Vanavond vinden er twee Premier League-botsingen plaats, maar geen van beide wordt op tv uitgezonden.

Top-zes die Brighton achtervolgen, nemen het op tegen felle rivalen Crystal Palace, terwijl het met degradatie bedreigde Southampton het hoogvliegende Brentford ontvangt.

AFP Beide Premier League-wedstrijden van deze week zijn live op talkSPORT

Maar maak je geen zorgen, want talkSPORT heeft je deze week opnieuw gedekt met EXCLUSIEF livecommentaar van beide topwedstrijden aan de zuidkust.

talkSPORT 2 zal verslag doen van Brighton vs Crystal Palace met commentaar van Alex Crook en voormalig verdediger van Engeland Alvin Martin.

Terwijl je kunt luisteren naar de verslaggeving van Southampton vs Brentford op de talkSPORT-app met commentaar van Ian Danter en voormalig Saints-spits David Connolly.

Waarom zijn de games niet op tv?

Beide games zijn niet op tv omdat hun originele wedstrijden niet zijn geselecteerd voor uitzending.

Als het oorspronkelijke armatuur niet is gekozen voor uitzending, zal het, zelfs als het opnieuw wordt gepland, nog steeds niet op tv worden vertoond.

Brighton vs Crystal Palace zou heel vroeg in het seizoen in september plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege een spoorwegstaking.

Dit werd vervolgens verplaatst naar donderdag 16 maart voordat de datum opnieuw werd gewijzigd.

Er werd opnieuw een spoorwegstaking aangekondigd en op zijn beurt verplaatste de Premier League de aftrap naar 24 uur eerder op woensdag, zodat fans toegang zouden hebben tot vervoer.

Getty Southampton treft Brentford en Brighton ontvangt Crystal Palace

Wat betreft Southampton vs Brentford, hun oorspronkelijke wedstrijd werd uitgesteld vanwege de dood van koningin Elizabeth II.

Na lang wachten op een nieuwe datum kwamen de clubs er vorige maand eindelijk achter dat de wedstrijd op woensdag 15 maart zou plaatsvinden.

Beide wedstrijden beginnen om 19.30 uur, dus zorg ervoor dat je deze week alle verslaggeving van talkSPORT volgt!

