde kwestie in haar stuk en vraagt ​​om een ​​”meer inclusieve kaartdistributie”.

“Er wordt zoveel meer van vrouwen verwacht dan van mannen, simpelweg omdat vrouwen tot zoveel meer in staat zijn”, schreef ze.

Nieuwe push voor Women’s Reserveringswet

Tara Krishnaswamy wijst op het belang van wetten die zorgen voor meer vrouwen in de politiek.

“Veel van de landen die hoger staan ​​dan de onze in de IPU-ranglijst hebben een vorm van reservering voor vrouwen – hetzij voor nominaties voor kandidatuur of voor zetels – bij de hoogste wetgevende huizen,” zei Krishnaswamy.

In 2010 keurde het Indiase hogerhuis van het parlement de Women’s Reservation Bill (WRB) goed, waardoor een derde van de zetels in de nationale en nationale wetgevende macht van het land voor vrouwen werd gereserveerd.

Het wetsvoorstel stuitte toen op aanzienlijke weerstand, met name van regionale kaste-gebaseerde partijen, die beweerden dat het alleen ten goede zou komen aan bevoorrechte vrouwen en niet aan die uit gemarginaliseerde gemeenschappen.

Critici dreigden zelfs de steun aan de toenmalige door de Congrespartij geleide coalitieregering in te trekken als het wetsvoorstel werd aangenomen. Maar aangezien de wetgevers in het lagerhuis er nooit over hebben gestemd, is het wetsvoorstel komen te vervallen en niet opnieuw in het parlement ingediend.

Nu zal K Kavitha, een politiek leider uit de zuidelijke staat Telangana, deze week een hongerstaking van een dag in New Delhi organiseren om de invoering van het wetsvoorstel tijdens de huidige parlementaire zitting te eisen.

Kavitha wijst erop dat premier Narendra Modi het wetsvoorstel zonder tegenstand kan aannemen vanwege de meerderheid die zijn partij in de wetgevende macht heeft.

Zorgen dat iedereen erbij hoort

Een van de belangrijkste argumenten tegen de WRB, met name door regionale politieke partijen, is dat het wetsvoorstel negatieve gevolgen zal hebben voor gemarginaliseerde gemeenschappen, met name vrouwen.

Krishnaswamy verwierp dit idee en zei dat het Hooggerechtshof van India heeft gezegd dat WRB een horizontaal voorbehoud is en geen verticaal voorbehoud.

In India verwijzen verticale reserveringen naar het reserveringssysteem voor Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) en Other Backward Classes (OBC). Aan de andere kant doorsnijden horizontale reserveringen de verticale categorieën en bieden voordelen aan specifieke groepen zoals vrouwen, veteranen, personen met een handicap en de transgendergemeenschap.

Faalt het rechtssysteem van India Dalit-vrouwen van een lage kaste?

De 33%-reservering voor vrouwen waar de WRB om vraagt, kan dus worden geïmplementeerd om vrouwen uit gemarginaliseerde groepen op te nemen.

“De reservering van vrouwen moet inclusief kaste, religie, geslacht zijn, alle verschillende soorten vrouwen die we in India hebben, de lagen van vrouwen die we in India hebben. Dus het moet inclusief zijn,” zei Krishnaswamy. “Het is niet de reservering… die exclusiviteit gaat creëren. Het is de mentaliteit van de mannen die het probleem is.”

Bewerkt door: Darko Janjevic