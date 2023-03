Dit liefdesverhaal is wat Vanessa Hudgens heeft gezocht.

Minder dan twee maanden na de bevestiging van haar verloving met honkbalspeler Cole Tukkerde Middelbare schoolmusical star kan nog steeds niet over het privéaanzoek heen komen dat ze heeft meegemaakt.

“Ik was enorm verrast”, vertelde ze Mensen in een interview dat op 16 maart werd gepubliceerd. “We hadden er zeker over gesproken, maar ik had niet verwacht dat het zou gebeuren op de manier waarop het gebeurde en op het moment dat het gebeurde. Het overrompelde me absoluut en ik brulde mijn ogen uit.”

Hoewel het paar niet heeft gedeeld wanneer of waar het voorstel plaatsvond, bevestigde Vanessa haar relatiestatus op Instagram op 9 februari toen ze haar verlovingsring flitste met het onderschrift: “JA. We konden niet gelukkiger zijn.”

En tijdens het bijwonen van de Oscars van 2023 op 12 maart, toonde Vanessa haar nieuwe stukje bling tijdens het interviewen van de grootste sterren van Hollywood op de rode loper.

“Het is prachtig,” vertelde ze Mensen bij het prijzen van haar ring. “Ik vind het geweldig. Ik word er de hele tijd door afgeleid.”