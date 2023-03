Toen Washington eind 2021 waarschuwde voor de dreigende dreiging van een Russische invasie van Oekraïne, waren de grote Europese hoofdsteden Parijs en Berlijn te afgeleid om er veel aandacht aan te besteden.

Toen greep Von der Leyen in. In november 2021 ontmoette ze Biden in het Witte Huis en sloeg hij alarm. Binnen enkele dagen werkten ambtenaren in Brussel en Washington nauw samen aan een complex pakket van sancties en exportcontroles dat gereed zou zijn wanneer de invasie begon.

Toen de oorlog eenmaal uitbrak, ging de nauwe samenwerking tussen de Commissie en de regering-Biden door – de trans-Atlantische relatie leek weer op de rails na de tumultueuze Trump-jaren.

Maar de zaken verzuurden snel. Biden’s Inflation Reduction Act, een enorme wetgevende overwinning voor de Amerikaanse president, maakte woedende ambtenaren in Europa, die geïrriteerd waren dat klimaatbepalingen, met name met betrekking tot elektrische voertuigen, protectionistische en benadeelde Europese autofabrikanten waren.

Brussel bevond zich op een achterstand en stak – laat – enorme diplomatieke middelen in om veranderingen binnen het kader van de wetgeving te bewerkstelligen.

Een paar maanden later zijn er tekenen dat er een soort deal in het verschiet ligt. Hoewel vandaag nog geen concreet resultaat wordt verwacht, wordt van de twee leiders verwacht dat ze tijdens de bijeenkomst van vrijdag de voortgang van de deal zullen toejuichen en de besprekingen op gang zullen brengen over het vormen van een wereldwijde club voor kritische grondstoffen – een poging om de afhankelijkheid van de wereld van China als producent van grondstoffen te verminderen. grondstoffen voor van alles, van auto’s tot zonnepanelen.

Europa heeft nog andere redenen om vertrouwen te hebben. Ondanks alle nee-zeggers is de EU eensgezind gebleven in haar reactie op de oorlog in Oekraïne, door Rusland tien rondes van sancties op te leggen, ook al zijn de economische gevolgen in eigen land schadelijk.

Evenzo heeft de EU op energiegebied de winterse energiecrisis met succes doorstaan, ondanks de dreigementen van de Russische president Vladimir Poetin om Europa te laten “bevriezen”. De gasprijzen zijn gedaald, terwijl Duitsland en andere landen die sterk afhankelijk waren van Russische leveringen hun energiebronnen snel hebben gediversifieerd, onder meer door een grotere invoer uit de VS.

Von der Leyen heeft misschien genoeg om vertrouwen in te hebben als ze vrijdag Biden, staatssecretaris Antony Blinken en nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan ontmoet. Tot Biden’s duidelijke goedkeuring heeft ze onlangs een baanbrekend akkoord over de brexit bereikt, waardoor de betrekkingen met het VK op hun beste niveau in jaren zijn gekomen. En haar leiderschap heeft geholpen om de trans-Atlantische alliantie bij elkaar te houden, ondanks de pogingen van Poetin om het Westen te verdelen.

Er dreigt een botsing over het Chinese beleid. De VS willen dat Europeanen de dreiging van China veel serieuzer nemen. Maar de EU heeft veel op het spel staan ​​en is zelf diep verdeeld over hoe ze met Peking moet omgaan. Op dit moment lijkt de ontmoeting van vrijdag waarschijnlijk het moment van von der Leyen in de zon te zijn.