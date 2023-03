Als het ging om het samenstellen van Billy’s look, Daisy Jones en de Zes kostuum ontwerper Denise Wingate had een heel bijzondere inspiratiebron in gedachten.

Denise vertelde exclusief aan E! Nieuws, “De enige referentie waar ik echt een sterk gevoel bij had, was Bruce Springsteen voor Sam Claflin, die Billy Dunne speelt.”

En dat is eigenlijk de reden waarom Billy’s stijl gedurende de hele show consistent blijft, over een fictieve rockband die beroemd werd in de jaren zeventig en de spanning die het sterrendom op hun relaties veroorzaakte.

“Ik voelde dat Billy een personage was dat trouw zou blijven aan zijn roots en niet verstrikt zou raken in de roem”, onthulde Denise. “En dat gevoel heb ik altijd gehad over Springsteen: hij is erin geslaagd om die erfenis zijn hele carrière met zich mee te dragen.”

Denise gaf echter toe dat eruit zien als The Boss niet het meest opwindende ter wereld was.

“Terwijl ik iedereen aan het kleden was in deze fantastische leren jassen en bontjassen,” zei ze, “zei hij: ‘Nog een spijkerblouse, bedankt.'”

Maar hey, Sam vermeed tenminste de bezwete broeksituatie.