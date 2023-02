Soms kan het voelen alsof je veel ballen in de lucht hebt, qua geld. Hoe lang kunt u, temidden van al dit jongleren, uw budget in de gaten houden?

Ongeveer een week, zegt gedragseconoom Dan Ariely.

Hoewel veel populaire budgetteringsprogramma’s zijn opgezet om u te helpen uw geld per maand toe te wijzen, zorgen maandelijkse budgetten niet voor succes. U krijgt meer controle door wekelijks te budgetteren.

Een maand is voor ons veel te lang om onze financiële impulsen onder controle te houden, zegt George Friedman, CEO en oprichter van Qapital, een bank-app die tools biedt voor sparen op maat. Een betere tijdspanne, zegt hij, is een week.

“Het is een beheersbaar aantal transacties om naar te kijken”, zegt Friedman. “Het is heel duidelijk dat dit de manier is om te gaan, omdat het zo gemakkelijk is om de uitgaven van vorige weken te zien en uw voortgang van week tot week te vergelijken.”

Sinds Qapital in november een tool voor wekelijkse bestedingsdoelen op hun site heeft uitgerold, zegt Friedman dat de betrokkenheid van gebruikers bij hun budget met 30% is toegenomen.

Hier is waarom en hoe u uzelf op een wekelijkse toelage voor volwassenen kunt zetten.

1. U kunt wekelijkse uitgaven beter anticiperen en onderzoeken

Het sterkste bewijs van het voordeel van een weekschema is dat zelfs mensen die tweewekelijks worden betaald, volgens Ariely de tweede week minder geld hebben dan de eerste.

Hoewel veel van uw verplichte uitgaven (rekeningen, nutsvoorzieningen en huur) maandelijks verschuldigd zijn, komen discretionaire uitgaven (het deel van uw uitgaven dat niet naar rekeningen of huur gaat) vaker voor en kunnen ze snel uit de hand lopen.

2. Er is een lager transactievolume

Tijdens een week zijn er veel minder transacties dan tijdens een maand besteden. Dat maakt het overzien van uw uitgaven veel gemakkelijker, minder vervelend en beter beheersbaar.

Weken zijn ook een gemakkelijker vergelijkbare tijdseenheid. Plusweken komen vaker voor dan maanden en bieden u meer mogelijkheden om uw budget aan te passen.

3. Hoe stel je een wekelijkse onkostenvergoeding in?

Om het wekelijkse bestedingsdoel op Qapital te gebruiken, kunt u de Qapital Visa Debit-kaart instellen, ofwel door uw salaris daar te laten storten, of door uw discretionaire geld wekelijks van uw eigen bankrekening over te maken.

Op basis van uw bestedingspatroon stelt Qapital een wekelijks bestedingsdoel voor u op. Het gemiddelde is ongeveer $ 300, zegt Friedman.

Je discretionaire uitgaven worden bijgehouden en je krijgt op zondagavond tips over manieren om je uitgaven te beteugelen en binnen je budget te blijven.

U kunt dit ook zelf doen door uw wekelijks vrij besteedbaar inkomen elke week op een prepaid-betaalpas te zetten.

CNNMoney (New York)