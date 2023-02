De uitgaven voor digitale advertenties, hoewel ze over het algemeen nog steeds groeien, “zijn plotseling vertraagd”, volgens een analyse van vorige maand door het onderzoeksbureau Insider Intelligence.

Twitter lijkt er het slechtst aan toe te zijn. Het bedrijf heeft moeite om topadverteerders vast te houden sinds de heer Musk in oktober het roer overnam, uit vrees voor een wildgroei aan haatzaaiende uitlatingen en verkeerde informatie op het platform. De 10 grootste adverteerders gaven vorig jaar 55 procent minder uit tijdens de ambtstermijn van de heer Musk dan een jaar eerder, en zes van hen hebben tot nu toe niets uitgegeven in 2023, volgens schattingen van het onderzoeksbureau Sensor Tower. Twitter heeft buy-one-get-one-free deals, kortingen en bonusprikkels aangeboden om adverteerders terug te lokken, aldus media-inkopers.

Maar advertentieproblemen hebben ook de grootste beursgenoteerde sociale netwerken getroffen. Het moederbedrijf van Snapchat rapporteerde vorige maand zijn langzaamste kwartaalgroei ooit en voorspelde een omzetdaling voor het lopende kwartaal. Het moederbedrijf van Google, Alphabet, zei dat de advertentieverkoop op YouTube in het laatste kwartaal met bijna 8 procent is gedaald.

Vorig jaar rapporteerde Meta, eigenaar van Facebook en Instagram, de eerste daling ooit in kwartaalomzet (het laatste kwartaal daalde opnieuw). Advertentieprijzen op Facebook en Instagram daalden 24 procent in het laatste kwartaal van 2022 ten opzichte van een jaar eerder, volgens zakenbank Piper Sandler.

De druk van aandeelhouders, aangewakkerd door jaren van grote winsten, blijft die bedrijven ertoe aanzetten om waar mogelijk inkomsten te genereren – inclusief, zeiden experts, door advertenties van lage kwaliteit te verkopen.

Corey Richardson, vice-president van het multiculturele reclamebureau Fluent360 in Chicago, zei dat hij meer advertenties zag voor items waarin hij geen interesse had – Hawaiiaanse shirts met “Star Wars” -personages, een fontein in de vorm van handen gevouwen in de gebedspositie, allemaal vermengd met verkeerde informatie over vaccins en af ​​​​en toe een video met geweld.

“Ze pikken gewoon het geld dat binnenkomt – bedelaars kunnen geen kiezers zijn”, zei meneer Richardson.

Twitter reageerde niet op een verzoek om commentaar. Meta weigerde commentaar te geven. YouTube zei dat het “aanzienlijk” heeft geïnvesteerd in advertentiekwaliteit en consumentenervaring.