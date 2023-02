Selena Gomez voelde schattig, werd later verwijderd en maakte toen een glorieuze comeback.

De “Come and Get It”-zangeres deelde onlangs een foto van zichzelf op Instagram, een paar jaar nadat ze de afbeelding oorspronkelijk deelde en vervolgens verwijderde. Op de foto draagt ​​ze een zwarte strapless top en oorringen en staart ze verleidelijk in de camera onder het genot van een cocktail. Selena onderschreef haar bericht van 22 februari: “Dit een keer verwijderd omdat ik dacht dat het misschien te veel was, maar eh.”

De 30-jarige kreeg lof van fans en vrienden vanwege de ontploffing uit het verleden. Actrice Nicola Peltz Beckham merkte op: “UMMM GEEF DE FANS WAT WIJ WILLEN … MEEST PRACHTIGE MEISJE OOIT!”

Vijfde harmonie zanger Lauren Jauregui was net zo onder de indruk en schreef: “Dit is een van mijn favoriete foto’s van jouuuu.”

De foto komt zoals Selena heeft nagedacht over haar eigen reis met eigenliefde terwijl ze te maken had met body shamers. De Alleen moorden in het gebouw actrice sprak onlangs over hoe haar gewicht fluctueert als gevolg van haar medicatie voor lupus.