Geloof niet alles waar je over leest Prins Harry En Meghan Markle.

Minder dan een week later Zuiderpark spotte met een naamloos koninklijk paar in een aflevering met de titel “Worldwide Privacy Tour”, een rapport dook op waarin werd beweerd dat de hertogin van Sussex “overstuur en overweldigd” was door de show. Een koninklijke commentator suggereerde verder dat de aflevering een rechtszaak zou kunnen opleveren.

Maar op 21 februari hekelde een woordvoerder van Harry en Meghan elke speculatie dat het paar overweegt juridische stappen te ondernemen tegen Zuiderpark E vertellen! Nieuws, “Het is allemaal ronduit onzin. Totaal ongegronde, saaie rapporten.”

Dus, wat bracht sommige koninklijke kijkers ertoe te denken dat de show gericht was op de hertog en hertogin van Sussex?

De aflevering van 15 februari ging over een “prins van Canada” en zijn vrouw die zich vestigen in een fictieve stad in Colorado. Op een gegeven moment houdt het paar borden vast met de tekst: “We willen onze privacy” en “stop met naar ons te kijken”.