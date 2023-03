Tyra Banks zegt dat ze klaar is om van de dansvloer te stappen.

De Dansen met de sterren emcee – die sinds 2020 mede-host is van de wedstrijdshow – heeft onlangs onthuld dat haar focus is verschoven naar haar persoonlijke zaken, waaronder haar ijsmerk SMiZE & Dream, wat betekent dat het misschien “tijd” is om haar hostingmicrofoon neer te leggen .

“Ik vind dat het tijd is om me echt te concentreren op mijn bedrijf en ondernemerschap, maar ook om meer tv te produceren, maar achter de schermen”, vertelde ze TMZ op 17 maart. “Dus weet je wat? Ik denk dat het tijd is om af te studeren aan de dans verdieping naar de beursvloer.”

E! News heeft contact opgenomen met ABC voor commentaar, maar heeft nog niets gehoord.

Zoals Tyra, 49, opmerkte, staat ze misschien met haar voeten op de grond, maar haar passie blijft elders groeien.

“Ik denk dat mijn hart, mijn ziel in mijn bedrijf zit, het is ook in het produceren van nieuwe tv”, vervolgde ze. “Ik wil me echt, echt concentreren op mijn bedrijf en dat kun je niet doen door een show te hosten, dus je zult me ​​dingen zien maken, niet alleen hosten.”